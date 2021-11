Nidwaldner Regierung fürchtet sich nicht vor Wegzug von Firmen

Stans Massenentlassung: Benpac zieht sich aus der Schweiz zurück

Nach dem Rausschmiss wegen unbezahlter Mieten in Stans kündigt die Industriefirma Benpac nun den Rückzug an. Dutzende Personen verlieren ihren Job. Ein Blick in den Betreibungsregisterauszug bringt Konkursandrohungen und Betreibungen zum Vorschein.