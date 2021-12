Nidwalden: Regierung spricht Geld für energieoptimiertes Bauen

Umwelt Energieoptimiert bauen boomt in Nidwalden: Regierungsrat stellt 1 Million Franken mehr zur Verfügung Der Nidwaldner Regierungsrat hat das kantonale Energie-Förderprogramm 2022 verabschiedet. Im Vergleich zu bisher wird 1 Million Franken mehr für die energetische Verbesserung von Gebäuden zur Verfügung stehen. Dies hängt vor allem mit der gesteigerten Nachfrage zusammen. 16.12.2021, 18.06 Uhr

Der Kanton Nidwalden ermutigt Gebäudebesitzer dazu, ihre Liegenschaften energetisch zu optimieren. Mit dem kantonalen Förderprogramm werden Massnahmen von Privaten zur sparsamen Energienutzung und zur Verwendung erneuerbarer Energien und Abwärme finanziell unterstützt. Einen Förderantrag einreichen können alle, die entweder die Gebäudehülle ihrer Häuser energetisch verbessern oder ihre Ölheizung mit einer Lösung ersetzen, die auf erneuerbaren Energien beruht.

In diesem Jahr war die Nachfrage in Nidwalden sehr gross: «Die kantonalen Fördermittel von gesamthaft 1,4 Millionen Franken waren bereits Ende August aufgebraucht», heisst es in der kantonalen Mitteilung. Darum habe der Regierungsrat beschlossen, den Beitrag des Kantons für 2022 auf 600’000 Franken zu erhöhen. Damit können zusätzliche Bundesmittel aus der CO 2 -Abgabe auf Brennstoffe ausgelöst werden, wodurch im kommenden Jahr ein Gesamtbetrag von 2,4 Millionen Franken zur Verfügung stehen wird. Neben Bund und Kanton beteilige sich das Gemeindewerk Beckenried und die Gemeinde Hergiswil am Fördertopf.

3000 Ölheizung werden noch ersetzt

«Das Förderprogramm ist ein wichtiger Pfeiler der kantonalen Energiepolitik», betont Landwirtschafts- und Umweltdirektor Joe Christen. Im Kanton Nidwalden stünden gesamthaft noch knapp 3000 Ölheizungen im Einsatz, die über die nächsten Jahre laufend ersetzt werden. Damit werde die Wertschöpfung zurückgeholt, das importierte Heizöl mit lokalem Holz ersetzt. «Ein schönes Beispiel ist der Wärmeverbund der Genossenkorporation Stans, der nun in Stans und Oberdorf erweitert wird. Ich empfehle jedem, der noch fossil heizt und dessen Liegenschaft in einem Fernwärmegebiet liegt, sich am Netz anzuschliessen. Und wer diese Möglichkeit nicht hat, kann auf eine Wärmepumpe oder eine weitere erneuerbare Lösung umsteigen», wird Joe Christen in der Mitteilung zitiert.

Fördergesuche können laufend eingereicht werden. «Die eingehenden Gesuche werden zeitnah geprüft und erhalten die Zusage, sofern sie die Förderbedingungen einhalten», steht in der Mitteilung. Relevant sei, dass das Eingangsdatum des Gesuchs zwingend vor dem Baustart liegt. Mit der baulichen Umsetzung könne seitens der Gesuchsteller anschliessend begonnen werden. (jwe)