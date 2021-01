Nidwalden Änderungen drängen sich auf: Regierung will deshalb Kesb-Gesetz anpassen Nach acht Jahren braucht's Anpassungen bei der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, findet die Nidwaldner Regierung. Nun läuft die Vernehmlassung dazu. Matthias Piazza 28.01.2021, 16.57 Uhr

Eingang zum Büro der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) Nidwalden.



Bild: Neue Nidwaldner Zeitung (Stans, 15. Januar 2015)

Mit der vorliegenden Gesetzesrevision soll eine zweckdienliche Organisation der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) sichergestellt werden, schreibt der Nidwaldner Regierungsrat in einer Medienmitteilung vom Donnerstag. So will er die Einzelzuständigkeit der Verfahrensleitung in gewissen Bereichen ausweiten, um die Effizienz in Verfahrensabläufen zu steigern.