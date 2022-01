Nidwaldner Regierungsrat Joe Christen ist in Isolation

Nidwalden Regierungsrat Joe Christen ist in Isolation Der Nidwaldner Landwirtschafts- und Umweltdirektor muss nach einem positiven Covid-Befund zu Hause bleiben. Matthias Piazza 13.01.2022, 18.10 Uhr

Der Nidwaldner FDP-Regierungsrat Joe Christen. Bild: PD

Der Nidwaldner Regierungsrat Joe Christen (57, FDP) wurde nach leichten Symptomen positiv auf Covid getestet. Der Landwirtschafts- und Umweltdirektor ist deswegen derzeit in Isolation und geht von zu Hause aus seinen Regierungsgeschäften nach, wie Landschreiber Armin Eberli sagte. Einen Zusammenhang mit dem Skiweltcup in Adelboden am vergangenen Wochenende, den ein Grossteil der Nidwaldner Regierung inklusive Landschreiber besuchte, habe dies nicht. Der Rest der siebenköpfigen Regierung zeige keine Symptome einer Covid-Ansteckung und sei darum weder in Quarantäne noch in Isolation.