Babyboom im Spital Nidwalden: Lia ist das 670. Baby im 2021

Nidwalden Rekord: Im Jahr 2021 kamen so viele Kinder zur Welt wie nie zuvor Das Spital Nidwalden verzeichnet in diesem Jahr einen Babyboom. Lia ist das 670. Kind, das 2021 in dessen Geburtenabteilung zur Welt kam. 31.12.2021, 11.53 Uhr

Am Donnerstag, 30. Dezember 2021 erblickte Lia im Spital Nidwalden um 14.21 Uhr das Licht der Welt. Sie ist bereits das 670. Baby, das innert Jahresfrist in diesem Spital geboren wurde. Dies ist ein Rekord, wie das Spital Nidwalden an Silvester mitteilte.

Nicht nur Einheimische gebären in Nidwalden. Weit über die Hälfte der Mütter komme aus umliegenden Kantonen, so das Spital. Die beliebteste Vornamen 2021 waren Luana und Matteo. Alle Babys werden auf Wunsch von einem Stanser Fotostudio kostenfrei fotografiert und in der Babygalerie auf der Website des Spitals aufgeschaltet. (spe)