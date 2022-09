14 Jahre Streit: Renitenter Nachbar wurde bisweilen auch tätlich

Nidwalden Renitenter Nachbar wurde auch tätlich – warum die Behörden dennoch keine vorsorglichen Massnahmen ergreifen konnten Nach einem über zehnjährigen Streit zwischen Wohnungseigentümern landete einer der Beteiligten in der Psychiatrie. Bereits vorher etwas gegen den Mann zu unternehmen, war aus verschiedenen Gründen schwierig. Lucien Rahm Jetzt kommentieren 26.09.2022, 17.20 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei mussten vor kurzem einen Mann aus seiner Nidwaldner Eigentumswohnung entfernen. Er hatte sich geweigert, die zuvor zwangsversteigerte Wohnung zu verlassen. Wegen seines feindlichen Verhaltens gegenüber seinen Nachbarn wurde der Mann aus der Gemeinschaft seines Wohngebäudes gerichtlich ausgeschlossen.

Zur polizeilichen Entfernung des Mannes kam es nach einem entsprechenden Ausweisungsentscheid des neuen Besitzers der zwangsversteigerten Wohnung. Anschliessend wurde der Mann nach einer ersten Begutachtung in eine Psychiatrie eingewiesen. Diese konnte er nach seiner erfolgreichen Beschwerde ans Nidwaldner Verwaltungsgericht wieder verlassen. Wo er sich seither befindet, ist unklar.

Eingang zum Nidwaldner Verwaltungsgericht in Stans. Bild: Nidwaldner Zeitung (22. Januar 2020)

Denn ein zweites Gutachten kam zum Schluss, dass beim Mann vermutlich eine psychische Störung vorliege, jedoch aktuell keine Fremdgefährdung von ihm ausgehe. Im Gerichtsentscheid wird zwar auch festgehalten, dass der Gutachterin häusliche Gewalt in der Vergangenheit bekannt sei. Weiter kommt sie zum Schluss: «Aus aktueller Sicht könne keine konkrete Fremdgefährdung festgestellt werden», weder in der Vergangenheit noch in der Zukunft, heisst es im Entscheid.

Widerspruch zu anderem Gerichtsurteil?

Auf den ersten Blick steht das Gutachten damit im Widerspruch zu einem Urteil des Nidwaldner Kantonsgerichts aus dem Jahr 2018. Darin wurde der Mann wegen einer Tätlichkeit verurteilt. Die Kantonsrichterin sah es damals als erwiesen an, dass er einem Nachbarn einen Schlag verpasst hatte. In einem E-Mail, das nebst diversen Nidwaldner Behörden auch diese Zeitung als Empfängerin enthält, schildert der angegriffene Nachbar zudem einen weiteren Vorfall mit dem Mann vom vergangenen März, bei welchem dieser handgreiflich und beleidigend geworden sein soll.

Gerichtspräsidentin Livia Zimmermann, die am Entscheid mitgewirkt hat, erläutert auf Anfrage, was beim Gutachten berücksichtigt wurde. «Bei der Einschätzung der Fremdgefährdung geht es um die Beurteilung der aktuellen Situation. Ein Vorfall aus dem Jahr 2018 ist dabei nicht mehr relevant.» Der Vorfall, der sich im vergangenen März ereignet haben soll, dürfte dem Verwaltungsgericht zudem nicht bekannt gewesen sein, weil der angegriffene Nachbar in diesem Fall keinen Strafantrag gestellt hatte.

Bei der Beurteilung der Fremdgefährdung komme aber noch etwas Weiteres hinzu, wie Zimmermann erklärt. Denn hierbei gehe es nicht um Tätlichkeiten, wozu nebst einem Faustschlag auch eine Ohrfeige zählen könnte, wodurch das Opfer keine bleibenden Schäden erleiden würde.

«Ein Gutachter würde eine Fremdgefährdung also auch bei vorgefallenen Tätlichkeiten wohl eher verneinen.»

Anders würde das erst aussehen, wenn für andere eine «Gefahr für Leib und Leben» bestehen würde und jemand beispielsweise im Besitz von Waffen wäre, so Zimmermann. Voraussetzungen, welcher der besagte Mann also nicht erfüllte. Weiter sagt Zimmermann: «Zu beachten ist auch, dass Fremdgefährdung allein für die Anordnung einer fürsorgerischen Unterbringung nie genügt. Verlangt ist primär eine Selbstgefährdung oder schwere Verwahrlosung.»

In Nidwalden fehlt ein Bedrohungsmanagement

Auch wenn somit keine Fremdgefährdung im eigentlichen Sinne bestand, haben sich seine Nachbarn offenbar vor ihm gefürchtet. In seinem E-Mail an Behörden und unsere Zeitung äussert der angegriffene Nachbar auch seinen Frust darüber, dass Erstere trotz mehrerer Meldungen keine vorsorglichen Massnahmen gegen den aggressiven Mann ergriffen.

Im Kanton Nidwalden sei dies aufgrund der gesetzlichen Möglichkeiten aktuell schwierig, wie Senad Sakic, Chef der Nidwaldner Kriminalpolizei, auf Anfrage schreibt. Während es heute in 14 anderen Kantonen ein sogenanntes Bedrohungsmanagement gebe, erfolge in Nidwalden «derzeit kein entsprechendes strukturiertes Vorgehen hinsichtlich der Erkennung möglicher Gewalttaten».

Einzelanzeigen von bedrohten Personen gehen an die Polizei und würden dort im Rahmen der alltäglichen Polizeiarbeit abgehandelt. «Eine Früherkennung möglicher Gefährder und die Einschätzung derer Gefährlichkeit» könne im Kanton Nidwalden zurzeit somit nicht sichergestellt werden.

In jenen Kantonen, in denen ein Bedrohungsmanagement schon möglich ist, können Fachstellen und die Polizei zusammenarbeiten und Daten austauschen. So könne man bedrohliche Ereignisse oft schon im Vorfeld erkennen und sie besser einschätzen, womit sie «viel eher verhindert werden» könnten.

Allerdings brauche es für solche Möglichkeiten entsprechende gesetzliche Grundlagen für den Daten- und Informationsaustausch zwischen den Amtsstellen sowie ausreichende personelle Ressourcen. «Diesbezüglich wird aktuell das Polizeigesetz des Kantons Nidwalden revidiert, damit die rechtliche Grundlage für die Einführung eines Bedrohungsmanagements geschaffen werden kann», schreibt Sakic weiter.

Auch, wenn ein solches Bedrohungsmanagement bereits möglich gewesen wäre: Ob gegen den aggressiven Nachbarn, der vor allem beleidigend und tätlich gewesen zu sein scheint, Massnahmen hätten ergriffen werden können, ist somit unklar. Wo sich der Mann nun nach seiner Entlassung aus der Psychiatrie befindet und ob er eventuell gegenüber neuen Nachbarn tätlich werden könnte, dazu kann sich die Nidwaldner Polizei nicht äussern. «Angaben diesbezüglich werden aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes vertraulich gehalten.»

