78-Jähriger besteigt bald zum 1000. Mal das Stanserhorn

Nidwalden Er kennt den Berg bestens: 78-Jähriger steigt bald zum tausendsten Mal auf das Stanserhorn Weder Regen noch Schnee kann Simon Müller davon abhalten, auf sein geliebtes Stanserhorn zu steigen. Wenn nötig schaufelt er sich seinen Weg einfach frei. Ende Oktober wird er voraussichtlich zum tausendsten Mal auf dem Gipfel stehen. Manuel Kaufmann Jetzt kommentieren 07.10.2021, 16.00 Uhr

993-mal stieg der 78-jährige Simon Müller aus Stansstad bereits auf das Stanserhorn. Dies in nicht einmal zehn Jahren. Am 30. Oktober hat er seinen tausendsten Aufstieg geplant. Will er das erreichen, muss er bis dahin noch sechsmal das Stanserhorn erklimmen. Doch dies bedeutet für Simon Müller eher ein ruhiger Monat. Denn mit acht Aufstiegen in einem Monat stellt der Rentner längst keinen persönlichen Rekord auf: Während andere Leute diesen Sommer wegen des schlechten Wetters lieber zu Hause blieben, stand Simon Müller alleine im Juli 28-mal oben auf dem Berg.