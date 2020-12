Nidwalden Rentner tötet seine Ehefrau – «Ich hatte nie vor, meine Frau zu erschiessen» Mit einem Schuss aus seiner Armeepistole hat ein Nidwaldner seine Frau getötet – unbeabsichtigt, wie er vor Gericht sagt. Der Tat waren üble Beschimpfungen vorausgegangen. Lucien Rahm 11.12.2020, 21.52 Uhr

Er sei ein «billiger, ungehobelter Sauhund», ein «alter, seniler Drecksack» und solle «auf der Stelle verrecken». Beschimpfungen wie diese musste sich der heute 80-jährige Nidwaldner offenbar über Jahre hinweg regelmässig anhören. Ausgesprochen wurden sie von seiner Frau. Lange Zeit versuchte der Mann jeweils mit Gelassenheit zu reagieren, zog sich in sein Büro zurück oder verliess für ein paar Tage die Wohnung. Vor rund drei Jahren entschied sich er sich dann allerdings für eine andere Antwort – und griff zur Pistole (wir berichteten).

Der Mann, der einst Führungspositionen in der Armee und im Bildungsbereich bekleidete, wollte an jenem Abend «ein Zeichen setzen», wie er am Freitag vor dem Nidwaldner Kantonsgericht sagte. Abermals habe seine Frau ihn am besagten Januarabend mit einer breiten Palette von Kraftausdrücken betitelt, und dabei auch Beleidigendes über seine Eltern gesagt. Der Auslöser sei dieses Mal das Abendessen gewesen, welches die Frau für die beiden zubereitet hatte. «Ich kam an diesem Abend eigentlich aufgestellt nach Hause und habe nie gedacht, dass er so enden würde», schilderte der Mann den drei Richtenden die Geschehnisse.

Angriff mit der Pfeffermühle

Für eine erste Verstimmung sorgte das Essen, welches die wenige Jahre jüngere Ehefrau gerade zubereitete: Pizza. Denn mit dieser Speise könne er nichts anfangen, was seine Frau eigentlich habe wissen müssen. Weil er nur wenig davon ass, geriet sie in Rage. «Dann führte ein Wort zum anderen.» Im Verlauf der Auseinandersetzung sei sie auch handgreiflich geworden, und habe mit einer 42 Zentimeter grossen Pfeffermühle auf ihn eingeschlagen, so der Beschuldigte.

Um die Situation zu beruhigen, habe er sich wie so oft in sein Büro begeben. Die Frau – gemäss Anklage hatte sie zu jenem Zeitpunkt mindestens 1,9 Promille Alkohol intus – habe jedoch weitergeschrien. «Dann kam sie an die Tür und sagte, ‹Komm, friss das Zeug fertig!›. Da dachte ich mir: Muss ich mir das bieten lassen?» Mit seiner Offizierspistole, die stets geladen und entsichert in seinem Büro gelegen habe, ging er zurück an den Esstisch.

Als auch die Frau wieder aus der Küche ins Esszimmer kam und die Pistole erblickte, setzte sie die Beschimpfungen fort: «Was soll das, alter Esel?» Darauf feuerte der Mann einen Schuss ab, der seine Gattin im Schulterbereich traf. Sie schrie, drehte sich um und lief ins Wohnzimmer, wo sie zusammenbrach und wenige Minuten später verblutete.

Mann wies keine Verletzungen auf

Dass er seine Frau getötet hat, bestreitet der Rentner nicht. Vor Gericht ging es am Freitag um die Frage, ob er dies vorsätzlich oder unbeabsichtigt getan hat. Für die Staatsanwältin steht fest, dass der Mann seine Frau mit voller Absicht erschossen hat. «Man darf sich weder vom Alter, noch vom Erscheinungsbild des Täters täuschen lassen», sagte sie in ihrem Plädoyer. In diversen Befragungen habe der Mann immer wieder andere Angaben zum Verlauf des Tatabends gemacht. Insbesondere lasse sich der erwähnte Angriff mit der Pfeffermühle nicht bestätigen, da der Mann keine entsprechenden Verletzungen aufgewiesen habe. Und auch sein Pizzastück, das seine Frau mit zwei Messern «zu einem Mus gemacht» habe, sei nicht so aufgefunden worden, wie vom Mann beschrieben.

«Die wechselnden Angaben lassen die Aussagen als unglaubhaft erscheinen», folgerte die Staatsanwältin. Auch sein Verhalten nach der Tat spreche für eine gezielte Tötung. Denn statt seiner Frau erste Hilfe zu leisten, ging der Mann als erstes wieder zurück ins Büro, um die Schusswaffe zu verstauen, und wählte dann die Nummer des Polizeinotrufs. In diesem Telefonat sagte er: «Ich habe vor einer Minute meine Frau erschossen, kommen Sie bitte vorbei. Es ging nicht mehr.» Danach wartete er vor dem Hauseingang und liess sich ohne Widerstand von der Polizei festnehmen.

Wie die Polizisten später schilderten, habe der Mann bei der Festnahme erleichtert und gar gut gelaunt gewirkt. «Endlich ist es fertig», soll er gesagt haben, so die Staatsanwältin. «Solche Aussagen macht man nur bei einer absichtlichen Tötung.» Sie forderte daher 12 Jahre Haft für den 80-Jährigen.

Es sei ihm ein Rätsel, wie er sie habe treffen können

Der Täter, der heute an Krebs leidet und in einem Rollstuhl an die Verhandlung gekommen war, stellte die Sache anders dar. «Ich hatte nie vor, nach 40 Jahren Ehe meine Frau am Esstisch zu erschiessen.» Er habe eigentlich beabsichtigt, in den Gang zu feuern, der links von seiner am Tisch stehenden Frau in einen anderen Raum führt. Es habe nur ein Warnschuss sein sollen. Dieser sollte seine Gattin erschrecken und so zur Ruhe bringen. Wie er dann aber seine Frau treffen konnte, sei ihm heute noch ein Rätsel. «Es tut mir leid», sagte der Mann mit leiser werdender Stimme.

«Sie müssen wissen, der Täter ist ein miserabler Schütze», sagte sein Verteidiger. Bei einem Offiziersschiessen sei er damals Letzter geworden. Ausserdem sei auch er zur Tatzeit betrunken gewesen – gemäss Anklageschrift mit mindestens 1,48 Promille, laut Anwalt mit mindestens zwei. «Eine heftige Gemütsbewegung übermannte ihn dann an diesem Abend.» In seiner Verfassung habe er auch keine erste Hilfe leisten können, zumal er kein Blut sehen könne. Umgehend habe er ja aber die Polizei verständigt.

Gegen eine vorsätzliche Handlung spreche zudem, dass der «betagte Mann» seine Tat nicht angekündigt und auch keine längerfristigen Vorbereitungen dafür getroffen hatte. Bei den widersprüchlichen Aussagen seines mittlerweile 80-jährigen Mandaten handle es sich nicht um bewusste Falschaussagen, sondern um Erinnerungslücken, so der Verteidiger weiter.

Freispruch oder maximal zwei Jahre Haft gefordert

Der Vorwurf könne also höchstens eine fahrlässige Tötung, allenfalls noch Totschlag sein. Er beantragte daher einen Freispruch für seinen Mandanten und eine maximal zweijährige, bedingte Haftstrafe, sollte das Gericht ihn wegen Totschlags schuldig sprechen.

Wie das Kantonsgericht die Tat beurteilt, wird sich voraussichtlich kommende Woche zeigen.