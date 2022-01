Emmetter Schulgemeinde könnte bald Geschichte sein

Nidwalden Schulgemeinde könnte in Emmetten bald Geschichte sein Die Emmetter stimmen am 13. Februar über die neue Gemeindeordnung ab. Sie kennt keine Schulgemeinde mehr ‒ und nur noch fünf Gemeinderäte. Matthias Piazza 16.01.2022, 18.18 Uhr

Das Schulhaus in Emmetten: Noch ist der Schulrat dafür zuständig. Bild: Urs Hanhart (7. November 2020)

Auf dem Weg zur Einheitsgemeinde nimmt Emmetten am 13. Februar die letzte Hürde. Stimmen die Emmetter dann der neuen Gemeindeordnung zu, ist die Schulgemeinde mit dem fünfköpfigen Schulrat ab nächstem Jahr auch in Emmetten Geschichte. Für die Bildung wäre dann die politische Gemeinde zuständig, wie dies mittlerweile auch schon in Stans, Ennetmoos, Dallenwil, Ennetbürgen, Buochs, Beckenried und Hergiswil der Fall ist. Am 26. November 2020 haben die Emmetter an ihrer Gemeindeversammlung dem Antrag von Gemeinde- und Schulrat zugestimmt, für je 45'000 Franken eine neue Gemeindeordnung auszuarbeiten. Es ist der zweite Anlauf. Im März 2015 lehnten die Emmetter Stimmberechtigten an der Urne eine Zusammenlegung mit 51,2 Prozent ab – mit einem Unterschied von elf Stimmen. «Nun ist die Zeit reif dafür. Im Gegensatz zu damals steht nicht nur der Gemeinde- sondern auch der Schulrat hinter der Zusammenlegung», sagt dazu Gemeindepräsident Toni Mathis.