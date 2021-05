Renaturierung Der Flugplatz Buochs wird Stück für Stück grüner Weil der Flugplatz in Buochs nur noch zivil genutzt wird, ist ein Teil der Redundanzpiste und der Rollwege überflüssig geworden. Die Genossenkorporation Buochs renaturiert nun diese Flächen. Dass das seine Zeit dauert, liegt aber nicht am Asphalt. Matthias Piazza 04.05.2021, 16.00 Uhr

Andreas Keiser, Geschäftsführer der Genossenkorporation Buochs, auf einer frisch renaturierten Parzelle. Bild: Pius Amrein (Buochs, 30. April 2021)

Flugzeuge starten und landen. Nebenan macht sich ein riesiger Bagger an der Piste zu schaffen. Der Flugplatz wird verkleinert. Denn die Zeiten, als Mirages beim Flugplatz Buochs abhoben und landeten, sind lange vorbei. 2013 hat sich die Armee definitiv zurückgezogen und den Flugplatz auch als «Sleeping Base», also als Notflughafen, abgestossen. Er wird seither nur noch zivil genutzt. Die Korporation Buochs kaufte vom Bund rund 203'000 Quadratmeter Fläche zurück, die nicht mehr für den Flugbetrieb gebraucht wird. Es sind die Redundanzpiste, Rollwege, das Areal auf der Seite Fadenbrücke mit den Flugbaracken und Hangars. Seit fünf Jahren betreibt die Genossenkorporation Buochs ein einzigartiges Renaturierungsprojekt für die nicht mehr benötigte Piste und die Rollwege. Wo bis 2004 Militärflieger abhoben und aufsetzten, entsteht Landwirtschaftsland, das die Korporation an Landwirte verpachtet, wie sie das schon immer beim Wiesland zwischen den Pisten getan tat. Dies ist auch eine Auflage des Bundes, die er beim Verkauf der Flächen an die Korporation gestellt hat.

Im Frühling 2016 hat der Bagger seine Arbeit aufgenommen. Seither rückt er mit seiner mächtigen Schaufel dem Asphalt zu Leibe – Meter für Meter. Nach fünf Jahren sind etwa drei Viertel der rund 75'000 Quadratmeter der zu renaturierenden Fläche geschafft – nicht mehr. Denn mit dem Abbrechen des Pistenbelags ist es nicht getan. Ein Teil des ausgebauten Belags beinhaltet schädliche Verbindungen. Er muss darum in Holland speziell aufbereitet und re­zy­k­lie­rt werden. Wenn die Oberfläche freigelegt ist, wird auch noch das darunterliegende Material ausgebaggert: Ausbruchmaterial vom Bürgenberg, das in den 1930er-Jahren für den Bau des damaligen Réduitflugplatzes verwendet wurde.

Der Humus kommt aus der Nähe

Auch wenn das Entfernen dieses Überbleibsels aus einer vergangenen Epoche seine Zeit braucht: Den eigentlichen Takt für diese Renaturierungsarbeiten gibt ein anderer Faktor vor. Es ist der Humus, der neben der entfernten Piste auf einem Haufen schon für den Einbau bereitsteht. Dieser hat einen etwas kürzeren Transportweg hinter sich. «Wir wollten den Humus nicht einfach von irgendwoher herankarren», erklärt Andreas Keiser, Geschäftsführer der Genossenkorporation Buochs, vor Ort. Während für den Untergrund «normale» Erde verwendet wird, kommt für die Oberfläche Humus von Baustellen der eigenen Korporation oder von benachbarten Korporationen zum Zug. Diese befinden sich alle in der Nähe.

Der Humus für die Oberfläche kommt von umliegenden Baustellen. Bild: Pius Amrein (Buochs, 30. April 2021)

So stammt ein Teil von den damaligen Baustellen für den Bau des neuen Depots der Feuerwehr Buochs/Ennetbürgen oder des neuen Gebäudes von Getränke Lussi in Oberdorf. Die bisher letzte Lieferung dieser hochwertigen, nährstoffreichen Erde stammt von der Baustelle beim Swissint-Areal in Oberdorf, wo mit dem Ersatzbau Süd ein neues Logistikzentrum für Kanton und Swissint entsteht. «Erst, wenn wir genug Humus beisammen haben, nehmen wir jeweils wieder eine Etappe in Angriff», erklärt Andreas Keiser das Vorgehen. Braune Flächen verraten, wo kürzlich renaturiert wurde. «Bis Ende Sommer unterscheidet sich diese Fläche nicht mehr vom bestehenden Wiesland.»

Ein Teil der Redundanzpiste bleibt erhalten

Allerdings wird nur die Hälfte der Fläche renaturiert, die für den Flugverkehr nicht mehr benötigt wird. Der Teil der Redundanzpiste in Richtung See bleibt bestehen und kann weiterhin beispielsweise als Autoparkplatz während der «Iheimisch» oder bei anderen Grossanlässen genutzt werden. Auch die Modellfluggruppe darf «ihre» Pistenfläche behalten, um ihre Modellflieger starten und landen zu können.

Mit dem Fortschritt der Arbeiten, welche die Genossenkorporation Buochs auch bei den zu renaturierenden Flächen auf dem Boden der Genossenkorporationen Ennetbürgen und Stans durchführt, ist Andreas Keiser zufrieden. Auch mit den Kosten sei man auf Kurs. Zwischen sechs und sieben Millionen Franken rechnet die Korporation Buochs für jenen Teil, den sie auf ihrem Grundstück renaturiert.