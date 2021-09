Nidwalden Seeklang meldet sich zurück und startet den Herbst mit Musik zum Anfassen Die Klassikreihe präsentiert im Herbst ein Kammermusik-Programm komplett in Moll. 12.09.2021, 17.59 Uhr

Die Klassikreihe Seeklang ist zurück aus der Sommerpause. Eröffnet wird die Herbstsaison am Donnerstag, 23. September, und am Sonntag, 26. September, in der Aula Grossmatt in Hergiswil am See mit einem Doppelkonzert. Marija Bokor am Klavier spielt mit Jesper Gasseling Violine Werke von Beethoven, Brahms und Lutoslawskis Partita, ursprünglich für Anne-Sophie Mutter komponiert. Jesper Gasseling spielt auf einer Amati-Violine, welche ihm leihweise für die beiden Konzerte zur Verfügung gestellt wurde.