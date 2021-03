Nidwalden Sein Instrument soll Gemeinden die Risikoanalyse erleichtern Gemeinden kümmern sich heute kaum systematisch um mögliche Risiken. Ruedi Wyrsch hat sich im Rahmen einer Weiterbildung damit auseinandergesetzt, wie sich das ändern liesse. Martin Uebelhart 05.03.2021, 05.00 Uhr

Ruedi Wyrsch ist Abteilungsleiter Zivilschutz im Amt für Militär- und Bevölkerungsschutz des Kantons Nidwalden. In seiner beruflichen Tätigkeit hat er auch mit Katastrophenmanagement zu tun. Unter anderem führte er im vergangenen Jahr interimistisch den Kantonalen Führungsstab durch die Pandemie. An der Universität Wien hat er eine Weiterbildung auf Masterstufe in «Risikoprävention und Katastrophenmanagement» absolviert. In seiner Abschlussarbeit beschäftigte er sich mit der Risikoanalyse auf Stufe Gemeinde. «Beim Bund wird alle fünf bis zehn Jahre eine solche Analyse der Risiken und Gefahren für Gesellschaft und Infrastruktur erstellt», hält Wyrsch fest. Die neuste stammt aus dem vergangenen Herbst.

«Nicht erst in der jüngsten Analyse wurde neben einem grossflächigen längeren Stromausfall auch eine Pandemie als grösste Risiken für Gesellschaft und Infrastruktur bezeichnet.»

Zu Beginn der 2000er-Jahre sei der Kanton Nidwalden einer der ersten Kantone gewesen, die auf ihrer Stufe eine solche Analyse erstellt hätten. «Es ist naheliegend, dass im Kanton Nidwalden die Risiken in erster Linie im Bereich der Naturgefahren liegen», so Wyrsch und er zählt Hochwasser, Lawinen oder Steinschlag auf. Derzeit sei der Kanton dabei, diese Risikoanalyse zu aktualisieren. «Bis Ende des Jahres soll sie dem Regierungsrat vorgelegt werden.»

Ruedi Wyrsch auf dem Gelände des Bevölkerungsschutzzentrums in Oberdorf. Bild: Martin Uebelhart (26. Februar 2021)

In den vergangenen Jahren seien beim Katastrophenmanagement auch immer mehr die Gemeinden ins Zentrum gerückt. «Solche Risikoanalysen hat es auf Stufe der Gemeinden noch kaum gegeben», konstatiert Ruedi Wyrsch. Doch auch dort sei es angezeigt, genauer hinzuschauen. Er macht das Beispiel eines Waldbrands. «Die Verantwortlichen in einer Gemeinde könnten sich die Frage stellen, ob die Feuerwehr in Sachen Ausbildung und Material für die Bekämpfung eines Waldbrands gewappnet ist.»

Der Kanton Graubünden sei ein Vorreiter bei diesem Thema. «Dort sind die Gemeinden gesetzlich verpflichtet, eine Risikoanalyse zu erstellen.» In Bern gebe es Bestrebungen für eine gesetzliche Verankerung. Noch kein Thema ist dies derzeit in Nidwalden.

Workshop steht im Mittelpunkt

Doch das soll die Gemeinden nicht abhalten, sich mit Risiken auseinanderzusetzen. Und hier hat Ruedi Wyrsch mit seiner Masterarbeit angesetzt. Ihr voller Titel lautet: «Risikoanalysen im Katastrophenmanagement auf der Stufe Gemeinde in der Schweiz». In der Arbeit zeigt er einen sechsstufigen Prozess auf, der es den Gemeinden ermöglichen soll, ohne allzu grossen Aufwand die Risiken zu identifizieren und entsprechende Massnahmen zu definieren.

«Im Mittelpunkt steht ein Workshop, der möglichst alle, die in der Gemeinde mit Risiken oder Sicherheit zu tun haben, einbinden soll. Denn diese kennen sich am besten aus und wissen um mögliche Gefahren.»

Wyrsch denkt an Feuerwehrkommandanten, Gemeindeschreiberinnen oder Mitarbeiter von Werkdiensten, aber auch an die zuständigen Behördenmitglieder. «Der Prozess muss pragmatisch und an die Ressourcen der Gemeinden angepasst sein», betont Wyrsch. Das Spektrum möglicher Risiken sei dabei gross und auch von Gemeinde zu Gemeinde verschieden. «Die Gefahren in einer Gemeinde wie Hergiswil, die eine Autobahn und die Eisenbahn hat, stellen sich anders dar als in Gemeinden mit weniger Verkehrsinfrastruktur. «Dort stehen dann vielleicht Naturgefahren mehr im Zentrum.»

Erfahrungen als Gemeinderat in Flüelen

Neben Infrastruktur und Naturgefahren gebe es aber auch gesellschaftliche Gefahren, sagt Wyrsch. Darunter könne auf einer Gemeinde beispielsweise ein renitenter Kunde auf der Gemeindekanzlei fallen. «Vielleicht stösst sogar jemand Drohungen gegen das Verwaltungspersonal aus», skizziert er ein Szenario. Das Instrument, das er im Rahmen der Arbeit entwickelt habe, gebe den Gemeinden auch die Möglichkeiten, solche Bedrohungen zu identifizieren. «Eine mögliche Massnahme könnte hier dann sein, mit dem Personal der Kanzlei Verhaltensweisen für solche Situationen zu erarbeiten.»

Die Motivation für das Studium habe nicht zuletzt darin bestanden, dass ihm die Gemeinden immer nahe gewesen seien. Von 2001 bis 2006 war er Gemeinderat in seiner Wohngemeinde Flüelen und für den Bereich Sicherheit zuständig. Seit vergangenem Jahr vertritt er seine Gemeinde im Landrat und hat in der Sicherheitskommission Einsitz genommen.

Die aktuellen Entwicklungen im Katastrophenmanagement, zusätzlich angetrieben durch die Pandemie, riefen nach einem strukturierteren Anpacken dieser Themen auf Gemeindeebene, ist er überzeugt. «Hier könnte meine Arbeit einen Beitrag leisten.»

Wyrsch arbeitet seit 2008 beim Kanton Nidwalden

Für seine Masterarbeit hatte er unter anderen auch mit drei Nidwaldner Gemeindevertretern einen Workshop zu seinem Prozess durchgeführt. «Das ist bei ihnen sehr gut angekommen.» Wyrsch kann sich vorstellen, dass einzelne Gemeinden sich mit solchen Fragen vertieft auseinandersetzen würden, «auch wenn sie rechtlich dazu nicht verpflichtet sind». Heute basierten Anpassungen im Katastrophenmanagement vor allem auf Erfahrungen. «Mit meinem Instrument könnte man gewisse potenzielle Gefahren bereits vorausschauend aufspüren und sich entsprechend vorbereiten.»

Der 51-jährige Ruedi Wyrsch arbeitet seit 2008 beim Kanton Nidwalden. Zum Thema Bevölkerungsschutz ist der ehemalige Major über das Militär gekommen. Weiter war er Feuerwehroffizier. Vor seinem Engagement in Nidwalden war er zwischen 2003 und 2008 als Zivilschutzinstruktor im Kanton Obwalden tätig. Er war dort auch Einsatzleiter beim Jahrhunderthochwasser im Jahr 2005.

Für sein zwei Jahre dauerndes Studium ist Wyrsch rund 15-mal für mehrere Tage nach Wien gereist. «Für den Lehrgang an der Universität Wien habe ich mich unter anderem entschieden, weil er sehr praxisorientiert ist.» So seien sie etwa zum Thema Naturgefahren im Tirol mit Tourenski unterwegs gewesen.