Zwei langjährige Lehrer der Schule Stansstad gehen in Pension

Nidwalden Sie prägten während Jahrzehnten die Stansstader Schule und Musikschule – nun gehen sie in Pension In Stansstad gehen zwei verdienstvolle Persönlichkeiten in den Ruhestand: Willy Frank nach 26 Jahren als Schulleiter und David Sonder nach 18 Jahren als Musikschulleiter. Kurt Liembd 02.07.2021, 17.00 Uhr

David Sonder (links) und Willy Frank prägten die Schule und Musikschule Stansstad seit Jahrzehnten und werden nun gleichzeitig pensioniert. Bild: Kurt Liembd (Stansstad, 22. Juni 2021)

Mit Willy Frank (64) geht ein Schulleiter in Pension, der an der Schule Stansstad grosse Fussspuren hinterlassen wird. Denn Willy Frank ist seit 1980, also seit 41 Jahren, an der Schule Stansstad tätig – seit 1985 als Schulvorsteher sowie Klassenlehrer und seit 1995 als Gesamtschulleiter und Fachlehrer. Viel hat Willy Frank in diesen 41 Jahren erlebt, sehr viel sogar. Darüber könnte er ein dickes Buch schreiben. Er fasst es so zusammen: «Meine lange Zeit als Schulleiter war geprägt von spannenden Entwicklungen und Projekten.» Dabei wirkt er überhaupt nicht (schul-)müde, sondern zeigt sich im Gespräch optimistisch und voller Tatendrang. «Burnout» ist für ihn zum Glück ein «Fremdwort».

Sein Rezept für seine positive Grundhaltung und seinen Erfolg: «Neuerungen in der Schule können nur erfolgreich sein, wenn alle Beteiligten überzeugt mitziehen.» Das ist ihm zweifellos gelungen, auch wenn einige Reformen sehr anspruchsvoll waren. Die gewichtigsten Neuerungen in seiner Amtszeit waren etwa die Digitalisierung, die Neuorganisation der Sekundarstufe, die Einführung der Heilpädagogischen Schülerhilfe und die Schulentwicklung ganz allgemein. Dazu kamen Anstösse des Schulrates für verschiedene Neuerungen wie Schulhort, Spielgruppe, Infrastruktur und weitere. Das alles trägt die Handschrift von Willy Frank, auch wenn er ein Mann ist, der sein eigenes Licht lieber unter den Scheffel stellt.

Schüler sind heute nicht frecher als früher

Für den Schulrat, der ihm während 41 Jahren vorstand, findet Willy Frank nur lobende Worte. «Als Gesamtschulleiter war ich immer auf den Rückhalt und die Unterstützung durch die Schulbehörde angewiesen». Damit habe er sehr gute Erfahrungen gemacht, indem er vom Schulrat stets getragen worden sei, so Willy Frank. Da stellt sich natürlich die Frage nach der Einheitsgemeinde in Stansstad, nach dem in Nidwalden nur noch vier Gemeinden einen Schulrat haben. «Ich wäre offen für neue Strukturen», gibt er sich diplomatisch. Um dann aber doch etwas konkreter zu werden:

«Die Einheitsgemeinde wäre für Stansstad nur die zweitbeste Lösung.»

Zu seiner Funktion als Gesamtschulleiter macht er klare Aussagen, die aufgrund seiner Erfahrung mehr als überzeugend wirken:

«Eine Schule leiten bedeutet Team- und Überzeugungsarbeit.»

Ohne professionelle Leitung könnte eine Schule heute nicht mehr funktionieren. Dies habe sich aktuell gerade bei den Herausforderungen durch die Pandemie gezeigt, so Willy Frank.

Nachfolge bekannt Nachfolger von Willy Frank und neuer Gesamtschulleiter wird Tony Durrer. Er war bereits in Stansstad als Klassenlehrer an der Orientierungsstufe tätig. Seit einem Jahr teilt sich Tony Durrer die Leitungsaufgabe mit seinem Vorgänger Willy Frank. Die Schulleiterausbildung absolvierte er an der PH Schwyz. Neuer Musikschulleiter als Nachfolger von David Sonder wird der 52-jährige Christian Bucher, weitherum bekannt als Schlagzeuglehrer und Profimusiker. Er unterrichtete bisher an verschiedenen Musikschulen in Nidwalden, in Stansstad seit dem Jahr 2000. (kl)

Ob es denn gemäss seiner Erfahrung stimme, dass die Schüler heute frecher und weniger folgsam seien als früher? «Ach was», winkt der erfahrene Pädagoge ab. «Solche Aussagen wurden schon vor mehr als 200 Jahren gemacht und wiederholen sich in jeder Generation immer wieder». Er könne überhaupt nicht bestätigen, dass Schüler heute frecher seien als früher, meist sei sogar das Gegenteil der Fall, wenn man sie individuell fördere und auf ihre Bedürfnisse eingehe. Er ist sogar überzeugt, dass die Schüler heute mehr gefordert werden als früher. «Es darf aber nicht verschwiegen werden, dass die Digitalisierung mit ihren Herausforderungen und Gefahren für die Entwicklung einiger Jugendlicher auch problematisch sein kann», so Willy Frank.

Willy Frank ist in Ennetbürgen aufgewachsen und besuchte das Kollegium Stans. Nach der Matura hat er seine Ausbildung als Sekundarlehrer an der Universität Fribourg abgeschlossen im Hauptfach Mathematik und den Nebenfächern Chemie, Sport und Geografie. Im Alter von erst 23 Jahren nahm er seine erste Stelle als Klassenlehrer in Stansstad an und ist der Gemeinde seitdem treu geblieben. In jungen Jahren war er in seiner Freizeit viele Jahre als Fussballschiedsrichter tätig. Ebenso leidenschaftlich war er Lehrer und Schulleiter. «So sehr, dass ich manchmal zu wenig Zeit für meine Familie hatte», sagt der Vater von drei erwachsenen Kindern rückwirkend. Und welche Pläne hat er für seine Pensionierung? «Ich freue mich auf die Aufgabe als Grossvater, auf Ausfahrten in die Natur mit dem E-Bike und im Winter aufs Schneeschuhlaufen.» Auch konkrete Pläne hat er bereits. So will er im August längere Zeit auf einer Alp im Kanton Uri verbringen. «Als Hilfskraft und ehrenamtlich», wie er betont. «Einfach mal etwas total anderes machen» nach 41 Jahre im Schuldienst.

Ein Lehrer, Künstler und Manager verabschiedet sich

Mit David Sonder (65) geht ein Musikschulleiter in Pension, dem es im neuen Lebensabschnitt mit Sicherheit nie langweilig wird. Während 18 Jahren hat er in Stansstad und ganz Nidwalden markante Spuren hinterlassen – sichtbare wie hörbare. Mit seiner Pensionierung verabschiedet sich der Vater von zwei erwachsenen Töchtern aber nicht von der Musik, sondern nur von seiner Funktion als Leiter der Musikschule Stansstad. Seine künstlerische Tätigkeit als Pianist will er sogar ausbauen, denn er hat ja nun vermehrt Zeit.

David Sonder war schon immer Pianist und Künstler mit Leib und Seele, auch wenn dies für die organisatorische Führung einer Musikschule nicht mal Bedingung ist. Er besuchte Primarschule und Gymnasium in Fribourg und absolvierte anschliessend die Ausbildung zum Sekundarlehrer an der Universität. Parallel dazu machte er die Ausbildung als Klavierlehrer am Konservatorium und erlangte 1984 das Konzertdiplom. Es folgten Meisterkurse bei renommierten Pianisten und zugleich die Ausbildung zum Musikschulleiter. Von da an war er ein gefragter Mann. Von seiner ersten Stelle als Lehrer und Korrepetitor am Konservatorium Fribourg führte ihn sein weiterer beruflicher Weg als Lehrbeauftragter und Künstler durch die halbe Schweiz. Kurzum: Sein Leben ist auch in den letzten 18 Jahren als Musikschulleiter in Stansstad geprägt durch eine rege Tätigkeit als Klavierlehrer sowie Konzertsolist, Kammermusiker und Korrepetitor.

Musik hat ganz verschiedene Dimensionen

Im Gespräch mit David Sonder kommen aber noch ganz andere Talente zum Vorschein: So ist er perfekt bilingue, beschäftigt sich mit Literatur, Geografie, Mathematik und ist ein leidenschaftlicher Schachspieler. Beim Gespräch über Musik und Komponisten kommt er ins Element. Dazu nur so viel: Sein Lieblingskomponist ist Robert Schumann, zu seinem Repertoire gehören aber alle namhaften Komponisten vom Barock bis in die Gegenwart. Nur zu wenigen Komponisten konnte er in seinen Jugendjahren noch keine Beziehung aufbauen. Liszts Musik war ihm zu oberflächlich und in Bachs Musik fand er zu wenig Emotionen. Inzwischen spielt er aber natürlich auch Liszt und Bach meisterhaft.

Emotional, intellektuell und sportlich

Seine Faszination für Klaviermusik erklärt er so:

«Musik hat ganz verschiedene Dimensionen – emotional, intellektuell, sportlich und mathematisch-strukturell.»

Das passt exakt zu seiner Persönlichkeit, denn auch Sport und Mathematik gehören zu seinen Steckenpferden. Im Rückblick auf seine 18-jährige Tätigkeit als Musikschulleiter von Stansstad zieht er eine sehr positive Bilanz – sowohl auf die Schüler wie ihre engagierten Musiklehrer bezogen. Nur mit etwas bekundet David Sonder etwas Mühe:

«Viele Schüler haben heute zu wenig Ausdauer, um sich den auftauchenden Herausforderungen und Schwierigkeiten beim Erlernen eines Instrumentes zu stellen.»

So würden die Geschicklichkeit und die Geschwindigkeit der Finger, aber auch das Notenlesen und das Verständnis für musikalische Zusammenhänge oft unterentwickelt bleiben. Es gebe aber immer wieder vereinzelte Musikschüler, die ihr Instrument mustergültig lernen und die richtige Einstellung dafür mitbringen.

Und welche Pläne hat er nach seiner Pensionierung? So will er seine künstlerische Tätigkeit als Kammermusiker und Korrepetitor ausbauen, Privatschüler annehmen und sich im Schachspiel verbessern. Seine Traumreise wird sich wohl auch erfüllen: eine längere Reise in den hohen Norden. Seine körperliche Fitness will er in Kürze an der «Swiss Orienteering Week», einem mehrtägigen Orientierungslauf Ende Juli 2021 in Davos, aufmöbeln.

Hinweis: Das diesjährige Schülerkonzert der Klavierklasse von David Sonder ist gleichzeitig sein Abschiedskonzert für seine Schüler und Eltern. Zusammen mit dem Erwachsenen-Streicher-Workshop-Ensemble wird er zwei Sätze aus Mozarts Klavierkonzert in A-Dur zum Besten geben. Das Konzert findet am Freitag, 2. Juli 2021, um 18.30 Uhr im Singsaal der Primarschule statt.