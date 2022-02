Nidwalden Sie stehen den Menschen in ihren schwärzesten Stunden seit 20 Jahren bei Dieses Jahr feiert das Care Team Nidwalden seinen 20. Geburtstag. Roger Dallago-Wyss und Marino Bosoppi-Langenauer sind von Anfang an dabei. Marion Wannemacher Jetzt kommentieren 20.02.2022, 16.00 Uhr

Bodenständig, stabil und aufgestellt. Diese Attribute treffen auf die beiden Männer am Tisch im Bistro zu. Roger Dallago-Wyss und Marino Bosoppi-Langenauer können in diesem Jahr ein Jubiläum feiern, den des Care Teams Nidwalden/Engelberg (CTNWE). Die beiden sind Männer der ersten Stunde. Das Care Team Nidwalden gibt es im Mai seit 20 Jahren. Sie haben es gegründet und geprägt.

Sie haben das Care Team Nidwalden massgeblich geprägt: Marino Bosoppi-Langenauer (links), Co-Leiter, und Roger Dallago-Wyss, Chef des Care Teams Nidwalden. Bild: Marion Wannemacher (Flüeli-Ranft, 17. Februar 2022)

20 gestandene Frauen und Männer arbeiten im Miliz-Job im Team. «Es sind gute Leute, darunter Handwerker und Akademiker», erzählt Roger Dallago, der im Nachbarkanton in Giswil aufgewachsen ist und dort lebt. Sie rücken aus, wenn die Polizei sie aufbietet: bei aussergewöhnlichen Todesfällen. Das können Verkehrs- oder Arbeitsunfälle, aber auch Suizide oder Naturereignisse wie Lawinen oder Unwetter sein. Vielen ist das Lawinenunglück am Stanserhorn oder der Unfall im Juni 2019 bei den Revisionsarbeiten am Titlis im Gedächtnis.

Selbst zwei Uhr morgens auf Abruf einsetzbar

«Alle haben die Bereitschaft, sich für andere Menschen einzusetzen»

, sagt der 57-Jährige über seine Teammitglieder. Und das manchmal mitten in der Nacht. Selbst um zwei Uhr morgens habe ihm noch nie jemand für einen Einsatz abgesagt, berichtet der Chef des CTNWE. Seit 2017 ist dieses der Nidwaldner Gesundheits- und Sozialdirektion angegliedert. Es ist ein Geben und Nehmen: «Wir fühlen uns politisch getragen, ohne sie geht es nicht», so Dallago. Regierungsrätin Michèle Blöchliger hebt ihrerseits die «hervorragende notfallpsychologische Unterstützung von Einsatzkräften und Betroffenen bei der Bewältigung traumatisierender Alltagsereignisse» hervor.

Auslöser für die Etablierung des Teams in Nidwalden war das Attentat auf den Zuger Kantonsrat vor 21 Jahren. Vorher hatte es nur ein Care Team auf Zentralschweizer Ebene gegeben. Marino Bosoppi war bereits für dieses schon im Einsatz. Seit 1990 ist er als Seelsorger in Nidwalden unterwegs und damit auch für seine Funktion als Co-Leiter des Care Teams prädestiniert. Er trennt aber klar zwischen beiden Funktionen. Insgesamt gab es hochgerechnet seit Gründung des CTNWE rund 400 Einsätze im Kanton. Der gebürtige Stansstader war bei allen dabei, ob auf organisatorischer Ebene oder vor Ort.

Die Einsätze funktionieren nach dem gleichen Ablauf: Die Einsatzzentrale der Polizei bietet das Care Team auf, in einer Konferenzschaltung einigt man sich darauf, wer ausrückt. Erste Anlaufstelle ist die Polizeistation, die die Teammitglieder informiert, was wo passiert und wer zu betreuen ist.

Körperliche Nähe wird grundsätzlich vermieden

«Die Kunst besteht darin, situativ zu erfassen, was das Richtige ist», erklärt Roger Dallago. Ziel sei, dass die Menschen aufstehen und selber weiterlaufen könnten. Wichtig sei dabei die notwendige Distanz, auch zum Schutz für den Care Teamer.

«Wir umarmen nicht, das ist der Familie vorbehalten»

, erklärt er ein wichtiges Prinzip. «Wir dürfen sie nicht abhängig machen von uns.»

Oft helfe einfach die Präsenz. «Am schwierigsten kann es sein, das Schweigen auszuhalten», weiss Marino Bosoppi aus Erfahrung. Wichtig sei, jemanden weinen zu lassen.

«Tränen müssen nach aussen, innen bringen sie nichts.»

Jeder hat im Einsatz seinen eigenen Rucksack dabei mit hilfreichen Dingen. In Marino Bosoppis Rucksack ist eine Kerze, ein Teddybär, Stifte zum Malen. Ebenfalls immer dabei: ein Mars-Riegel. «Und wenn den jemand annimmt und ihn öffnet, ist er schon in der Handlung», sagt er. Der Mars-Riegel ist auch sein persönliches Ritual nach dem Einsatz, um sich etwas Gutes zu tun. Die Fahrt nach Hause hilft ihm beim sprichwörtlichen Herunterfahren.

Zertifizierung des Care Teams Nidwalden läuft

In Nidwalden kennt man sich, das ist der Vorteil des kantonalen Teams. Die Wege sind kurz, die regelmässige Weiterbildung zu verschiedenen Themen garantiert. Angehende Care Teamer werden an zwei dreitägigen Kursen im Bundesamt für Bevölkerungsschutz ausgebildet. Vor dem eigenen Einsatz dürfen sie erfahrene Kollegen begleiten. Nur sehr selten habe sich jemand dann doch nicht geeignet, erklärt Dallago. Besprechungen nach jedem Einsatz und Erfahrungsaustauschabende sind für alle hilfreich. Seit Herbst hat das Care Team Nidwalden mit Barbara Fehlbaum eine eigene Notfallpsychologin. Dadurch ist eine Zertifizierung fürs Team möglich, der Antrag läuft, ein Meilenstein fürs CTNWE.

So gut man sich auch im Team versteht, die Anlässe sind tragisch. Und so klingt es auch in den Ohren des Chefs paradox, wenn er seinen Leuten sagt:

«Ich bin froh wenn ich euch nicht sehe.»

