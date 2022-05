Nidwalden Spital Nidwalden hebt Maskenpflicht auf Seit Montag ist auch im Spital der Alltag zurückgekehrt. Mit Ausnahmen. Matthias Piazza 09.05.2022, 19.04 Uhr

Das Spital Nidwalden. Bild: Urs Hanhart (Stans, 2. Juni 2021)

Seit über einem Monat, seit dem 1. April, ist die Schweiz wieder in der normalen Lage. Auf diesen Tag hob der Bundesrat die letzten verbliebenen Corona-Massnahmen auf, so auch die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr und in Spitälern und sonstigen Gesundheitseinrichtungen. Trotzdem mussten Mitarbeitende im klinischen und öffentlichen Bereich im Spital Nidwalden – wie in allen Schweizer Spitälern – eine Maske tragen, ebenfalls Patienten, wenn sich Mitarbeitende im Spitalzimmer aufhalten. Seit Montag gilt das nun nicht mehr.