Spital Nidwalden investiert 2 Millionen in die Digitalisierung

Nidwalden Spital Nidwalden investiert zwei Millionen Franken in die Digitalisierung Das Spital Nidwalden ist nun vernetzter. Die Informatik-Infrastruktur wurde in den vergangenen zwei Jahren massiv ausgebaut. Matthias Piazza 14.01.2022, 16.48 Uhr

Das Spital Nidwalden gehört seit vergangenem Jahr der Luks-Gruppe an. Bild: Urs Hanhart (Stans, 2. Juni 2021)

6 Kilometer Glasfaserkabel, die enorme Datenmengen mit Lichtgeschwindigkeit ins Internet transportieren, 100 Kilometer Netzwerkkabel, die für einen stabilen und sicheren internen Datenaustausch sorgen, 200 Zugangspunkte fürs WLAN und 3500 Netzwerkstecker, die neu verlegt und montiert wurden: Das Spital Nidwalden hat für zwei Millionen Franken in den vergangenen zwei Jahren ihre Informatik-Infrastruktur kräftig ausgebaut.

Gabriel Kälin, Leiter Informatik beim Spital Nidwalden, sieht einen grossen Nutzen im Ausbau der digitalen Infrastruktur: «Spitäler, Ärzte und Patienten werden künftig vermehrt miteinander vernetzt sein und damit verändern sich die Anforderungen an die Spital-Informatik-Netzwerkinfrastruktur. Ein schneller Zugang ins Internet und eine gute Vernetzung mit allen Anspruchsgruppen sind einfach nötige Standards im digitalen Zeitalter.»

Der Umbau wurde im laufenden Betrieb durchgeführt. 60 Kernbohrungen waren notwendig, um die Kabel verlegen zu können. Die Lärmimmissionen für die Patientinnen und Patienten möglichst gering zu halten, war eine der grössten Herausforderungen für die Informatik und den technischen Dienst.

Spital Nidwalden rückt noch näher ans Luzerner Kantonsspital

Bereits heute ist das Spital Nidwalden, das seit vergangenem Jahr der Luzerner-Kantonsspital-Gruppe (Luks-Gruppe) angehört, an das digitale Radiologienetz Zentralschweiz angeschlossen und verfügt über ein digitales Klinikinformationssystem (digitale Patientenakte). Nun wurden die Grundlagen für den weiteren Ausbau gelegt. «Für unser Spital ist die Aufrüstung ein grosser Meilenstein auf dem Weg in die digitalisierte Zukunft. Mit der Strategie einer koordinierten und digital vernetzten Versorgung setzen wir neue Massstäbe im Gesundheitswesen», erklärt Urs Baumberger, Direktor des Spitals Nidwalden.

Es ist geplant, per 2024 das Spital Nidwalden in das Klinikinformationssystem Epic des Luzerner Kantonsspitals (Luks) zu integrieren, was eine massive Aufrüstung in die Informatik-Infrastruktur unumgänglich machte. Gemäss Urs Baumberger gilt das Epic, das das Luks im Herbst 2019 als erstes Spital im deutschsprachigen Raum eingeführt habe, als eines der weltweit besten Klinikinformationssysteme. Damit werde das Spital Nidwalden Teil des digitalen Luks-Netzwerks und profitiere von den Erfahrungen und der ständigen Weiterentwicklung des Systems innerhalb der Gruppe. Mit Epic wird das Spital Nidwalden per 2024 auch den Hausärzten und sonstigen Zuweisern einen direkten, sicheren und vom Patienten genehmigten Zugang auf die Patientenakten im Spital ermöglichen. «Für die Zuweiser des Spitals hat dies den enormen Vorteil, das beim Luks gewohnte System auch in Stans nutzen zu können.» Und die Patientinnen und Patienten profitierten neben einer sehr guten medizinischen Betreuung während ihres Spitalaufenthalts auch von einem kostenfreien, schnellen Wlan. Dieser «Standard» werde heute schon rege genutzt. «Ab 2024 hat der Patient zudem über eine spezielle und persönliche App weltweit Zugang auf seine Daten und hat dann auch weitere zahlreiche Möglichkeiten, so wie das im Luzerner Kantonsspital schon jetzt möglich ist.»