Nidwalden Spitaldirektor Urs Baumberger: «Wir gehen Schritt für Schritt weiter» Mitte dieses Jahres wird das Kantonsspital Nidwalden Teil der Luzerner Kantonsspital Gruppe. Vertreter des Spitals sagen, was sie von der neuen Organisation erwarten. Martin Uebelhart 04.01.2021, 05.00 Uhr

Das Kantonsspital Nidwalden in Stans. Bild: PD

Das kommende Jahr bringt für das Kantonsspital Nidwalden (KSNW) grosse Veränderungen mit sich. Mitte Jahr wird es zu einer Tochtergesellschaft des Luzerner Kantonsspitals (Luks). Die Häuser in Luzern, Stans, Wolhusen und Sursee bilden dann die Luzerner Kantonsspital Gruppe. Das Luks wird 60 Prozent der bis dahin gegründeten Spital Nidwalden AG übernehmen. Die Gebäude verbleiben vollständig im Besitz des Kantons Nidwalden und werden in die öffentlich-rechtliche «Spital Nidwalden Immobilien-Gesellschaft» eingebracht. Was vor bald zehn Jahren als Spitalregion Luzern Nidwalden (Lunis) angefangen hat, geht nun eine Stufe weiter.

Mitte Jahr, wenn die neue Spitalgruppe entsteht, werde nicht einfach ein Schalter umgelegt und die Fusion sei erledigt, betont Spitaldirektor Urs Baumberger im Gespräch. «Wir gehen Schritt für Schritt weiter.» Die neue Organisationsstruktur unterstütze die Verantwortlichen dabei, zu entscheiden, was allein angepackt werden könne und was «in der Familie» angegangen werden soll. «Das sind die Herausforderungen und Fragen an denen in den kommenden Jahren gearbeitet werde.

Jetzt können grössere Projekte in Angriff genommen werden

Urs Baumberger, Direktor des Kantonsspitals Nidwalden. Bild: PD

Lunis habe schon eine enge Zusammenarbeit zwischen dem KSNW und dem Luks gebracht, sagt Baumberger. So sei etwa in der Vergangenheit der Gerätepark vereinheitlicht worden. Ein Arzt finde weitgehend die gleichen Geräte vor, egal ob er in Stans oder Luzern tätig ist. «Bei grösseren Projekten und Investitionen gab es dabei bisher eine eher abwartende Haltung», erklärt Baumberger. Mit der Fusion könnten jetzt auch grössere Schritte in Angriff genommen worden. Ein erstes Projekt ist die Informatik. Baumberger:

«Wir werden die gleiche Informatiklösung übernehmen, wie das Luks.»

Das Luks hat vor gut einem Jahr sein neues Klinikinformationssystem eingeführt. Bis etwa 2023 oder 2024 soll es auch in Stans verfügbar sein. «Dann werden zu jedem Untersuch und zu jedem Patienten immer die aktuellen Informationen vorliegen.» Es sei dann nicht mehr nötig, Berichte zwischen den Standorten hin und her zu schicken.

Ziel der noch engeren Zusammenarbeit sei, Patienten, Ressourcen und Know-how gruppenweit zu koordinieren. So könne man etwa Geräte optimal auslasten und freie Kapazitäten an den einzelnen Standorten abstimmen.

Martin Sykora, Chefarzt Allgemeine und viszerale Chirurgie am Kantonsspital Nidwalden. Bild: PD

Martin Sykora ist Chefarzt allgemeine und viszerale Chirurgie am KSNW. Er gehört zu dem knappen Dutzend Ärztinnen und Ärzten, die im Rahmen von Lunis schon heute in Luzern und Stans tätig sind. «Wir haben einen guten Austausch, auf fachlicher wie auf menschlicher Ebene», hält Sykora fest. Durch die Fusion könne man das, was jetzt schon gut laufe, zusätzlich intensivieren. Sykora denkt an die Personalrekrutierung und an den Austausch von gut ausgebildetem Personal. Er ist sich sicher:

«Da gibt es ein Riesenpotenzial.»

Es gelte, dieses zu nutzen. Das Zentrumsspital wie auch das kleinere Spital in Stans hätten ihre Stärken. Der grosse Vorteil sei die neid- und konkurrenzlose Zusammenarbeit. «Es geht nicht darum, sich gegenseitig Patienten wegzunehmen, sondern diesen unabhängig vom Ort die beste Betreuung angedeihen zu lassen», so der Chefarzt.

«Ein Ziel der Fusion ist die Weiterentwicklung der Pflege und des Personals»

Christin Rebarz, Gesamtleitung Pflegedienst am Kantonsspital Nidwalden. Bild: PD

Von einer Riesenchance spricht Christin Rebarz. Ihr obliegt die Gesamtleitung des Pflegedienstes am KSNW. «Wir müssen das Rad nicht neu erfinden», sagt sie im Gespräch mit unserer Zeitung. «Schon heute haben wir sehr gute Beziehungen zum Luks, etwa bei der Bettendisposition oder im Rettungsdienst.» Ihr Ausbildungsteam sei ebenfalls seit Jahren eng verbunden mit Luzern. Sie selbst tausche sich mit dem Pflegekader rege aus. Im Pflegebereich verspricht sie sich einen grossen Fortschritt, wenn das Klinikinformationssystem auch in Stans eingeführt ist. Rebarz hält fest:

«Ein Ziel der Fusion ist die Weiterentwicklung der Pflege und des Personals.»

Dazu gehörten etwa auch Austauschmöglichkeiten. Weder sie noch Martin Sykora erwarten grosse Änderungen bei den Anstellungsbedingungen. «Bis Mitte 2023 gibt es eine Besitzstandswahrung», so Christin Rebarz. Längerfristig werde man sich innerhalb der Gruppe über die Anstellungsbedingungen austauschen. «Die Löhne werden sich nicht gross verändern», ist Martin Sykora überzeugt.

Der Nidwaldner Spitaldirektor Urs Baumberger war in den vergangenen Wochen in allen Abteilungen unterwegs und hat die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter informiert. «Es gab naturgemäss viele Fragen», sagt er. «Was bedeutet die Fusion für meine Abteilung und für mich? Werde ich wegoptimiert? Erhalte ich einen neuen Chef? Arbeite ich in einer anderen Funktion?», gibt er ein paar Beispiele. Auch die Reaktionen auf die Entwicklungen seien unterschiedlich ausgefallen: «Von hell begeistert bis skeptisch.» Wichtig für ihn sei gewesen, die Leute abholen zu können: «Das Ziel war es, dass sie nach den Informationsveranstaltungen gut informiert sind.»