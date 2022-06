Nidwaldner Landrat winkt Staatsrechnung lobend durch

Nidwalden Staatsrechnung wird mit viel Lob durchgewinkt Sorgen machen dem Landrat höchstens die unsichere Weltlage und Faktoren, die von Nidwalden kaum beeinflusst werden können. Die Staatsrechnung mit über 27 Millionen Franken Gewinn wurde denn auch einstimmig angenommen. Florian Arnold Jetzt kommentieren 17.06.2022, 05.00 Uhr

Finanzdirektor Alfred Bossard (links) verabschiedete sich mit einem erfreulichen Abschluss der Staatsrechnung als Finanzdirektor. Landratspräsident Stefan Bosshard (Mitte) verabschiedete am Mittwoch auch Baudirektor Josef Niederberger. Bild: Florian Arnold (Stans, 15 Juni 2022)

«Wo ist der Fehler?» Das habe sich die ganze Finanzkommission gefragt, als die Staatsrechnung 2021 betrachtet wurde. Bald sei man zum Schluss gekommen, dass das fast unglaubliche Ergebnis wirklich stimme, erzählte Jörg Genhart (SVP, Stans), Präsident der Finanzkommission. Die Staatsrechnung 2021 schliesst mit 27,4 Millionen Franken im Plus, 33,8 Millionen besser als erwartet. «Was für ein Abschluss – und was für ein Abschluss», kommentierte Genhart und spielte damit neben dem Ergebnis auf den letzten Rücktritt von Finanzdirektor Alfred Bossard an. Dieser durfte von der Finanzkommission viel Lob entgegennehmen. «Wir wissen, was wir an dir hatten», so Genhart. Der gesamte Landrat spendete Bossard Applaus.

Der Finanzdirektor sagte, man habe die Kosten im Griff gehabt. «Wir haben dort Einfluss genommen, wo wir konnten.» Zum besseren Abschluss habe vor allem auch beigetragen, dass man sehr vorsichtig budgetiert habe.

«Niemand konnte ahnen, welche Auswirkungen Covid-19 wirklich haben würde.»

Daneben halfen auch die maximale Ausschüttung der Schweizerischen Nationalbank und höhere Grundstückgewinnsteuern mit. Allgemein wurden deutlich mehr Steuern als budgetiert eingenommen, sowohl was die natürlichen und die juristischen Personen betraf.

Weltlage trübt den Blick in die Zukunft

Stefan Müller (SVP, Emmetten) sprach von einem «Sechser im Lotto», so fühle sich die Jahresrechnung an. Zurückzuführen sei dieser aber vor allem auf Sonderfaktoren. «Die Ausgaben steigen immer noch beachtlich an», gab er zu bedenken. Das Ziel, das strukturelle Defizit zu beheben, müsse weiter verfolgt werden. «Die Begehrlichkeiten werden sicher nicht kleiner.» Alexander Huser (Grüne, Ennetbürgen) hob ebenfalls den Mahnfinger. Er störte sich vor allem daran, dass rund 1,5 Millionen an Prämienverbilligungen nicht ausgeschüttet wurden. Zudem machte er auch darauf aufmerksam, dass die aktuelle politische Weltlage den Blick in die Zukunft trübe.

Das sah Finanzdirektor Bossard nicht anders. Nidwalden habe gewiss eine gesunde finanzielle Basis. «Die Schweiz hat die Coronapandemie gut gemeistert und die Wirtschaft hat sich rasch erholt.» Aber man dürfe nicht in Euphorie verfallen. Aktuell sorge die Ukraine-Krise für Unsicherheit. Zudem wird Nidwalden auch die Einführung der Mindeststeuer zu spüren bekommen. «All diese Herausforderungen sind zu berücksichtigen.»

Auch Philippe Banz (FDP, Hergiswil) sagte, man dürfe sich nicht vom guten Jahresabschluss blenden lassen.

«Es ist unklug, den Staat nun aufzublähen und Mehrausgaben zu beschliessen.»

Man solle aber entlastende Massnahmen zu Gunsten der Bevölkerung ins Auge fassen. Und man müsse investieren. Denn in Nidwalden haben sich nicht getätigte Investitionen angestaut, die sich auch in der Rechnung niederschlagen. In Zahlen: Die Nettoinvestitionen betrugen 18,9 Millionen Franken, budgetiert waren 36,6 Millionen. Dies sei auch so aufgrund von politischen Entscheiden, kommentierte Norbert Rohrer (Mitte, Stansstad). Die Staatsrechnung wurde vom Landrat einstimmig gutgeheissen.

