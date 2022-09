Nidwalden Stans fordert vom Kanton noch vor der Abstimmung verbindliche Zusagen zu geplanter Entlastungsstrasse Ende November werden die Stimmberechtigten im Kanton über die Entlastungsstrasse Stans West abstimmen. Gegner kritisieren, dass konkrete Entlastungsmassnahmen nicht Teil der Vorlage sind. Philipp Unterschütz Jetzt kommentieren 16.09.2022, 16.30 Uhr

Die geplante Entlastungsstrasse Stans West soll entlang des Zentralbahn-Trassees von der Rotzlochstrasse auf Höhe Gerbibrücke zur Ennetmooserstrasse im Gebiet Fuhr führen. Bild: Matthias Piazza (Stans, 8. Juli 2022)

Die Abstimmungsvorlage zur Entlastungsstrasse Stans West, über die am 27. November entschieden wird, beinhaltet einzig das Strassenprojekt, respektive den entsprechenden Kredit von 18,8 Millionen Franken. Nicht enthalten sind darin flankierende Massnahmen im Dorf Stans. Mit diesen könnte die entlastende Wirkung erhöht werden, darüber ist man sich weitgehend einig. Dass Fragen wie die Art der Massnahmen, Zeitpunkt der Umsetzung oder Kosten vor der Abstimmung nicht klar sind, sorgt vielerorts für Kritik. Wenn über Stans West ohne solche Massnahmen abgestimmt werde, kaufe man quasi die Katze im Sack, sagen die Gegner.

Linienführung von Stans West. Grafik: Janina Noser/Nidwaldner Zeitung

Eine Aussage des Stanser Gemeindepräsidenten im Gemeindeheft «Stans!» Nr. 125, September/Oktober 2022 lässt aufhorchen. «Wir wollen vom Kanton vor der Abstimmung Zusagen zu den flankierenden Massnahmen», sagt Lukas Arnold darin. Dabei stünden nicht die Kosten im Vordergrund, sondern «wichtig ist der politische Wille, den Durchgangsverkehr tatsächlich aus dem Dorf zu bringen. Und diesen Willen wollen wir vom Regierungsrat vor der Abstimmung schriftlich».

Ob die Gemeinde eine Abstimmungsempfehlung abgibt, ist offen

Der Stanser Gemeindepräsident Lukas Arnold. Bild: Richard Greuter (Stans, 9. Juli 2022)

Aus dem Bericht geht auch hervor, dass die Zusammenarbeit zwischen Kanton und Gemeinde nicht optimal verlaufen ist. Dass die beiden Seiten nun vermehrt miteinander reden wollen, dürfte auch nötig sein, die Meinungen gehen auseinander. So darf man gespannt sein, ob die Gemeinde Stans den Kanton vor der Abstimmung unterstützten wird. «Der Gemeinderat wird Ende Monat darüber beraten, ob er eine Abstimmungsempfehlung abgeben wird oder nicht», teilt Lukas Arnold mit.

Dass der Kanton der Gemeinde die verlangte schriftliche Zusicherung geben wird, ist unwahrscheinlich. Auf die entsprechende Frage, schreibt Baudirektorin Therese Rotzer: «Dem Regierungsrat ist bewusst, dass flankierende Massnahmen zur Erhöhung der Entlastungswirkung der neuen Strasse sinnvoll sind. Wir haben der Gemeinde mehrfach zugesichert, dass wir dafür zusammenarbeiten werden nach der Abstimmung. Dafür werde ich mich persönlich einsetzen.»

Baudirektorin Therese Rotzer. Bild: Matthias Piazza (Stans, 29. August 2022)

Nägel mit Köpfen soll eine Arbeitsgruppe nach der Abstimmung machen. Nach einer Annahme des Kredits sei genügend Zeit da, gemeinsam ein Projekt für flankierende Massnahmen auszuarbeiten, so Therese Rotzer. «Die neue Strasse wird erst Ende 2025 fertig sein. Ich begrüsse sehr, dass sich der Gemeinderat von Stans schon Gedanken gemacht und dem Regierungsrat Vorschläge unterbreitet hat. Der Regierungsrat wird diese nach einem positiven Ausgang der Volksabstimmung eingehend prüfen.» Im Rahmen einer Arbeitsgruppe könnten dann gemeinsam verkehrstechnisch sinnvolle und politisch mehrheitsfähige Lösungen erarbeitet werden.

Mehr Infos zum Strassenabtausch vor der Abstimmung

Das geht der Gemeinde aber zu langsam. «Wir begrüssen den Austausch mit dem Kanton sehr. Wir wollen aber nicht mit dem Denken bis nach der Abstimmung warten», so Lukas Arnold. Auch beim Strassenabtausch, einem anderen wichtigen Thema rund um Entlastungsmassnahmen für Stans West, geht es der Gemeinde Stans zu langsam. «Wir haben mehrere Gespräche mit dem Kanton geführt und einen umsetzbaren Vorschlag formuliert. Der Kanton will aber erst nach der Abstimmung zu Stans West über dieses Thema sprechen, was wir sehr bedauern», sagt Gemeindepräsident Arnold.

Aus Gemeindesicht müsste insbesondere die Frage der Rotzlochstrasse vor der Abstimmung geklärt sein: «Bei einer Realisierung der Umfahrung soll die Rotzlochstrasse – heute eine Gemeindestrasse – zwischen dem neuen Gerbi Kreisel und dem Burger King Kreisel zu einer Kantonsstrasse werden. Dies hätten wir vom Kanton auch gerne bestätigt, damit klar ist, dass nicht die Stanser Steuerzahler die Zusatzkosten des ‹Upgrades› der Rotzlochstrasse auf eine Kantonsstrasse berappen müssen. Aus unserer Sicht ist es wichtig, dass die Stimmberechtigten vor der Abstimmung wissen, welche zusätzlichen Massnahmen nötig sein werden und welches Preisschild diese haben.»

Die Baudirektorin sagt dagegen, bevor nicht klar sei, ob die neue Entlastungsstrasse Stans West überhaupt gebaut werden könne, seien Diskussionen über einen Strassenabtausch nicht zielführend. Schliesslich handle es sich dabei nicht um flankierende Massnahmen. «Es geht einzig darum, wer für den Unterhalt dieser Strassen in Zukunft zuständig sein wird. Einem Abtausch von Strassen mit der Gemeinde muss der Landrat zustimmen. Dafür wird ein politischer Prozess nötig sein.» Solange die Abstimmung zu Stans West nicht erfolgt sei, könne dieser Prozess nicht angestossen werden, so Therese Rotzer, die damit rechnet, dass es bei einer Ablehnung wohl Jahre dauere, bis zu einem neuen Projekt. «Für mich geht es daher bei dieser Abstimmung um eine grundsätzliche Frage: Will das Nidwaldner Volk überhaupt eine neue Strasse im Westen von Stans?»

