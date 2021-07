Nidwalden Stanser alt Landrat ist seit einem Jahr Laienrichter: «Die Parteizugehörigkeit spielt bei der Rechtsprechung keine Rolle» Nach seinem ersten Jahr als Laienrichter ist der Stanser alt Landrat Walter Odermatt überzeugt, dass die Justiz in Nidwalden bestens funktioniert. Ambitionen für ein politisches Comeback hat er nicht. Philipp Unterschütz 22.07.2021, 05.00 Uhr

Mitten im Hochwasser ging der erste Termin für das Gespräch mit unserer Zeitung buchstäblich unter. Walter Odermatt (56) half einem Bekannten in Stansstad, dessen überfluteten Keller zu räumen. Selber habe er glücklicherweise keine Probleme gehabt, erzählt der Landwirt später zu Hause am Küchentisch. Walter Odermatt bewirtschaftet in Stans mit seiner Familie einen Milchwirtschaftsbetrieb. «Es ist schon nass genug, wir müssen halt Zeitfenster finden und wie immer mit der Natur arbeiten», sagt er. Aber das sei ja gar nichts im Vergleich zu denen, die wirklich betroffen seien, und er erwähnt als Beispiel viele Restaurants, die zuerst von Corona betroffen waren und jetzt vom Wasser. «Das ist schlimm.»

Alt Landrat Walter Odermatt ist seit Sommer 2020 Laienrichter am Nidwaldner Kantonsgericht. Akten studiert er auch gerne mal am heimischen Küchentisch. Bild: Philipp Unterschütz (Stans, 16. Juli 2021)

18 Jahre lang prägte Walter Odermatt die Politik in Nidwalden mit – als Landrat für die SVP und auch als Stanser Gemeinderat. Vor einem Jahr zog er einen Schlussstrich. Im Mai 2020 wurde er als Laienrichter für vier Jahre ans Nidwaldner Kantonsgericht gewählt. Ein Schritt, den er keinen Augenblick bereut. «Es war ein spannendes und vor allem lehrreiches Jahr», zieht er Bilanz über sein erstes Amtsjahr. «Ich bin einer, der gerne lernt. Nach 18 Jahren in der Legislative im Landrat und vier Jahren in der Exekutive im Gemeinderat wollte ich noch die Judikative kennen lernen», schildert er seinen Antrieb. Deshalb nahm er im vergangenen Jahr die Anfrage der SVP an, als nach einem Rücktritt ein neuer Kantonsrichter gesucht wurde.

Auch in der Politik musste er sich ein Urteil bilden

«Es ist eine ganz andere Welt. Sie verlangt einem viel ab, man muss diskret sein und das Vertrauen der Leute haben», sagt er über seine Richtertätigkeit, in die er rund 20 Prozent seiner Arbeitszeit investiert. Die Belastung sei etwa gleich wie früher als Landrat. «Die Vorbereitung ist enorm wichtig, man muss viel lesen, um sich ein Bild über den jeweiligen Fall machen zu können.» Oft lese er die Akten bis zu dreimal.

Vor der Verhandlung tausche man sich kurz unter den zwei Laienrichtern, dem Gerichtspräsidenten und der Gerichtsschreiberin aus, dann folgten die Anhörungen der Parteien und deren Anwälte sowie allfälliger Zeugen. Deren Aussagen würden manchmal schon ein anderes Licht auf die Fälle werfen. Für ihn sei meistens klar, wo das Recht liege, sagt Walter Odermatt. «Dafür nützt mir auch die frühere Arbeit in der Politik, wo man ja auch viele Gespräche führen muss, um sich dann ein Urteil zu bilden.»

Das Kantonsgericht, bei dem neben vier Juristen als Gerichtspräsidenten insgesamt sechs Laienrichter aus allen Parteien tätig sind, funktioniere wie eine grosse Familie, es herrsche ein guter Geist und die Zusammenarbeit klappe bestens. «Die Parteizugehörigkeit der Richter spielt bei der Rechtsprechung keine Rolle. Vor dem Gesetz ist sowieso jeder gleich», betont Walter Odermatt. Bisher habe er sich mit Bau- und Arbeitsrecht, Drohungen, Gewalt und Betrug befasst. Scheidungen oder Cyberkriminalität seien bei ihm bis jetzt nicht vorgekommen. «Ich vermute, dass es nun auch Fälle im Zusammenhang mit den Härtefallgeldern geben wird.»

Emotionale Belastung darf es nicht geben

Highlights gibt es für Walter Odermatt nicht. «Es geht immer um Menschen, die sich nicht finden. Dann muss halt oft ein Gericht entscheiden.» Nachdenken über die Fälle würde er nicht. Emotional berühren dürfe einem die Richterarbeit nicht. Auch an der Verhandlung dürften sich die Richter keine Regungen anmerken lassen, das sei schon ein grosser Unterschied zum Landrat.

In diesem ersten Jahr habe er auch die Bestätigung erhalten, dass die Rechtsprechung in Nidwalden funktioniere. «Ich habe schon vorher geglaubt, dass wir ein gutes Gericht haben, und es nie in Frage gestellt», sagt er auf den Hinweis, dass es doch aber gerade die SVP sei, die immer wieder kritisiere, dass viele Richter zu milde urteilen würden. «Die SVP hat Mühe mit dem Bundesgericht. Auf Kantonsebene ist das kein Thema», präzisiert Odermatt. Die Parteien seien in Nidwalden auch gut integriert, zum Beispiel bei der kommenden Anpassung des Gerichtsgesetzes.

Tritt Walter Odermatt bei den Regierungsratswahlen an?

«Die neue Herausforderung ist so interessant, dass ich kaum zurückdenke an meine politische Karriere. Das ist Geschichte», meint Odermatt auf die Frage nach einem Comeback. «Das musste ich mir damals überlegen, als ich das Amt annahm.» Und die nächstes Jahr anstehenden Regierungsratswahlen? Locken die nicht? Im jetzigen Moment mache er sich darüber keine Gedanken, sagt Odermatt diplomatisch. In der Partei würden die Gespräche für die Kandidatensuche erst anlaufen. «Ich bin glücklich mit meinem jetzigen Job, und ich denke, wir haben fähige Kandidaten in der SVP für die Regierungsratswahlen.»

Zum Auftritt der SVP hat Walter Odermatt aber eine klare Vorstellung, die er auch schon bei früheren Wahlen vertreten hat. «Wir müssen nicht einen Sitz angreifen. Wir müssen dem Volk eine Auswahl bieten. Die SVP soll mit drei Kandidaten antreten, also mit den zwei bisherigen und einem neuen Kandidaten.» Er rechne damit, dass insgesamt wohl schliesslich 9 bis 10 Kandidaten antreten würden.