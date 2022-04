Stanser Musiktage: Anlass soll ukrainische Flüchtlinge vernetzen

Nidwalden Stanser Musiktage: Anlass soll ukrainische Flüchtlinge miteinander vernetzen Am Mittwoch beginnen die Stanser Musiktage 2022. In dessen Rahmen sollen ukrainische Flüchtlinge miteinander verbunden werden. Auch wird Geld gesammelt, um Kindern aus der Ukraine spannende Ausflüge und eine gute Bildung zu ermöglichen. Kristina Gysi Jetzt kommentieren 26.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Musik verbindet. Volle Konzerthallen, Menschenmengen, die sich im Takt wiegend denselben Klängen hingeben, tanzende und hüpfende Körper, jeder für sich und doch alle zusammen. Auch die Stanser Musiktage verbinden seit ihrer ersten Durchführung. Dieses Jahr noch ein bisschen mehr.

Gemeinsam Musik erleben: Wie hier 2018 sollen die Stanser Musiktage auch dieses Jahr Menschen miteinander verbinden. Archivbild: André A. Niederberger

Am zweiten Tag des Kulturfestivals, dem 28. April, haben ukrainische Schutzsuchende, die derzeit in Nidwalden und Umgebung leben, die Möglichkeit, sich gegenseitig zu vernetzen. Man wolle eine Plattform bieten für diese Menschen, sagt Festivalleiter Candid Wild. «Wir wollten nichts Übersymbolisches machen, sondern schlicht ermöglichen, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer miteinander in Kontakt treten, sich austauschen und gegenseitig unterstützen können.» Hilfe zur Selbsthilfe für die rund 250 Geflüchteten aus dem Osten.

Musik aus postsowjetischem Raum schafft passenden Rahmen

Candid Wild, Co-Leiter der Stanser Musiktage. Bild: PD

Hierfür wird ab 17 Uhr das Stanser Chäslager zu Verfügung gestellt. Im Rahmen eines Apéros und mit anschliessendem Gratiskonzert des georgischen «Gori Frauenkammerchors ++» sind Menschen ab zwölf Jahren willkommen. «Für kleinere Kinder haben wir am Samstag ein anderes Programm geplant», sagt Wild. Der Anlass am Donnerstag diene primär dem Austausch und der Vernetzung der ukrainischen Jugendlichen und Erwachsenen. «Für den georgischen Frauenchor haben wir uns entschieden, da diese Musik ebenfalls aus dem postsowjetischen Raum stammt und deshalb gut zur Veranstaltung passt», so Wild.

Um den Anlass anzuwerben, haben sich die Veranstaltenden mit dem Amt für Asyl und Flüchtlinge in Verbindung gesetzt. «Wir fertigten Flyer in kyrillischer Schrift, die nun bei der zuständigen Amtsstelle und an verschiedenen anderen Orten aufliegen», so Wild.

Mit diesem Flyer werden der Vernetzungsanlass und das Konzert vom 28. April beworben. Bild: PD

Auch für die Kleinen gibt es am Samstag, 30. April, ein spannendes Programm. Mit dem Flyer in Ukrainisch sollen auch hier geflüchtete Kinder aktiv angeworben werden. Bild: PD

Das aktive Bewerben des Anlasses sei wichtig, um möglichst viele Ukrainerinnen und Ukrainer sowie die Gastfamilien darauf aufmerksam zu machen. «Die Veranstaltung wird sinnvoll und hilfreich sein für seine Besuchenden», ist Wild überzeugt.

Weiter wird auch dieses Jahr eine Spendenaktion im Rahmen der Stanser Musiktage durchgeführt. Anders als üblich kommt das gesammelte Geld aber nicht dem Festival zugute, sondern wird für die geflüchteten Kinder aus der Ukraine gesammelt, die derzeit in Nidwalden leben. Das Sponsoringgefäss «250 Pro SMT» wurde bereits im Vorfeld des Festivals aktiviert. Laut Wild sei «schon recht was zusammengekommen». Verwendet werde das Geld, um den Kindern Ausflüge zu ermöglichen: «Zum Beispiel einen Besuch auf dem Stanserhorn, im Verkehrshaus Luzern oder anderes.» Auch die Bildung der Kinder werde mit den Beiträgen unterstützt.

Hinweis: Weitere Informationen zum Vernetzungsanlass und der Spendenaktion gibt es hier.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen