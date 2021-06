G7-Steuerentscheid beschäftigt auch Nidwalden

Nidwalden Steuerentscheid der G-7-Finanzminister beschäftigt auch Nidwaldner Politik Für Grosskonzerne soll die Gewinnsteuer weltweit auf 15 Prozent angehoben werden. Das hat auch Folgen für Nidwalden, sind die Grünen überzeugt. Sie wollen Antworten von der Regierung. Matthias Piazza 16.06.2021, 14.08 Uhr

Die Meldung liess die Grünen Nidwalden aufhorchen: Die Finanzminister der sieben grössten Industriestaaten beschliessen, eine globale Mindeststeuer für Grosskonzerne einzuführen. 15 Prozent soll diese im Minimum betragen. Zudem sollen die Unternehmen auch in jenen Ländern Steuern bezahlen müssen, wo sie ihre Umsätze erzielen. «Was die G-7-Finanzminister entschieden haben, wird auch für die Zentralschweizer und Nidwaldner Folgen haben», schreibt die Partei. Denn durch die Senkung der Gewinnsteuern auf 11,97 Prozent rangiere Nidwalden weit vor dem Schweizer Durchschnitt von 14,87 Prozent.

In einer Interpellation will die Partei nun wissen, wie die Regierung jene Faktoren, die neben tiefen Steuern für ein Unternehmen relevant sein können, wie Bildung, Lebensqualität, Mobilität oder Innovation, weiter fördern will. Solche Faktoren seien ebenso ausschlaggebend. «Sollten die grossen Industrienationen der Welt ihr Vorhaben umsetzen, müssen Kantone, die auf tiefe Steuern setzen, sich neu positionieren.» Darum sei es wichtig, sich frühzeitig über die Chancen und Risiken, die damit verbunden seien, Gedanken zu machen.

Negative Auswirkungen für natürliche Personen befürchtet

Die Partei befürchtet, dass sich der Steuerwettbewerb bei einer Mindeststeuer vermehrt auf die natürlichen Personen konzentrieren werde. Die negativen Auswirkungen dieses Wettbewerbes, insbesondere der Anstieg bei Boden-, Immobilien- und Mietpreisen, seien bereits jetzt direkte Auswirkungen davon. Die Grünen wollen wissen, wie die Regierung auf diese Veränderung reagiert und inwiefern sie den negativen Auswirkungen entgegenwirke. Weiter fragt die Partei in ihrem Vorstoss, ob die Regierung davon ausgehe, dass kurz- oder mittelfristig Unternehmen Nidwalden verlassen und welche Auswirkungen dies auf die Steuern der natürlichen Personen hat. Zudem wollen die Grünen wissen, ob für Firmen zusätzliche Abzüge beim steuerbaren Gewinn als Kompensation zu höheren Gewinnsteuersätzen geplant seien. Für die Beantwortung der Interpellation hat die Regierung nun ein halbes Jahr Zeit.

Die Nidwaldner stimmten im vergangenen September mit 58 Prozent der Senkung des kantonalen Gewinnsteuersatzes für alle Gesellschaften und Genossenschaften von 6,0 auf 5,1 Prozent zu. Dies als Ausgleich zu den aufgehobenen Steuerprivilegien für Holding- und Verwaltungsgesellschaften aufgrund der internationalen Harmonisierung. Der Gegenvorschlag der Grünen wurde mit 42 Prozent unterstützt. Diese wollten den Gewinnsteuersatz bei 6 Prozent belassen. Natürlich sei die Senkung der Gewinnsteuer für Nidwaldner Unternehmen mit 0,9 Prozent marginal, hiess es damals. «Trotzdem schenkt das frankenmässig ein», hält Grünen-Präsident Alexander Huser vor dem Hintergrund fest, dass man im Landrat manchmal über 10'000 Franken diskutiere, wenn es etwa um Leistungserweiterungen gehe.

Nidwaldner beschlossen Steuersenkung für Unternehmen

Gespannt auf die Antwort der Regierung sei auch die SP, wie der Stanser SP-Landrat Daniel Niederberger auf Anfrage sagt. «Vor allen Dingen hoffen wir, dass sich dann auch alle Unternehmen an diese 15 Prozent Gewinnsteuern halten und nicht irgendwelche Schlupflöcher finden.» Die SP setzte sich bei der kantonalen Steuerabstimmung ebenfalls für die Beibehaltung des Gewinnsteuersatzes von 6 Prozent ein.

«Die Frage, wie der Kanton Nidwalden attraktiv bleiben kann, auch wenn er sein Alleinstellungsmerkmal als steuergünstiger Kanton für Unternehmen verlieren würde, müssen sich alle stellen», sagt SVP-Präsident Roland Blättler.

FDP-Kantonal-Präsidenten trafen sich am Mittwoch

Auch die FDP unterstützt gemäss Kantonalpräsident Raphael Bodenmüller die Interpellation der Grünen. Die Steuerreform der G-7-Staaten sei auch im Zentrum eines Treffens einiger FDP-Kantonalpräsidenten vom Mittwoch gestanden. «Der Grundtenor war, dass der Innerschweizerische Steuerwettbewerb womöglich beibehalten werden soll, aber es steuergesetzliche Anpassungen braucht. Diese sollen durch Kompensationen in anderen Bereichen abgefedert werden», so Raphael Bodenmüller.

«Es ist klar, dass gerade Nidwalden von diesem Entscheid der G-7-Finanzminister stark betroffen ist», sagt Mario Röthlisberger, Präsident der Mitte Nidwalden. Die Regierung müsse nun einen Weg finden, den Entscheid umzusetzen. «Wir erwarten auch, dass rechtzeitig mit den betroffenen Firmen in unserem Kanton das Gespräch gesucht wird.» Der Steuervorteil sei ein wichtiger Faktor bei der Standortwahl. «Die Themen Infrastruktur, Rechtssicherheit und auch die Fachkräfte sind ebenso Kriterien für eine Firma.» Die Umsetzung neuer Steuervorgaben sollte keine Auswirkungen auf die Steuern von natürlichen Personen haben, fordert Röthlisberger weiter.