Nidwaldner Staatsanwaltschaft stellt Verfahren gegen Lehrerin ein

Nidwalden Strafverfahren gegen Beckenrieder Lehrerin eingestellt Die Staatsanwaltschaft Nidwalden hat Vorwürfe teilweise widerlegt, andere haben kein strafbares Verhalten ergeben. Die Schule Beckenried beschäftigt die Lehrerin als Fachlehrperson weiter. 07.07.2021, 09.15 Uhr

Das Primarschulhaus in Beckenried. Bild: Urs Hanhart (24. November 2020)



Im Juli 2020 hatte die Schulkommission Beckenried eine an ihrer Schule tätige Lehrerin angezeigt. Der Vorwurf an die Lehrperson lautete, mit gewissen Unterrichts- und Erziehungsmethoden mindestens vier Kinder geschädigt zu haben. Die Staatsanwaltschaft eröffnete daraufhin ein Verfahren wegen Nötigung, Tätlichkeiten sowie Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht.

Im Rahmen der umfangreichen Strafuntersuchung seien mutmasslich betroffene ehemalige Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrerin befragt worden. Ebenso seien Akten der Schulbehörden Beckenried, schulnaher Institutionen und der Bericht des durch den Gemeinderat Beckenried engagierten Bildungswissenschaftlers Anton Strittmatter in die Untersuchung miteinbezogen.

Die beanstandeten Vorgänge im Zusammenhang mit dem Vorwurf der Tätlichkeiten sind laut einer Medienmitteilung vom Dienstag teilweise widerlegt worden. Im übrigen seien sie zufolge Verjährung nicht zu beurteilen. In Bezug auf die Nötigung und die Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflichten hätten sich in keinem Fall Hinweise auf ein strafbares Verhalten ergeben. Das Verfahren ist daher am 11. Juni 2021 eingestellt worden. Die entsprechende Verfügung ist in der Zwischenzeit rechtskräftig geworden.

Schule nimmt den Entscheid zur Kenntnis

Die Schulkommission nehme den Entscheid der Staatsanwaltschaft zur Kenntnis, schreibt die Gemeinde in einer Medienmitteilung. «Wir sind froh, dass die Staatsanwaltschaft des Kantons Nidwalden die Vorwürfe detailliert und umfassend geprüft hat», wird Rolf Amstad, Präsident der Schulkommission Beckenried zitiert. «Damit ergänzt die Staatsanwaltschaft die Aussage des externen Experten Anton Strittmatter, welcher ebenfalls keine Evidenz für die Vorwürfe auf Tätlichkeiten feststellte».

Weiterbeschäftigung als Fachlehrperson unter Auflagen

Die Schulkommission sei den Empfehlungen von Strittmatter gefolgt und habe der betroffenen Lehrerin eine Weiterbeschäftigung als Fachlehrperson unter Auflagen vorgeschlagen. Nach der Verfahrenseinstellung der Staatsanwaltschaft des Kantons Nidwalden habe die Schulkommission mit der Lehrperson das Gespräch geführt. Zusammen habe man entschieden, dass die Weiterbeschäftigung als Fachlehrperson der richtige und stimmige Weg für alle Parteien sei. Die Lehrperson sei damit einverstanden, dass die Anstellung an Auflagen – etwa Unterrichtsbesuche oder regelmässige Gespräche mit der Schulleitung – gebunden sei. «So schaffen wir gemeinsam eine gute Voraussetzung, damit das Vertrauen zwischen Schulleitung, Lehrperson, Eltern, Schülerinnen und Schülern verstärkt werden kann» so Rolf Amstad weiter. (pd/mu)