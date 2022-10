Nidwalden SVP Oberdorf wählt Martina Lüthi neu in den Vorstand Ortsparteipräsident Armin Odermatt und weitere Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt. 24.10.2022, 14.20 Uhr

Kürzlich konnte Ortsparteipräsident Armin Odermatt eine stattliche Anzahl Mitglieder zur 19. Generalversammlung der SVP-Ortspartei Oberdorf, Büren, Niederrickenbach begrüssen. In seinem Jahresbericht blickte der Präsident noch einmal auf das vergangene Vereinsjahr zurück. Dabei standen die Gesamterneuerungswahlen vom Frühling im Fokus.

Bei den Wahlen in den Vorstand wurden Maria Huser, Urs Mathis und Toni Christen in ihren Ämtern bestätigt. Präsident Armin Odermatt wurde in seinem Amt wiedergewählt. Neu in den Vorstand zieht Martina Lüthi Meier ein. Sie ist Gemeinderätin von Oberdorf. Als Rechnungsrevisor wurde Peter Hess in seinem Amt bestätigt.

Im Anschluss referierte Oberstleutnant im Generalstab und Bataillonskommandant Olaf Niederberger über das sehr aktuelle Thema: Krieg in Europa: Ist die Schweiz bereit? (pd)