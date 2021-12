Armin Odermatt-Christen und Roland Liem wollen in den Landrat

SVP Oberdorf Büren Niederrickenbach Armin Odermatt-Christen und Roland Liem treten für die Landratswahlen an Die SVP Oberdorf Büren Niederrickenbach hat ihre Kandidaten für die Landratswahlen 2022 ausgewählt. 10.12.2021, 18.20 Uhr

Die beiden Kandidaten: Roland Liem (links) und Armin Odermatt-Christen. Bild: PD

Zwei Personen von der SVP-Ortssektion Oberdorf Büren Niederrickenbach werden für die Landratswahlen 2022 antreten. Diese wurden an der Nominationsversammlung vom Donnerstag, 9. Dezember, ausgewählt. Dies geht aus einer Mitteilung der Partei hervor.

Der Bisherige, Armin Odermatt-Christen, wird erneut antreten. Er ist seit 2010 im Landrat und leitet seit 2018 die Kommission Bau, Planung, Umwelt und Landwirtschaft. Er ist Präsident des Nidwaldner Hilfsfonds und Vorstandsmitglied des Hauseigentümerverbandes Nidwalden. Seit 2005 amtet er als Ortsparteipräsident der SVP Oberdorf Büren Niederrickenbach. Neben seiner politischen Tätigkeit arbeitet er als Bauführer und Spartenleiter Bau. Der Vater von vier Töchter ist verheiratet und wohnt in Büren.

Neu tritt von der Ortssektion Roland Liem für einen Sitz im Landrat an. Er ist seit 2014 im Gemeinderat Oberdorf und dort zuständig für die Ressorts Hochbau und Kultur. Er ist Präsident der technischen Kommission sowie Mitglied in der Einbürgerungskommission. Der Geschäftsstellenleiter Nextbike Unterwalden wohnt in Büren, ist verheiratet und Vater von drei Kindern. (jb)