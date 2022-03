Nidwalden SVP Stansstad nominiert Christian Epper Für die Ersatzwahl des bisherigen Schulrats Bernhard Gasser hat die SVP Ortspartei Stansstad, Kehrsiten, Obbürgen ihren Vizepräsidenten Christian Epper nominiert, wie die Partei mitteilt. 28.03.2022, 18.21 Uhr

Christian Epper (41) ist in Buochs aufgewachsen, verheiratet, hat zwei Kinder und wohnt in unmittelbarer Nachbarschaft zur Schule Stansstad. Als Jurist arbeitet er seit fast 15 Jahren für den Kanton Nidwalden, aktuell mit einem 80-Prozent-Pensum bei der Staatsanwaltschaft. Nebenberuflich steht er als stellvertretender Leiter Sicherheit in der Swissporarena Luzern im Einsatz.