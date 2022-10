Stromausfall in Stans und Ennetmoos: Ursache bekannt

Nidwalden Teile von Stans und Ennetmoos ohne Strom – das war die Ursache Am Sonntag kam es zu Stromunterbrüchen in Stans und Ennetmoos. Nun ist die Ursache bekannt. Aktualisiert 17.10.2022, 10.22 Uhr

Das Elektrizitätswerk Nidwalden (EWN) hatte mit einem Stromausfall zu kämpfen. Symbolbild: Matthias Piazza

Im Kanton Nidwalden kam es am Sonntagmorgen zu einem Stromausfall. Betroffen waren Teile von Stans und Ennetmoos, wie das Kantonale Elektrizitätswerk Nidwalden (EWN) mitteilte. «Infolge eines Erdschlusses an einer Kabelleitung sprach der automatische Leitungsschutz an und trennte einen grösseren Leitungsabschnitt vom übrigen Stromnetz», schreibt das EWN.