Nidwalden: Die Eckpunkte des Gesamtverkehrskonzepts

Nidwalden Tieferlegung der Zentralbahn soll endgültig vom Tisch: Das sind die Eckpunkte des Gesamtverkehrskonzepts Das mit Spannung erwartete Nidwaldner Gesamtverkehrskonzept liegt vor – und beinhaltet einige wegweisende Entscheide. Ab sofort läuft das Mitwirkungsverfahren. Philipp Unterschütz 23.08.2021, 20.00 Uhr

Mit grosser Spannung ist es erwartet worden, immer wieder wurde in politischen Verfahren darauf verwiesen. Das Nidwaldner Gesamtverkehrskonzept, das der Landrat im Juni 2020 mit einem Kredit von 250'000 Franken bestellt hatte, wurde da und dort auch schon als «Mutter aller Entschuldigungen» bezeichnet, wenn es um aufgeschobene Entscheidungen ging – wie beispielsweise um die Verkehrsplanung im Bereich Kreuzstrasse Stans.

Der Kanton Nidwalden hat das neue Gesamtverkehrskonzept vorgestellt, zur besseren Verständlichkeit gleich mit Illustrator. Bild: Anian Heierli (Stans, 23. August 2021)

Nun liegt erstmals öffentlich vor, was in knapp einem Jahr unter der Koordination des Amtes für Mobilität mit breiter Beteiligung entstanden ist. 143 Seiten umfasst das Gesamtverkehrskonzept Kanton Nidwalden, «Mitwirkungsversion 23. August» (GVK). Es ist prallvoll mit Analysen, Strategien, Konzepten und 82 Massnahmen zur Umsetzung. Vieles davon ist in schwierigen Diskussionen entstanden. «In den Arbeitsgruppen gab es auch einige Mehrheitsentscheide. Manchmal wurde nur zähneknirschend ein Konsens gefunden», erklärt Projektleiterin Stephanie von Samson, Leiterin des Amtes für Mobilität, die deshalb auch damit rechnet, dass im Mitwirkungsverfahren noch der eine oder andere Änderungswunsch eingeht.

Keine Entflechtung Strasse-Schiene in Stans

Grundsätzlich basiert das GVK auf einer «4V-Strategie». Das heisst primär: Verkehr vermeiden. «Neue Verkehrsinfrastrukturen werden nur gebaut, wenn die Ziele auf anderem Wege nicht erreicht werden können, wenn die Nutzen grösser sind als die Kosten und wenn ein Beitrag zu einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung geleistet werden kann», heisst es im GVK. Das bedeutet, dass die Verwaltung künftig gegenüber dem Parlament bei jedem Infrastrukturausbau darlegen müsste, dass anderweitige Möglichkeiten zur Verkehrsoptimierung geprüft oder umgesetzt wurden.

Wo das Vermeiden nicht möglich ist, soll der Verkehr auf flächensparende und umweltfreundliche Verkehrsmittel verlagert werden. Dazu gehört unter anderem das Management des Parkraums oder die Bereitstellung einer hochwertigen Veloinfrastruktur. Der verbleibende Verkehr soll verträglich gestaltet werden hinsichtlich Umwelt und Siedlung, Kapazität und Finanzierung. Und schliesslich sollen Infrastrukturen, Verkehrsmittel und -daten besser vernetzt werden.

Stephanie von Samson, Leiterin Amt für Mobilität, bezeichnet allein schon die Verständigung auf die «4V-Strategie» als Erfolg. Bild: Anian Heierli (Stans, 23. August 2021)

Allein schon die Verständigung auf diese «4V-Strategie» bezeichnet Stephanie von Samson als Erfolg. «Es geht also in erster Linie nicht um das Verflüssigen des Verkehrs. Um Verkehr vermeiden zu können, muss man auch auf Infrastrukturen verzichten.» Weil das GVK Grundlagen für Entscheide schaffe, könne man nachher weiterplanen, sofern nachher die Politik die Projektumsetzungen gutheisst. Solche Entscheide von grosser Tragweite sind beispielsweise, dass in Stans auf die Entflechtung Schiene-Strasse und damit auf die Tieferlegung der Zentralbahn oder den Bau von Unterführungen verzichtet werden soll. Anderseits ist die Flughöhe des GVK wie erwartet so hoch, dass darin keine konkreten Planungen oder Linienführungen vorgelegt werden.

Aufhebung der Erstellungspflicht von Parkplätzen

Das GVK zeigt auf, wie die Verkehrsströme in Nidwalden verlaufen oder wie sich Siedlungen und Arbeitsplätze entwickeln sollen. Die vorgeschlagenen Massnahmen sind räumlich gegliedert. Es gibt übergeordnete Massnahmen, die ortsunabhängig sind und fürs ganze Kantonsgebiet gelten. Zudem teilt das GVK den Kanton in drei Korridore auf: Ennetmoos-Stans-Stansstad-Hergiswil, Ennetbürgen-Buochs-Beckenried-Emmetten und den Korridor Engelbergertal.

Zu den übergeordneten Massnahmen gehört unter anderem, dass die Erstellungspflicht von Autoabstellplätzen für autofreies und autoarmes Wohnen in den kantonalen Erlassen aufgehoben wird. Für private Bauvorhaben soll die baurechtliche Vorgabe einer minimal erforderlichen Anzahl Veloabstellplätze geprüft werden.

Kommt nun die Verkehrsdosierung nach Engelberg?

Brisant sind die Aussagen zum Engelbergertal. Das GVK fordert nicht nur die Umsetzung der gemeinsam mit Obwalden erarbeiteten Lösungen für den Tourismusverkehr im Engelbergertal, sondern auch die Beschränkung des Parkplatzangebotes und ein restriktives Parkplatzmanagement in Engelberg. Am meisten zu denken geben dürfte den Nachbarn aber, dass das GVK eine Zuflussdosierung Richtung Engelberg auf der Kantonsstrasse vor Oberdorf sowie eine Abflussdosierung ab der Parkierung Engelberg ins Auge fasst, um eine Begrenzung der Ortsdurchfahrten Oberdorf, Dallenwil und Wolfenschiessen mit einer maximalen Verkehrsmenge zu erreichen.

Regierungsrat Josef Niederberger begrüsst die zahlreichen Interessensvertreter und Interessierten im Saal. Bild: Anian Heierli (Stans, 23. August 2021)

Vom Tisch ist vor diesem Hintergrund auch eine Umfahrung Wolfenschiessen. «Eine Kapazitätserhöhung im Engelbergertal führt zu noch grösseren Nachfragespitzen und zu zunehmenden Überlastungen an weiteren neuralgischen Stellen», heisst es im GVK. Dies sei somit nicht im Sinne der Nachhaltigkeit und entspreche auch den Vorstellungen der Arbeitsgruppe Engelbergertal.

Kein weiteres Wachstum zwischen Stans und Luzern

Im Korridor Stans-Stansstad-Hergiswil-Luzern treten häufig Überlastungen auf. Der Strassenraum kann dort aber nicht mehr durchgehend erweitert werden. Deshalb soll ein zusätzliches Wachstum des motorisierten Individualverkehrs sofern möglich vermieden werden. Der Ausweichverkehr, der durch die überlastete Autobahn entsteht, soll möglichst unterbunden werden. Und auch Zukunftsvisionen haben im GVK Platz:

«Die Leistungsfähigkeit der A2 könnte etwa dadurch gesteigert werden, dass vollautomatisierte Fahrzeuge ihre Geschwindigkeit optimal dem Verkehrsaufkommen anpassen.»

Den öffentlichen Verkehr auf dieser Strecke, insbesondere durch die Zentralbahn, bezeichnet das GVK zwar als attraktiv. Aufgrund des erwarteten weiteren Bevölkerungswachstums sei jedoch der Takt zu erhöhen. Und das GVK bringt eine fast vergessene Massnahme wieder auf den Tisch: «Ebenso ist eine neue Haltestelle ‹Bitzi› im Westen von Stans zu prüfen.» Die Realisierung soll im Bahnausbauschritt 2040 erfolgen.

Plakativ und informativ: Der Illustrator versuchte einfach darzustellen, worum es im 143 Seiten dicken Konzept geht. Bild: Anian Heierli (Stans, 23. August 2021)

Zudem seien bestehende, wichtige Arbeitsgebiete besser an den ÖV anzuschliessen: Länderpark, Pilatus-Flugzeugwerk, Kantonsspital, Mirage Center und Obere Spichermatt in Stans. Ebenfalls zu verbessern sei die ÖV-Erschliessung der Seegemeinden Ennetbürgen, Buochs und Beckenried. Auch die Verbindung nach Altdorf soll besser werden.

«Dabei ist noch zu klären, ob eine Weiterentwicklung des Busangebotes oder ein neues, schienengebundenes Angebot zweckmässiger ist.»

Natürlich fehlt im GVK auch nicht der Doppelspurausbau Hergiswil Matt–Bahnhof und der 30-Minuten-Takt des Interregiozugs Luzern–Engelberg ab 2026, samt den benötigten Erweiterungen der Infrastruktur. Unbestritten ist der Wunsch, dass der Bahnhof Stans zur übergeordneten Verkehrsdrehscheibe wird. Geprüft werden soll längerfristig auch die Umstellung der Zentralbahn auf Normalspur, um durchgehende Verbindungen ohne Umsteigen in Luzern zu ermöglichen. Die Trasseebreiten von Luzern und Wolfenschiessen würden eine Normalspur zulassen.

Strassenabtausch in Stans

Wie erwartet halten sich die Aussagen zur Umfahrung Stans West in Grenzen. Dazu heisst es, dass von der Achse St.Jakob–Ennetmoos der Verkehr möglichst direkt auf den Autobahnanschluss Stans Nord geführt werden soll. «Dies soll zukünftig über die Entlastungsstrasse Stans West geschehen, um die im Siedlungsgebiet verlaufenden Strassenzüge zu entlasten.» Die Verkehrsströme in Stans sollen möglichst auf den jeweils nächsten Autobahnanschluss geführt werden. «Zwingender Bestandteil dieser Kanalisierung sind flankierende Massnahmen zur Vermeidung von Durchgangs- und Ausweichverkehr durch Stans im Zuge der Entlastungsstrasse Stans West und des Ausbaus des Kreisels Kreuzstrasse», steht im GVK. Auf den Tisch kommt auch wieder der Strassenabtausch zwischen Gemeinde und Kanton. Die Robert-Durrer-Strasse soll zur Kantonsstrasse werden, die Ortsdurchfahrt Stansstaderstrasse zur Gemeindestrasse.

Ein wichtiger Teil des GVK befasst sich auch mit dem Veloverkehr, der mit einer durchgängigen und qualitativ hochstehenden Velohauptroute Hergiswil–Stansstad–Stans–Buochs–Beckenried verbessert wird. Dafür wird das kantonale Veloroutennetz aktualisiert und ein Ausbauprogramm festgelegt, das ab 2023 umgesetzt werden soll.

Es geht um einiges: Kein Wunder, wurde das Konzept rege diskutiert. Bild: Anian Heierli (Stans, 23. August 2021)

Interessant sind auch Informationen zur Autofähre Beckenried–Gersau, für die ein ganzjähriger Betrieb geprüft werden soll, der neu auch auf den Pendlerverkehr ausgerichtet wäre. Dazu gehört auch ein erhöhter Takt und die Integration der Autofähre in den Tarifverbund Passepartout respektive den Tarifverbund Schwyz.

Mitwirkungsverfahren dauert bis Ende Oktober

Das Amt für Mobilität hat am Montag den Mitwirkungsprozess gestartet. An einer Veranstaltung mit über 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmern von Behörden, Verbänden und Interessenvertretern wurde das Gesamtverkehrskonzept genauer vorgestellt und auch schon ein erstes Mal in Gruppen diskutiert. Das Mitwirkungsverfahren dauert bis am 27. Oktober. Nach der Auswertung geht der Mitwirkungsbericht in die politische Steuergruppe, die über Anpassungen entscheiden wird. Im ersten Quartal 2022 soll die Regierung definitiv über das GVK befinden. Eine Vorlage an den Landrat ist allerdings nicht vorgesehen.

Auch die Bevölkerung ist eingeladen, sich am Mitwirkungsverfahren zu beteiligen. Am 14. September ist ein Chat-Frageabend geplant, an welchem man online Fragen stellen kann, die sofort beantwortet werden. Auf der Homepage des Kantons wird ab sofort bis am 27. Oktober ein elektronischer Fragebogen zur Verfügung stehen. Auch lassen sich Fragen in einem Forum stellen und es gibt ein Erklärvideo zum GVK. Alle Unterlagen sind auf der Website verfügbar oder vor Ort bei der Baudirektion einsehbar.