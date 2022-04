Neue Velokarte lockt zum Einkehren in Restaurants in Nidwalden

Nidwalden Tourismus Neue Velokarte lockt zum Einkehren in Restaurants Rund 60'000 Velokarten hat Nidwalden Tourismus an Haushalte entlang der A2 verteilt – bis nach Basel. Matthias Piazza 08.04.2022, 17.46 Uhr

Josef Lussi-Waser, Präsident von Nidwalden Tourismus (links) mit dem neuen Vizepräsidenten Christoph Keiser und dem neuen Vorstandsmitglied Lena Häfelfinger. Bild: Matthias Piazza (Hergiswil, 7. April 2022)

Vor vier Jahren hat Nidwalden Tourismus schon eine Faltkarte herausgegeben, mit interessanten Velorouten in Nid- und Obwalden. Die zweite Auflage dieser beliebten Faltkarte wurde nun ausgebaut, wie am Donnerstagabend an der Generalversammlung von Nidwalden Tourismus im Glasi-Restaurant Adler, in Hergiswil, zu erfahren war. Auf der Vorderseite sind verschiedene Routenvorschläge eingezeichnet, nicht nur in Nidwalden, sondern auch in Obwalden und in der angrenzenden Stadt Luzern mit ihren Agglomerationsgemeinden. Eine Velotour der Engelbergeraa entlang von Dallenwil nach Grafenort wird den Leuten ebenso schmackhaft gemacht wie etwa eine Velotour am Vierwaldstättersee entlang der schmalen Uferstrasse von Stansstad nach Kehrsiten. Auch Bergtouren mit dem E-Bike sind im Angebot, so etwa jene auf den Bürgenberg.

Die neue Auflage wurde nun um ein wichtiges Element ergänzt. Wer unterwegs Hunger bekommt, erhält auf der Rückseite der neuen Karte Tipps von Restaurants, die ideal an der jeweiligen Veloroute liegen. Dieser Zusatzservice ist ein Ausfluss des neuen Mottos «Kulinarik als Reisemotiv», das Nidwalden Tourismus mit dem Nidwaldner Tourismusforum vom vergangenen September als neues Leitmotiv definiert hat. «Wir wollen die Veloausflügler mit dieser Karte auf unser tolles kulinarisches Angebot in Nidwalden aufmerksam machen», sagt Präsident Josef Lussi-Waser dazu. Nebst bekannten Restaurants seien auch Geheimtipps aufgeführt, die sonst besonders auswärtige Velofahrer vielleicht gar nicht berücksichtigt hätten.

Neues Angebot kommt an

Im Visier hat Nidwalden Tourismus dabei nicht nur einheimische Velofreunde, die in Nid-, Obwalden und Luzern über Inserate auf die neue Karte «Velotouren in Ob- und Nidwalden» aufmerksam gemacht werden. 60'000 Exemplare wurden an Haushaltungen entlang der Autobahn A2 verteilt, in den Kantonen Aargau, Solothurn, Basel-Stadt und Basel-Land, verbunden mit der Hoffnung, dass damit auch Übernachtungen generiert werden können. Das neue Angebot komme an. «Nach einem einzigen Inserat in Luzern erhielten wir schon zahlreiche Anfragen für die Karte. Das freut uns ausserordentlich», zieht Josef Lussi-Waser eine erste Zwischenbilanz.

Das gut ausgebaute, abwechslungsreiche und vielseitige Radwegnetz in Nid- und Obwalden biete für alle etwas, egal ob jemand bergige oder flache Touren bevorzuge, und sei darum ideal, um zusätzliche Wertschöpfung für die Gastronomie und Hotellerie zu generieren.

Veränderungen gab’s zudem im Vorstand. Christoph Keiser, seit 2017 im Vorstand, wurde zum Vizepräsidenten gewählt. Er ersetzt Peter Wyss, der im Vorstand verbleibt. Für das zurücktretende Vorstandsmitglied Pietro Brand wurde Lena Häfelfinger gewählt. Sie ist seit vergangenem Jahr Marketingleiterin bei der Stanserhorn-Bahn. Die Rechnung von Nidwalden Tourismus schloss mit einem Gewinn von gut 20’000 Franken ab. Mit Jessica Jecklin, Erika Schawalder und Sandra Studer gab’s in diesem Jahr auch drei neue Gesichter auf der Geschäftsstelle. Sie ersetzen Andrea Eberli und Christina Bucher. Caroline Pirskanen bleibt im Team.