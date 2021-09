Trudi und Walter Amstutz aus Stans wirteten 40 Jahre mit Erfolg

Nidwalden Trudi und Walter Amstutz wirteten über 40 Jahre mit Erfolg: «Man muss die Namen der Gäste auswendig lernen» Zuerst führten sie das Panorama-Restaurant auf dem Haldigrat, anschliessend folgten zwei Jahrzehnte als Pächter im legendären LSE-Bahnhofbuffet in Stans. Nun blickt das Rentner-Ehepaar zufrieden auf eine erlebnisreiche Gastrokarriere zurück. Anian Heierli Jetzt kommentieren 15.09.2021, 16.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein abschätziges Sprichwort lautet: Wer nichts wird, wird Wirt. Das mag damit zusammenhängen, dass es immer wieder Quereinsteiger gibt, die sich in der Gastronomie versuchen und scheitern. Doch es gibt sehr wohl Personen, die zum Wirten geboren sind. Zu diesem Schlag gehört das Ehepaar Trudi und Walter Amstutz (beide 74) aus Stans. Mehr als 40 Jahre lang führten sie hintereinander zwei Gastrobetriebe. Nun sprechen die Rentner über ihr Leben und ihr Erfolgsgeheimnis.

Ein Herz und eine Seele: Trudi und Walter Amstutz geniessen ihre Pension und blicken auf eine erfolgreiche Wirtekarriere zurück. Bild: Anian Heierli (Stans, 13. September 2021)

Walter Amstutz muss nicht lange überlegen, warum die Gäste vier Jahrzehnte lang zu ihm kamen. «Der Wirt und das Personal müssen freundlich sein und zuhören können», sagt er. «Ich habe immer alle Namen auswendig gelernt. Und wenn ein Gast ging, bedankte ich mich bei ihm und nannte ihn beim richtigen Namen.» Letztlich komme es vor allem auf den Umgang und die Ausstrahlung an – und die Öffnungszeiten. «Es ist wichtig, dass eine Beiz häufig offen ist», sagt er. «Wer zweimal an eine verschlossene Tür anrennt, kommt nicht mehr.»

Von Anfang an im Geschäft

Dem Senior wurde das Wirten wortwörtlich in die Wiege gelegt. Er ist im Restaurant aufgewachsen. Sein Vater führte den «Tellen» in Stans. An seine Kindheit erinnert sich Amstutz gerne: «Meine drei Schwestern arbeiteten im Service. Ich half beim Abwasch in der Küche und am Buffet.» Später, als er volljährig wurde, baute sein Vater dann das Panorama-Restaurant auf dem Haldigrat in 2000 Metern Höhe oberhalb von Wolfenschiessen, das noch heute in Betrieb ist. Die Eröffnung war 1964 und der noch junge Walter stieg von Anfang an ins Geschäft ein.

Bis in die 90er-Jahre führten die beiden das Panorama-Restaurant auf dem Haldigrat. Bild: Anian Heierli (Stans, 13. September 2021)

Die Hochsaison war im Winter. Von Niederrickenbach zum Gasthaus führte eine Sesselbahn. Skifahrer aus der Schweiz und aus Deutschland kamen jedes Jahr zahlreich. Es gab ein Massenlager mit 110 Betten, das vor allem von Schulklassen für Lagerferien benutzt wurde. Im Sommer machten Wanderer und später Gleitschirmflieger den Grossteil der Gäste aus. Neben seinen Aufgaben im Restaurant leitete Amstutz noch den Pistenrettungsdienst. «Das hat mir gelegen», sagt er. «Ich schloss meine Rekrutenschule als Sanitäter ab.»

Verliebt an der Chilbi

In dieser Zeit lernte er seine spätere Frau Trudi kennen. Sie heirateten 1968. «Wir waren jung», sagt er. «Doch ich merkte sofort: Sie ist die Richtige.» Sie lacht und meint: «Ich kannte ihn schon als Jugendliche vom Sehen. Verliebt haben wir uns dann an einer Chilbi in Wolfenschiessen.» Es folgten Sohn Daniel und Tochter Sonja. Daniel kam mit einem offenen Rücken zur Welt und war von Geburt an gelähmt. «Ich kümmerte mich um ihn, während mein Mann im Restaurant arbeitete», so Trudi Amstutz. Dennoch half sie wenn immer möglich im Betrieb mit, vor allem an den Wochenenden. Ihr Mann dazu: «Wirten geht nur, wenn beide Partner mitmachen.» Sein Sohn Daniel Amstutz sei auch gerne im Restaurant gewesen. Er habe es geliebt, mit den Gästen zu diskutieren. Im Alter von 13 Jahren starb er an den Folgen seiner Behinderung.

Nicht immer waren es einfache Zeiten: 1981 verstarb auch der Vater von Walter Amtstutz an einem Aneurysma. Von da an führten seine Frau und er das Gasthaus selbst. Es waren turbulente Jahre. In den 1980er-Jahren hatte es gemäss Amstutz noch 115 Sessel am kleinen Lift, die bis zu 550 Personen pro Stunde beförderten. Und an sonnigen Tagen war das Skigebiet voll.

Stolz zeigt Walter Amstutz seinen Siegelring mit dem Familienwappen. Bild: Anian Heierli (Stans, 13. September 2021)

1997 entschieden die beiden dann, dass es Zeit für einen Wechsel ist. Sie übernahmen das legendäre ehemalige LSE-Buffet beim Bahnhof Stans. Ein Lokal, das vor allem als Treffpunkt diente. «Das war natürlich an bester Lage», so Amstutz. «Wir setzten uns gegen 32 Bewerber durch.» Unverblümt und mit einem Augenzwinkern sagt er: «Ich hatte gute Beziehungen zum damaligen Gemeindeschreiber.» Es sei eine richtige Raucherbeiz gewesen. Seine Frau dazu: «Es gab keine grosse Küche, sondern Sandwiches und Snacks.» Die Gäste seien dennoch gerne gekommen.

Ein Gastronom vom alten Schlag

Verabschiedet haben sie sich dann offiziell 2017. «Heute ist das Restaurant rauchfrei», sagt Walter Amstutz, der genüsslich an einer Zigarette zieht und dabei seinen goldenen Siegelring zeigt. Er ist eben noch ein Wirt vom alten Schlag. Für ihn wäre eine rauchfreie Beiz nichts. Nach gut 50 Jahren Ehe und einem ereignisreichen Wirteleben erzählt Familie Amstutz noch immer gerne von früher. Die Zeit vermissen sie aber nicht. Im Gegenteil: Die beiden geniessen im Garten vor ihrem Haus ihre Pension und freuen sich auf die regelmässigen Besuche ihrer beiden Enkel.