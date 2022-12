Nidwalden Turnzenter-Gründer André Odermatt ist verstorben André Odermatt ist vergangenen Monat im Alter von 80 Jahren nach langer Krankheit verstorben. 04.12.2022, 22.05 Uhr

Der ehemalige Leiter des Turnzenters Nidwalden, André Odermatt, ist vergangenen Monat im Alter von 80 Jahren im Alters-und Pflegeheim Heimet in Ennetbürgen nach langer Krankheit verstorben, wie es in einer Mitteilung heisst. Odermatt hat 1985 zusammen mit seiner Frau Hildegard das Turnzenter Nidwalden (TZN) gegründet. 1991 hat sich das TZN als neuer Stansstader Verein konstituiert und André Odermatt wurde als erster Präsident gewählt. Gleichzeitig war er auch technischer Leiter. Seine Frau Hildegard hat ihn in allen Belangen tatkräftig unterstützt.

André Odermatt, langjähriger Präsident und Gründervater des Turnzentrums Nidwalden. Archivbild: Richard Greuter

Seine persönlichen Erfolge als Kunstturner, wie zum Beispiel die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio 1964, motivierten ihn, seine Fähigkeiten an Jugendliche weiterzugeben. «Mit grossem Einsatz und viel Herzblut leitete er mit seinem Helferstab die Riegen des TZN. Bald stellten sich Erfolge ein, das TZN wurde immer bekannter», heisst es in der Mitteilung weiter. «Das TZN-Team blickt mit Dankbarkeit zurück an die Zusammenarbeit mit André und seine Leidenschaft für den schönen Turnsport.» Nach Verena Kurmann und Milena Niederberger-Gauch hat mittlerweile Alice Wigger die Vereinsleitung übernommen und führe diese nach den Werten des Gründers André Odermatt aus. (lur)