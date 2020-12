Nidwalden Um die Ansteckungsgefahr nach den Festtagen zu mindern: Schüler sollen länger in den Ferien bleiben Der Regierungsrat plant, die Schulferien bis zum 6. Januar zu verlängern. Lucien Rahm 16.12.2020, 17.39 Uhr

Die Nidwaldner Schülerinnen und Schüler bis zum neunten Schuljahr sollen drei Tage länger Ferien machen. Der Regierungsrat plant eine entsprechende Verlängerung der Weihnachtsferien bis zum 6. Januar, wie das «Regionaljournal» von SRF meldet. Normalerweise wäre der Schulstart bereits für den Montag nach Neujahr vorgesehen.

Bildungsdirektor Res Schmid Bild: Urs Flüeler/Keystone (Stans, 27. Mai 2020)

«Wir haben diese Idee am Dienstag besprochen und im Grundsatz beschlossen, dass wir die Schulferien verlängern wollen», sagt Bildungsdirektor Res Schmid auf Anfrage. Am kommenden Dienstag werde der Regierungsrat den Entscheid bestätigen. Weil die Schüler über die Festtage vermutlich mit verschiedenen Personengruppen zusammenkommen werden, könnte auch das Risiko einer Coronaansteckung steigen, so die Überlegung. «Die Chance, dass sich die Leute näher kommen als sonst, ist vorhanden», so Schmid.

Mehr Zeit für Beobachtung

Mit der Ferienverlängerung schaffe man sich mehr Zeit, um die Entwicklung nach den Festtagen zu beobachten. Länger als drei Tage mit dem Unterrichtsbeginn warten möchte man allerdings nicht, weil sich sonst das Thema Fernunterricht aufdränge. Diesen wolle man für die Unterstufen vermeiden, sagt Schmid.

Keine verlängerten Ferien geben soll es für die Schüler des Obergymnasiums und der Berufsschulen. Sie befinden sich in den ersten beiden Wochen aber sowieso noch im Fernunterricht.