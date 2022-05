Unglücklich im Rotzloch: Zwei Ukrainerinnen umplatziert

Nidwalden Unglücklich im Rotzloch: Nun erhalten zwei Ukrainerinnen eine neue Unterkunft Seit zwei Wochen leben eine ukrainische Frau und deren Mutter in der Asylunterkunft im Rotzloch. Mit der Bleibe sind sie gänzlich unzufrieden. Nun ist ein Happy End in Sicht. Kristina Gysi Jetzt kommentieren 12.05.2022, 05.00 Uhr

Der Weg in die Asylunterkunft im Rotzloch führt durch karges Fabrikgelände, die Autoscheiben müssen trotz der warmen Temperaturen geschlossen bleiben, denn Staub trübt die Sicht. Er wird von Lastwagen aufgewirbelt, die Kies aus dem nahe gelegenen Steinbruch transportieren. Die ehemalige Arbeiterunterkunft der Steinag ist gross, liegt zwischen Fabrikgelände, Fels und Wald.

Die Asylunterkunft im Rotzloch ist nicht bei allen Bewohnenden beliebt. Bild: Carmen Epp (Stansstad, 10. Mai 2022)

Eine Frau mittleren Alters öffnet die Tür. Die Ukrainerin ist hier seit dem 28. April mit ihrer Mutter und ihren zwei Hunden untergebracht. Die beiden leben auf einem eigenen Stockwerk, in einem anderen Gebäudeteil wohnen weitere männliche Flüchtlinge aus der Ukraine.

Für die Frauen ist klar: Sie wollen hier weg. Sie klagen über Schimmel im Kühlschrank und einen verkohlten Backofen. Ein Blick in die Geräte bestätigt dies. Zudem leidet die Mutter unter starkem Asthma, das sich durch die teilweise sehr staubige Luft in der Umgebung verschlimmert habe. Die Unterkunft wirkt, auch durch ihre Grösse und die wenigen Bewohnenden, schlicht unbehaglich. Die 49-jährige Tochter ist aufgebracht, spricht energisch und schnell. Eine Dolmetscher-Hotline hilft bei der Verständigung.

Im Raum steht sogar der Vorwurf einer sexuellen Belästigung durch einen Dritten, wie unserer Redaktion per E-Mail zugetragen wurde. Urheberin ist eine Frau, die auf Facebook ein Hilfsnetzwerk für ukrainische Flüchtlinge lanciert hat. Verifizieren lässt sich der Vorwurf aber nicht. Die Polizei war vor Ort und klärte den Sachverhalt ab, doch angezeigt wurde niemand, wie Kommandant Stephan Grieder auf Anfrage sagt. Damit die Polizei hätte ermitteln können, hätte die Betroffene Anzeige erstatten müssen, da es sich beim Sachverhalt um ein Antragsdelikt handelt. Auch im Gespräch gehen die Frauen kaum auf die mutmassliche Tat ein, obschon diese Auslöser für die Recherche unserer Zeitung war.

Frauen hätten falsche Vorstellungen vom Leben in einer Asylunterkunft

Auf Anfrage beim Amt für Asyl und Flüchtlinge wird klar, weshalb die beiden Frauen ins Rotzloch gebracht wurden. «Sie haben seit ihrer Ankunft Wünsche geäussert, die einer Sonderbehandlung gleichen. Offenbar hatten sie eine falsche Vorstellung vom Leben in einer Asylunterkunft», heisst es. «Auch war es schwierig, eine geeignete Bleibe für sie zu finden, da sie zwei sehr aggressive Hunde besitzen. Ein vorgängiges Wohnangebot im Raum Wirzweli, Wiesenberg, haben sie ausgeschlagen», so das Amt weiter.

Zum Eindruck, die Unterkunft sei schmutzig, hält die Amtsleitung fest:

«Seit rund 15 Jahren sind im Rotzloch Flüchtlinge untergebracht. Noch nie gab es nennenswerte Beanstandungen.»

Zwar werde die Unterkunft regelmässig gereinigt, jedoch würden die Bewohnenden ebenso angehalten, diese sauberzuhalten. Die Schimmelbildung und die geschwärzten Bedienfelder beim Backofen seien das Resultat unzureichenden Gebrauchs. «Wir werden uns aber selbstverständlich darum kümmern», so die Amtsleitung.

Neue Lösung wegen Gesundheit gesucht

Doch für die beiden Frauen ist die Unterkunft sowie die Nähe zu den anderen Flüchtlingen unhaltbar, sagen sie. Sie wollen hier weg. Die Amtsleitung hält fest:

«Den Frauen scheint es in dieser Unterkunft gesundheitlich nicht gut zu gehen, weswegen wir nach einer neuen Lösung suchten.»

Aufgrund der Umstände und der gegenwärtig ohnehin anspruchsvollen Wohnungssuche nehme eine Umplatzierung jedoch etwas mehr Zeit in Anspruch. Hier dürfe ein gewisses Verständnis vorausgesetzt werden.

Dies richtet sich auch an jene Frau, die das Ukraine-Hilfswerk auf Facebook lanciert hat. Sie hat seit Ankunft der beiden Frauen im Rotzloch täglich grossen Druck auf die kantonalen Behörden ausgeübt, wie Einsicht in den von ihr weitergeleiteten Mailverkehr zeigt. Sie schlägt darin einen äusserst angriffigen Ton an.

Nach rund zwei Wochen gibt es für die beiden Frauen nun ein Happy End. Sie können in eine freigewordene Zweizimmerwohnung umsiedeln. Diese haben sie am Dienstag besichtigt und mit grossem Dank angenommen. «Auch haben sie sich für die Unannehmlichkeiten bei uns entschuldigt», hält das Amt für Asyl und Flüchtlinge fest. Es betont, dass es sich bei diesem Fall um eine Ausnahme handelt. Rund 270 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sind bisher in Nidwalden untergebracht worden, wobei insgesamt alles bestens geklappt hätte. «Dies ist auch der Bevölkerung zu verdanken, die extrem engagiert ist.»

