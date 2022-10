Tourismusregion Klewenalp lanciert Sagen-Angebot

Wikipedia-Eintrag Ist Blöchliger britische Staatsbürgerin? Die Bundesratskandidatin dementiert – doch so einfach ist es nicht

Die Nidwaldner Regierungsrätin Michèle Blöchliger will als erste SVP-Frau in den Bundesrat einziehen. Auf Wikipedia steht, sie sei auch britische Staatsbürgerin. Blöchliger hat das dementiert. Doch so einfach ist die Sache nicht. Erinnerungen an Ignazio Cassis' italienischen Pass werden wach.