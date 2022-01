Frau wendet nach Aufforderung des Navis ihr Auto im Tunnel

Nidwalden / Uri Frau wendet nach Aufforderung des Navis ihr Auto im Seelisbergtunnel Eine Autolenkerin aus Italien hat im Tunnel ihr Fahrzeug gewendet und fuhr danach als Geisterfahrerin bis nach Beckenried. 22.01.2022, 12.03 Uhr

Am Freitag ist der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Nidwalden kurz nach 2 Uhr gemeldet worden, dass in der Südröhre des Seelisbergtunnels eine Falschfahrerin in Richtung Norden unterwegs sei, wie die Polizei am Samstag mitteilt. «Die sofort ausgerückte Nachtdienstpatrouille konnte das in Italien immatrikulierte Fahrzeug und dessen überforderte Lenkerin auf der offenen Strecke der A2 anhalten.»