Nidwalden Vandalen wüten auf Hergiswiler Schulareal – Polizei sucht Zeugen Beim Schulhaus Grossmatt wurden über das Wochenende mehrere Infrastrukturen beschädigt. Die Kosten belaufen sich auf mehrere tausend Franken. 10.01.2021, 22.06 Uhr

(jus) Die Sachbeschädigungen auf dem Schulareal Grossmatt in Hergiswil müssen im Zeitraum vom Donnerstagabend bis Sonntagmorgen passiert sein. Vandalen haben unter anderem eine Informationstafel und eine Sitzbank in den Steinibach geworfen. Die Nidwaldner Kantonspolizei spricht in einer Mitteilung von einer «grossen Unordnung». Leere Bierflaschen, Zigarettenstummel und Esswaren seien auf dem Schulhausplatz verstreut herumgelegen.