Nidwalden verbietet Anlässe mit mehr als 200 Personen Der Kanton Nidwalden untersagt ab sofort private und öffentliche Veranstaltungen, an denen sich gleichzeitig mehr als 200 Personen aufhalten. Auch eine Namenliste muss geführt werden. Adrian Venetz 03.03.2020, 08.54 Uhr

Nidwalden greift hart durch: Ab sofort setzt der Kanton die Grenze für Veranstaltungen bei 200 Personen. «Zwar liegt bisher kein bestätigter Fall von Coronavirus im Kanton Nidwalden vor, dennoch ist nicht auszuschliessen, dass an entsprechenden Veranstaltungen Personen teilnehmen, die das Virus in sich tragen und übertragen können», heisst es in einer am Dienstag publizierten Mitteilung. «Mit dieser restriktiven Massnahme erhofft sich der Kanton, das Risiko einer Verbreitung des Coronavirus stark einzudämmen.»