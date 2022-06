Nidwalden Verein bietet Gratis-Ferien für Frauen in finanziell belastenden Situationen an Für die Ferienwoche im August kann man sich nun wieder anmelden. Matthias Piazza 03.06.2022, 09.30 Uhr

Das Zentrum Ländli in Oberägeri. Bild: Stefan Kaiser (24. November 2015)

Die Ferienwoche für Nidwaldner Frauen fand im vergangenen Jahr bereits zum zweiten Mal im Hochsommer statt. Der Ägerisee lud zum Baden ein, Spaziergänge oder kleine Wanderungen liessen den Alltag vergessen. Für Frauen, die aufgrund psychischer, sozialer oder finanzieller Belastung nicht in der Lage sind, sich Erholung zu organisieren, bietet der Verein «Ferien für Nidwaldner Frauen» eine Ferienwoche im August an, wie er in einer Mitteilung schreibt. Die Gruppe von maximal 10 Frauen reist vom 21. bis 28. August ins Zentrum Ländli nach Oberägeri. Anmeldeformulare gibt es bei den Gemeinde- und Pfarreiverwaltungen, beim Fachbereich Diakonie der Katholischen Kirche Nidwalden (041 610 84 11, www.kath-nw.ch) oder bei Karin Gerber (041 620 48 61).