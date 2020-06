Nidwalden: Vergewaltiger muss neun Jahre hinter Gitter Das Bundesgericht stützt das Urteil im Fall eines Asylbewerbers, der in Stans seine Frau würgte und vergewaltigte. Kurt Liembd 18.06.2020, 16.26 Uhr

Das Bundesgericht in Lausanne stützt in allen Teilen einen Entscheid der Nidwaldner Justiz. Ein heute 30-jähriger Mann aus Afghanistan muss definitiv neun Jahre hinter Gitter. Der Afghane reiste am 31. Oktober 2015 zusammen mit seiner afghanischen Ehefrau und der neugeborenen gemeinsamen Tochter in die Schweiz ein und stellte ein Asylgesuch. In der Folge kam es zwischen den beiden wiederholt zu tätlichen Auseinandersetzungen, weshalb sie vom Amt für Asyl und Flüchtlinge des Kantons Nidwalden ab Juni 2016 in getrennten Unterkünften untergebracht wurden. Zudem erhielt der Mann ein Hausverbot im Stanser Asylbewerberzentrum hinter dem Kantonsspital.