Nidwalden Verkehrsaufkommen auf den Strassen hat erneut zugenommen Immer mehr Autos sind auf Nidwaldens Strassen unterwegs. Besonders in Hergiswil und Stansstad. Matthias Piazza 16.12.2021, 15.48 Uhr

Es ist immer mehr los auf Nidwaldens Kantonsstrassen. Zwischen 2010 und 2016 hat der Strassenverkehr um 17,5 Prozent zugenommen, was 3 Prozent pro Jahr sind. Damit verdoppelte sich das jährliche Verkehrswachstum gegenüber der Periode 2010–2016 gar. Dies hat die neueste Verkehrserhebung ergeben, wie der Kanton in einer Mitteilung schreibt.

Kein seltenes Bild: Überlastete Strassen, wie hier in Stans. Bild: Manuela Jans-Koch (11. August 2019)

Denn nach zuletzt 2010 und 2016 wurde auch dieses Jahr mit mobilen Erfassungsgeräten der Strassenverkehr erfasst. Die Daten enthalten Angaben zur Fahrtrichtung, Geschwindigkeit und zur Fahrzeuglänge. Sie ergänzen die Daten, welche die bisher sieben permanenten Zählstellen liefern, welche auf dem Kantonsstrassennetz im Rahmen von Strassenbauprojekten oder Belagssanierungen installiert wurden und im Internet abrufbar sind.

Die höchste Verkehrszunahme wurde dabei in der Region Hergiswil/Stansstad mit rund 8 Prozent registriert. «An einzelnen Standorten in Hergiswil und Stansstad haben wir diesen Frühsommer viel Verkehr gemessen», sagt Regierungsrat und Baudirektor Josef Niederberger. «Insbesondere der Ausweichverkehr der A2 und A8, aber auch Verkehrsbehinderungen auf dem National- und dem übrigen Strassennetz hatten einen massgebenden Einfluss darauf.»

Damit setzte sich die Entwicklung fort, die schon in der vorangegangenen Messperiode festgestellt wurde. Zwischen 2010 und 2016 nahm der Verkehr schon um rund einen Drittel zu. Auch rund um den Hauptort Stans nahm der Verkehr zu – um 11,5 Prozent zwischen 2016 und heute.

In der Region Ennetbürgen/Buochs/Beckenried blieb die jährliche Zunahme mit 1,8 Prozent gegenüber der letzten Messperiode mehr oder weniger konstant (1,6 Prozent). Das Verkehrsaufkommen hat auf der Kantonsstrasse Richtung Engelberg um 9 Prozent zugenommen, was einem jährlichen Wachstum von 1,7 Prozent entspricht.

Bevölkerungswachstum und gestiegene Mobilität als Treiber

Für Baudirektor Josef Niederberger sind zahlreiche Faktoren für diese Entwicklung verantwortlich. «Generell hat die Mobilität weiter zugenommen, ob auf der Strasse oder auf der Schiene. Mobilität ist erschwinglicher geworden. Nidwalden gilt zudem als attraktiver Wohnort. Die Leute pendeln zu ihrem Arbeitsort ausserhalb des Kantons. Im Gegenzug arbeiten auch viele Auswärtige in Nidwalden.» Dazu käme auch das Bevölkerungswachstum. So nahm die Bevölkerung zwischen 2019 und 2020 um gut 1 Prozent auf 43'368 Einwohner zu.

Die Nidwaldner Verkehrspolitik, die eine Verlagerung vom Auto auf den öffentlichen Verkehr vorsieht, erachtet Josef Niederberger nicht als gescheitert. So sei der Anteil jener Kilometer, die mit Zug oder Bus zurückgelegt würden, erfreulicherweise weiter gestiegen, dank der Verbesserung des Angebots.

Hoffnung auf Verlangsamung des Verkehrswachstums auf Strasse

Trotzdem wolle man der Entwicklung auf der Strasse nicht tatenlos zusehen. So seien für die Region Hergiswil/Stansstad während der aktuellen Messperiode verschiedene Massnahmen geprüft worden, um eine temporäre Verkehrsentlastung in den Dörfern zu erzielen. Dosieranlagen regulieren bei hohem Verkehrsaufkommen auf der A2 und der A8 der abfliessende Ausweichverkehr. Auch in anderen Regionen würden aktuell Massnahmen geprüft, um den Verkehrsfluss in Zukunft besser zu gewährleisten, auch in Zusammenhang mit dem Gesamtverkehrskonzept Nidwalden.

Dieses beinhaltet eine 4V-Strategie. Wenn möglich, soll Verkehr vermieden werden, etwa durch eine intelligente Verkehrs- und Siedlungsplanung. Nicht zu vermeidender Verkehr soll auf flächensparende und umweltfreundliche Verkehrsmittel verlagert werden. Zudem soll der Verkehr verträglich gestaltet und besser vernetzt werden. «Ich hoffe inständig, dass sich das Verkehrswachstum auf unseren Strassen in Zukunft zumindest verlangsamen wird», so Josef Niederberger.

Jeweils per Jahresbeginn werden die Auswertungen der permanenten Messstellen unter www.gis-daten.ch aufgeschaltet (unter Karten – Webkarten Nidwalden – Verkehr).