Nidwalden 2023 soll die fixe Verkehrsdosierung für die Autobahn kommen – nicht nur für die Ausfahrten Das Bundesamt für Strassen plant Dosieranlagen neu auch auf Autobahneinfahrten. Nicht bei allen Gemeinden ist die Freude gleich gross. Philipp Unterschütz 02.02.2021, 05.00 Uhr

Temporäre Dosieranlage bei der Ausfahrt Stans.

Bild: Manuela Jans-Koch (Stans, 11. August 2019)

Wenn der Verkehr wieder mal das Ausmass einer unaufhaltsamen Blechlawine annimmt, verhindern seit Frühling 2020 auf den Nidwaldner Kantonsstrassen in den Gemeinden Hergiswil und Stansstad vier Dosieranlagen, dass die Dörfer im Verkehr ersticken. Die Ampeln in Hergiswil vor dem Ortseingang bim Bootshafen und bei der Autobahnausfahrt Hergiswil sowie die beiden Dosieranlagen auf der Kantonsstrasse vor den Ortseingängen Stansstad kamen schon verschiedene Male zum Einsatz. Der Hergiswiler Gemeindepräsident Remo Zberg sagt:

«Sie haben durchaus eine positive Wirkung gezeigt, auch wenn die Feinjustierung noch gefunden werden muss.»

Nun sollen auf den Autobahnen fest installierte Dosieranlagen die bisher temporären und aufwendig zu bedienenden Einrichtungen ersetzen. Es ist ein Ergebnis der «Taskforce Verkehrssituation Nidwalden», welche der Kanton im Herbst 2019 gegründet hatte, nachdem im Sommer zuvor die Verkehrsstaus ein unzumutbares Ausmass angenommen hatten.

Auch bei drei A2-Einfahrten wird künftig dosiert

Wie der Nidwaldner Baudirektor Josef Niederberger auf Anfrage sagt, seien mittlerweile verschiedene Massnahmen bei den Ein- und Ausfahrten angeschaut, bezüglich Wirkung und Umsetzbarkeit geprüft und danach zu einem Gesamtkonzept zusammengeführt worden. Dies unter Federführung des Bundesamts für Strassen (Astra), gemeinsam mit dem kantonalen Amt für Mobilität. Neben den Dosieranlagen habe man auch mögliche Massnahmen im Bereich der frühzeitigen Kommunikation von Verkehrssituationen und -regelung auf der Autobahn betrachtet:

«Es kam klar heraus, dass es sowohl bei einzelnen Ein- als auch Ausfahrten eine Dosierung braucht.»

Esther Widmer, Kommunikationsbeauftragte beim Astra Zofingen, bestätigt, dass der Bericht fertig ist und die neuen Dosieranlagen voraussichtlich 2023 in Betrieb gehen sollen. Geplant sind sie bei den Autobahnausfahrten Beckenried, Buochs und Hergiswil. In Stans-Süd, Stans-Nord und Hergiswil/Stansstad wird es nicht nur an den Ausfahrten, sondern auch bei den Einfahrten Dosieranlagen geben. Kanton und Gemeinden hatten solche Einrichtungen ursprünglich eigentlich nur bei den Autobahnausfahrten gefordert.

Der Kanton hat zum Bericht des Astra Stellung genommen. Im Moment seien Prognosen zum Verkehr schwierig, meint Josef Niederberger. Zudem würden sich die vorhandenen Verkehrszahlen meist auf die Werktage beziehen. Die Problematik trete aber vor allem an Tagen mit viel Freizeitverkehr auf. «Da auch die zukünftige Entwicklung des Freizeitverhaltens nur schwer einzuschätzen ist, kann keine konkrete Aussage dazu gemacht werden, wie häufig dieser Ausweichverkehr die Gemeinden belasten wird. Aber es wird wieder zu solchen Überlastungen kommen. Deshalb unterstützen wir die vorgeschlagenen Massnahmen des Astra.»

Gemeinden sind nicht nur begeistert

Die betroffenen Gemeinden Beckenried, Buochs, Stans, Stansstad und Hergiswil waren ebenfalls zur Stellungnahme eingeladen. Die Notwendigkeit einer Dosierung ist unbestritten. Bei der Frage der Dosierungen – auch bei den Einfahrten – ist man sich aber nicht ganz einig. Bruno Käslin, Gemeindepräsident von Beckenried, sagt, die Massnahmen würden den Vorstellungen der Gemeinde entsprechen. «Sie sollten möglichst zeitnah umgesetzt werden.» Der Buochser Gemeindepräsident Werner Zimmermann rechnet nur mit geringfügigen Auswirkungen im Bereich der Einfahrt Buochs und Stans-Süd, da dies erst zum Tragen komme, wenn in Stansstad und Stans schon alles überlastet sei. Er sagt:

«Positiv sollte sich die Wahrnehmung auswirken, dass ein Verlassen der Autobahn keine Zeiteinsparung zur Folge hat.»

Die Gemeinde Stans verspreche sich von einer Dosierung bei den Autobahnausfahrten einen direkten und sehr grossen Nutzen, sagt Gemeinderätin Sarah Odermatt. «Die in diesem Zusammenhang auftretenden Einschränkungen für den regionalen Zielverkehr scheinen verhältnismässig und verträglich.» Bei den Autobahneinfahrten ist Stans aber zurückhaltender:

«lm Vergleich zum prognostizierten Nutzen könnten aus unserer Sicht die Behinderungen für den regionalen Quellverkehr erheblich sein und Rückstaubildung bei den angrenzenden Knoten entstehen.»

Noch dezidierter klingt es in Stansstad. Nur durch Dosieranlagen bei den Ausfahrten würden die Verkehrsteilnehmer zur Weiterfahrt auf der Autobahn gebracht, ist auch Gemeindepräsident Beat Plüss überzeugt. Aber er findet, bei den Einfahrten dürften keine Dosieranlagen aufgestellt werden, sondern der ausserkantonale Durchgangsverkehr solle möglichst schnell auf die Autobahn gelenkt werden:

«Eine Dosieranlage bei den Einfahrten würde genau das Falsche bewirken und würde den Ausweichverkehr stärken. Dies wäre sicher nicht im Interesse der betroffenen Gemeinden.»

Fest installierte Dosieranlage beim Bootshafen in Hergiswil.

Bild: Matthias Piazza (Hergiswil, 25. Juli 2019)

Hergiswil möchte nur einheimische Autos ausfahren lassen

Der Hergiswiler Gemeindepräsident Remo Zberg begrüsst die vom Astra vorgeschlagenen Massnahmen ebenfalls. Er vermisst aber totale Sperrungen von Autobahnausfahrten. Die Gemeinde Hergiswil habe deshalb einmal mehr darauf hingewiesen, dass die beste Wirkung, den Umfahrungsverkehr einzudämmen, mit dem Sperren von Ausfahrten zu erzielen wären:

«Ausnahmen könnte man für einheimische Autofahrer machen. Dabei ist uns durchaus bewusst, dass es personelle Ressourcen braucht, will man nicht eine generelle Sperrung verhängen.»