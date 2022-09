Verwirrung um Pilzkontrolle in Nidwalden

Nidwalden Verwirrung um kantonale Pilzkontrolle Kaum war sie angekündigt, wurde die Pilzkontrolle wieder eingestellt. Beim Kanton gab es ein Missverständnis in der internen Kommunikation. Martin Uebelhart 07.09.2022, 16.00 Uhr

Vor kurzem tauchte ein Informationsschreiben auf, das Pilzkontrollen des Kantons Nidwalden ankündigte. An neun Montagabenden sollte man im September und Oktober in Oberdorf während anderthalb Stunden seine Pilzfunde einer Kontrolleurin vorlegen können. Versehen war die Information mit dem offiziellen Logo des Kantons samt Kontakt zu einer Fachstelle in der Baudirektion. Über den Mailverteiler eines Vereins ist das Flugblatt laut Angaben des Kantons an rund 70 Empfängerinnen und Empfänger gelangt.