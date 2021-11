Parteien üben Kritik am Nidwaldner Gesamtverkehrskonzept

Nidwalden Viel Lob, Kritik, Ideen und Wünsche – so kommt das Gesamtverkehrskonzept bei den Parteien an Die Stellungnahmen zum Gesamtverkehrskonzept bestätigen die Gräben, die in der Verkehrspolitik zwischen den Parteien liegen. Links fordert mehr Einsatz für den Langsamverkehr, Rechts wehrt sich Einschränkungen. Philipp Unterschütz Jetzt kommentieren 03.11.2021, 05.00 Uhr

Mehrseitige Stellungnahmen der Parteien zeigen, wie intensiv sich diese mit dem kantonalen Gesamtverkehrskonzept (GVK) auseinandergesetzt haben. Vergangene Woche ist die Frist der öffentlichen Mitwirkung abgelaufen. Wie die Nachfrage beim Amt für Mobilität ergibt, liegen über 80 Stellungnahmen von Gemeinden, Parteien, Verbänden, Interessengruppierungen und Einzelpersonen vor. Und weil noch einige Fristverlängerungen verlangt wurden, dürften es noch mehr werden.

Das Mitwirkungsverfahren zum Gesamtverkehrskonzept Nidwalden ist beendet. Bild: PD

So kurz nach Eingabeschluss kann Stephanie von Samson, Leiterin des Amtes für Mobilität, noch keine genaueren Angaben zu den Inhalten machen. «Es sind qualifizierte Stellungnahmen, zum Teil sind sie sehr ausführlich.» Die Eingaben werden nun ausgewertet und in einem Mitwirkungsbericht zusammengefasst. Darin werden auch Empfehlungen zum weiteren Vorgehen formuliert. Im Januar wird die politische Steuergruppe über das weitere Vorgehen entscheiden und dann soll das GVK der Regierung im ersten Quartal vorgelegt werden.

Droht ein Scherbenhaufen?

In fast allen Stellungnahmen der Parteien wird die Strategie «Vermeiden, verlagern, verträglich gestalten, vernetzen» grundsätzlich gelobt. Die SP bemängelt, dass bei den Massnahmen ein ungefähres Preisschild fehle. «Eine grobe Richtschnur würde jedoch helfen bei der Priorisierung und verhindern, dass teure Massnahmen mit hoher Priorität und geringer Wirkung zur Ausführung kommen.»

Aus den Eingaben geht auch hervor, dass nicht alle den vorgesehenen Prozess befürworten. «Wir bemängeln, dass die Massnahmen ohne Mitwirkung durch den Landrat und dessen Kommissionen sowie ohne politischen Prozess definiert werden», schreibt die SVP. Die GLP sieht «den Prozess ohne ausreichende Einbindung des Landrates als zu wenig zielführend». Die FDP verlangt, dass das GVK überarbeitet und «zumindest durch die politische Steuerungsgruppe verabschiedet wird. Der Regierungsrat muss das GVK als verbindlichen Auftrag entgegennehmen». Das letzte Wort, dass der Landrat nach der Vernehmlassungsauswertung nicht mitbestimmen kann, sei noch nicht gesprochen, meint dagegen SP-Landrat Daniel Niederberger. Aber alleine die Tatsache, dass sehr viele verschiedene politische Körperschaften als Begleitgruppe oder Steuergruppe an der Erarbeitung des Konzeptes eingebunden waren, stütze das Konzept eigentlich breit ab.

Der FDP möchte eine dringliche Klärung zur Verbindlichkeit des GVK von der Regierung, «um zukünftige planerische Missverständnisse zu vermeiden». Die SVP schreibt, es fehlten Zusammenhänge und Einarbeitungen zum Agglomerationsprogramm: «Wir gehen davon aus, dass die aus dem jetzigen GVK entstehenden Einzelprojekte im Landrat scheitern werden. Ein Scherbenhaufen ist vorprogrammiert.»

Langsamverkehr polarisiert

Wie erwartet, sind sich Links und Rechts über die Verkehrsträger und die entsprechende Stossrichtung nicht einig. Die Grünen finden, das GVK zeige unmissverständlich auf, dass beim Langsamverkehr ein grosses Potenzial bestehe. Alexander Huser, Präsident der Grünen Nidwalden: «Der Veloverkehr muss als tragende Säule in die Gesamtverkehrsstrategie eingebettet werden. Als Grundlage dazu fordern wir die Schaffung einer kantonalen Fachstelle für den Fuss- und Veloverkehr.» Der motorisierte Individualverkehr (MIV) sei für die grosse Umwelt- und Lärmbelastung im Kanton verantwortlich. «Die Verpflichtung ist gross, hier griffige Massnahmen zu ergreifen, um den MIV nachhaltig zu gestalten», so Huser weiter.

Die SP richtet «eine grosse Schelte an die Regierung». Geld für millionenteure Kreiselprojekte sei vorhanden, «jedoch nicht der Wille und die Mittel für die Realisierung von zweckmässigen und attraktiven Radwegen»!

Ganz anders sieht das die SVP: «Dieses Konzept muss leider als wirtschafts- und tourismusfeindlich bezeichnet werden. Fast alle Massnahmen sind auf den Langsamverkehr und Reduktionen ausgerichtet, ein Missverhältnis mit Bevorzugung des Langsamverkehrs und Einschränkungen des motorisierten Verkehrs (MIV).»

Titelbild der Mitwirkungsversion des Gesamtverkehrskonzepts Nidwalden vom 23. August 2021. Bild: Philipp Unterschütz

Unterschiedliche Positionen zur Tieferlegung der Zentralbahn

«Damit unser Kanton lebenswert bleibt, muss die Infrastruktur mit der Entwicklung Schritt halten. Daher gilt es auch, langfristige Visionen anzugehen, und diese vermissen wir im Gesamtverkehrskonzept», schreibt die Mitte. Es sei «unverständlich, weshalb die Tieferlegung der Zentralbahn in Stans nicht weiterverfolgt werden soll». Die Fahrplandichte der Züge und Busse wolle man zu Recht erhöhen. Als Folge seien aber die Barrieren im Dorfzentrum noch öfters geschlossen.

Auch andere Parteien äussern sich kritisch, dass die Tieflegung im GVK verworfen wird. Die SVP findet, «dies grenzt an Arbeitsverweigerung. Das zentrale Verkehrsproblem in Stans sind die Bahnübergänge und der geplante Viertelstundentakt». Für die FDP ist klar: «Ohne vertiefte Studien in Bezug auf ortsplanerische/städtebauliche Aspekte erachten wir die Streichung der Tieferlegung des Bahnhofes Stans nicht als zulässig.»

Die SP ist da anderer Meinung. «Das Wegfallen von Grossprojekten wie die Tieferlegung des Bahnverkehrs unterstützen wir vollumfänglich. Nicht wegen deren Grösse an sich, sondern weil sie keinen Gesamtnutzen bringen», heisst es in ihrer Stellungnahme. Weil das Kosten-Nutzen-Verhältnis zu tief sei, seien keine Infrastrukturbeiträge vom Bund zu erwarten. «Wenn das Stans und die Region Nidwalden wünscht, müssen diese Kosten vermutlich alleine gestemmt werden», erklärt SP-Landrat Daniel Niederberger.

Ähnlich sieht es bei der gestrichenen Umfahrung Wolfenschiessen aus. Die FDP will sie wieder aufnehmen, die SP meint dagegen, eine solche Massnahme generiere nur mehr Verkehr. Einig sind sich aber alle beim «Tunnel kurz» in Hergiswil. Das Projekt «Tunnel kurz» in Hergiswil mit einer Doppelspur müsse möglichst rasch umgesetzt werden, um eine Taktverdichtung erreichen zu können.