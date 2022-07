Vielfältige Naturjodel-Gesänge auf der Klewenalp

Nidwalden Vielfältige Naturjodel-Gesänge auf dem Berg Der Naturjodel-Tag bildete den Höhepunkt des dreitägigen Klewenalp Festivals. Sepp Odermatt 17.07.2022, 15.14 Uhr

Die Mastrilser Dorfmusikanten Malix bei ihrem Auftritt am Samstag. Bild: Philipp Schmidli (Klewenalp, 16. Juli 2022) Die Moderatorin Danja Spichtig. Bild: Philipp Schmidli (Klewenalp, 16. Juli 2022) Das Jodlerquartett Bärgzonä 4 Mund. Bild: Philipp Schmidli (Klewenalp, 16. Juli 2022) Bild: Philipp Schmidli (Klewenalp, 16. Juli 2022) Die Mastrilser Dorfmusikanten Malix. Bild: Philipp Schmidli (Klewenalp, 16. Juli 2022) Bild: Philipp Schmidli (Klewenalp, 16. Juli 2022) Bild: Philipp Schmidli (Klewenalp, 16. Juli 2022) Bild: Philipp Schmidli (Klewenalp, 16. Juli 2022) Tüüfnergruess Teufen beim Auftritt. Bild: Philipp Schmidli (Klewenalp, 16. Juli 2022) Der Jugendchor Utopia Escholzmatt bei einem spontanen Auftritt in der Gondelbahn. Bild: Philipp Schmidli (Klewenalp, 16. Juli 2022) Sängerinnen des Jugendchor Utopia Escholzmatt tanzen in einer Pause draussen vor dem Festzelt. Bild: Philipp Schmidli (Klewenalp, 16. Juli 2022) Bild: Philipp Schmidli (Klewenalp, 16. Juli 2022) Bild: Philipp Schmidli (Klewenalp, 16. Juli 2022) Der Jugendchor Utopia Escholzmatt. Bild: Philipp Schmidli (Klewenalp, 16. Juli 2022) Bild: Philipp Schmidli (Klewenalp, 16. Juli 2022) Bild: Philipp Schmidli (Klewenalp, 16. Juli 2022)

Bei prächtigem Wetter fanden am letzten Samstag mehrere hundert Gäste den Weg auf die Klewenalp. Fredy Wallimann hatte bereits zum 21. Mal zum Naturjodel-Tag auf den Berg eingeladen. Für den bekannten Komponisten, der viele seiner Juiz in der freien Natur geschrieben hat, gibt es nichts Schöneres, als mit einer Melodie Gefühle und Erlebnisse – seien es freudige oder traurige – ohne Worte auszudrücken. «Ich freue mich, hier oben viele Jodlerfreunde und Bekannte zu treffen und einige frohe Stunden zu verbringen», schwärmte der Mitgründer der Jodlergruppe Bergröseli Alpnachstad. Als Co-Dirigent beim Jodlerklub Wiesenberg und Liebhaber des Naturjodel-Gesangs hat Wallimann viele Kontakte zu Gleichgesinnten in der ganzen Schweiz und konnte deshalb ein tolles Programm zusammenstellen.

Kapelle Tüüfnergruess aus Teufen AR. Bild: Philipp Schmidli (Klewenalp, 16. Juli 2022)

Den unterhaltsamen Nachmittag auf der Klewenalp eröffnete die Appenzeller Kapelle Tüüfnergruess. Vater Werner am Akkordeon, Sohn Kilian am Kontrabass und Sohn Nico am Hackbrett gefielen durch ihr gekonntes und lüpfiges Spielen.

Das Jodlerquartett Bärgzone 4 aus Mund VS. Bild: Philipp Schmidli (Klewenalp, 16. Juli 2022)

Aus dem Kanton Wallis reiste das Jodlerquartett Bärgzone 4 an. Der Ursprung dieses Quartetts findet sich im Jodlerclub Safran aus Mund, wo die vier aktiv mitsingen. Ziel der zwei Frauen und zwei Männer ist es, ihr Publikum im Herzen zu erreichen und «Hennuhüt» zu verursachen.

Der Jugendchor Utopia Escholzmatt. Bild: Philipp Schmidli (Klewenalp, 16. Juli 2022)

Nach dem Auftritt des Schüler- und Jugendchors Utopia aus Eschholzmatt beendeten die Mastrilser Dorfmusikanten aus dem bündnerischen Malix den ersten Teil des Konzertnachmittags.

Die Mastrilser Dorfmusikanten aus Malix GR. Bild: Philipp Schmidli (Klewenalp, 16. Juli 2022)

Begeisterte Besucher von nah und fern

René und Vreni Odermatt aus Ennetbürgen. Bild: Sepp Odermatt (Klewenalp, 16. Juli 2022)

Vreni und René Odermatt aus Ennetbürgen sind schon vor drei Jahren am Klewenalp Festival dabei gewesen und berichteten: «Es hat uns damals schon sehr gut gefallen, weshalb wir auch heuer wieder auf den Berg gekommen sind. Wir hören gerne verschiedene Formationen mit unterschiedlichem Musikstil.» Fredi Wallimann sei es gelungen, einen guten Mix zusammenzustellen, ergänzte Vreni Odermatt.

Marianne und Heinz Borgmann aus Bonaduz. Bild: Sepp Odermatt (Klewenalp, 16. Juli 2022)

Aus Bonaduz, im Kanton Graubünden, war das Ehepaar Marianne und Heinz Borgmann angereist. «Wir sind schon mehrmals hier oben an das wunderbare Festival gekommen. Diese Umgebung ist für uns einfach traumhaft. Auch die Stimmung ist kaum zu übertreffen», schwärmten die Ostschweizer Gäste.

Nadine Bitzi aus Luzern und Sandra Herger aus Oberdorf. Bild: Sepp Odermatt (Klewenalp, 16. Juli 2022)

Nadine Bitzi aus Luzern kam früher jeweils ans Country Festival auf die Klewenalp. Dieses Jahr hatte sie ihre Arbeitskollegin Sandra Herger aus Oberdorf mitgenommen. Beide waren vom Naturjodeltag begeistert: «Man hört richtig zu und redet nicht während der Vorträge. Das ist einfach schön und ganz anders, als an einem Rockkonzert», erwähnten die zwei jungen Frauen.

Nadine Nev aus Teufen, Appenzell. Bild: Sepp Odermatt (Klewenalp, 16. Juli 2022)

Auf dem Spielplatz neben dem Festzelt strahlte ein frohes Mädchen. Svenja Nef ist die Schwester der beiden Buben Kilian und Nino von der Kapelle Tüüfnergruess, die zusammen mit ihrem Vater am Festival auftreten. «Mir gefällt die Appenzeller Musik sehr gut, so wie sie in unserer Familie gespielt wird. Aber auch andere Musik bereitet mir Freude», meinte das zehnjährige Mädchen, das selber gerne Klavier spielt.

Die Tradition ist ihnen wichtig

Wer den «Bärner Oberländer Naturjutz» mag, war am Abendkonzert am richtigen Ort. Die bekannten Bärgjodler Sigriswil traten mit 25 teils jungen Akteuren auf und überzeugten durch ihre tiefsinnigen und emotionalen Vorträge.

Neben den einheimischen Formationen – den Stöcklibuebä, Ennetmoos, dem Jodlerklub Alpnach und den Jochtrichler Beckenried – freute man sich auch auf den Auftritt des Jodlerklub Edelweiss, Romoos. Grosse Aufmerksamkeit erhielt das Schmittechörli Necker. Die drei Frauen und zwölf Männer pflegen und erhalten mit ihrem urigen Gesang die Tradition des Toggenburger und Appenzeller Naturjodel.

Die Moderatorin Danja Spichtig führte durch das Programm. Bild: Philipp Schmidli (Klewenalp, 16. Juli 2022)

Gekonnt und im echten Obwaldner Dialekt führte die Moderatorin Danja Spichtig durch die Konzertblöcke.