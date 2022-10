Nidwalden Von der Seilzieh-WM zum Käse-Award: Dieser Käser hat die Seile fest im Griff Es ist ein spezieller Frühherbst für Christian Zumbühl. Der Käser tritt an der Seilzieh-WM in der Niederlande an und holt – zurück zu Hause – einen Swiss Cheese Award. Von zwei Leidenschaften, die einiges gemeinsam haben. Florian Pfister Jetzt kommentieren 11.10.2022, 16.30 Uhr

Sein Arbeitsort ist die Molki in Stans. Der Freitagabend nähert sich, die letzten Aufräum- und Säuberungsarbeiten fürs Wochenende sind im Gang. Denn Christian Zumbühl hat bald Wochenende. Nicht selbstverständlich als Käser, sein Chef macht es ihm möglich. Dafür sind die Arbeitstage mal länger, wenn es die Anzahl der Aufträge verlangt. Weisse Stiefel, weisse Hosen, weisses Hemd und weisse Hube. Alles ist perfekt sauber, so wie es sein muss.

Christian Zumbühl in der Molki Stans. Bild: Florian Pfister (Stans, 30. September 2022)

Sein Wettkampfort ist rund zwei Wochen zuvor Holten, Niederlande. Als Anker – der letzte Mann hat wie ein Anker das Seil um sich gewickelt – zieht er kräftig, genau wie es seine sieben Kameraden vor ihm tun. Als der Gegner die Linie überschreiten muss, ist es geschafft. Stans-Oberdorf ist Sieger am Club-Turnier an der Seilzieh-Weltmeisterschaft in der Kategorie 680 Kilogramm. Bei Regen ist Christian Zumbühl dreckig und durchgeschwitzt, so wie es sein muss.

Den WM-Titel knapp verpasst

An der offiziellen Weltmeisterschaft tritt er mit dem Schweizerkreuz auf der Brust an. Verpasst in beiden Kategorien, in denen er teilnimmt, jedoch den Sieg hauchdünn. Ein ständiges Déjà-vu. Seit er in der Elite zieht, ist er noch nie Weltmeister geworden, die Silbermedaille holte er des Öfteren. «Ich sage mir jedes Jahr, dass es im nächsten Jahr klappt», sagt der 26-Jährige. Um nicht der ewige Zweite zu bleiben, will Christian Zumbühl im kommenden Jahr wieder angreifen. Es wäre ein perfekter Zeitpunkt, denn mit der Heim-WM in Sursee steht ein ganz besonderes Turnier an. Die richtige Gewichtsklasse scheint nun gefunden.

«Nächstes Jahr gehen wir in die 640-Kilogramm-Kategorie und werden Weltmeister.»

Begonnen hat seine Leidenschaft in der dritten Oberstufe. Zwei Mitschüler konnten immer mehr Leute für das Seilziehen begeistern, so auch Christian Zumbühl. Noch heute sind sieben Klassenkameraden von damals aktiv im Team. Seilziehen ist mehr als nur Kräftemessen. «Die Floskel ‹Ein Team ist nur so stark wie sein schwächstes Glied› stimmt halt schon», sagt Zumbühl. «Wir machen viel zusammen, sowohl privat als auch im Training. Wir kennen uns alle gut, und das macht uns aus.»

Kaum ist er von der WM zu Hause, gibt es tolle Neuigkeiten. Die Molki ist Sieger beim Swiss Cheese Award. In der Kategorie Schafkäse Weich- und Frischkäse machte der Weisse Stanser das Rennen. Für Christian Zumbühl eine Genugtuung. «Ich käse weitaus mehr, als dass ich Seilziehe. Dass wir das geschafft haben, ist wieder auf eine Teamleistung zurückzuführen», hebt er hervor.

Christian Zumbühl präsentiert stolz den Käse, der einen Swiss Cheese Award gewonnen hat. Bild: Florian Pfister (Stans, 30. September 2022)

Käsen, das tut Christian Zumbühl seit Kindestagen. Auf seinem Elternhof in Wiesenberg gibt es eine Alpkäserei. Während beispielsweise die Brüder holzhacken gingen, war Zumbühl immer in der Käserei anzutreffen. «Ich ging nach Dallenwil in die Primarschule und war überrascht, dass nicht jeder eine Käserei zu Hause hat», blickt Zumbühl zurück. Als es um die Lehrstellensuche ging, waren zunächst andere Berufe im Fokus. «Ich wusste nicht, dass man Käser werden kann. Ich dachte, man ist es einfach.»

Eine Minute kann beim Käse viel ausmachen

Für Christian Zumbühl ist der Beruf als Milchtechnologe – so die offizielle Bezeichnung – faszinierend. «Wenn man Milch stehen lässt, ist sie nach zwei Tagen nicht mehr gut. Einen Sbrinz kann man fünf Jahre im Keller lagern und es ändert sich kaum etwas.» Nebst der Rezeptur ist das Timing wichtig für den Käse.

«Eine Minute mehr oder weniger kann ausmachen, ob der Käse cremig-fliessend wird oder ob er innen noch zu kernig ist.»

Neben dem Teamwork ist das Durchhaltevermögen eine Gemeinsamkeit zwischen seinen beiden Leidenschaften. «Auch nach zehn Stunden arbeiten erledigt man noch Dinge. Beim Seilziehen versucht man es wieder, auch wenn es zum zehnten Mal nicht funktioniert hat», so der Stanser. Natürlich braucht es bei beidem Kraft. «Beim Käsen sitze ich eine halbe Stunde am Tag, und das ist beim Mittagessen. Du kannst dich nicht ausruhen, wie auch beim Seilziehen nicht.» Die beiden Tätigkeiten stehen sich auch mal im Weg. Nach harten Arbeitstagen kann die Leistung am Abend beim Seilziehen abfallen.

Zum Schluss darf die Frage nach dem Lieblingskäse natürlich nicht fehlen. «Ich habe keinen Lieblingskäse», sagt Christian Zumbühl. «Aber im Fondue hat ein Sbrinz nichts verloren, beim Apéro habe ich keine Lust auf einen Raclette-Käse und beim Zmorgä hat für mich ein Ricotta nichts auf dem Tisch verloren. Es ist immer situationsbedingt.»

