Nidwalden Vor dem Zweiten Weltkrieg wurde sie erbaut – nun wird die Soldatenstube in Oberdorf abgerissen Das Gebäude habe das Ende seiner Nutzungsdauer bereits überschritten und sei nicht mehr in Gebrauch, heisst es. Aus diesem Grund hat das Hochbauamt Nidwalden entschieden, die alte Soldatenstube nach über 75-jährigem Bestehen abzureissen. Manuel Kaufmann 15.11.2021, 05.00 Uhr

Die Soldatenstube des Waffenplatzes Wil in Oberdorf gehört der Vergangenheit an. Am Montag soll die ehemalige Kantine, die auch als «Gondelistube» bekannt war, abgerissen werden. In den letzten Jahren wurde die ehemalige Soldatenstube nur noch als Lagerraum des Zeughauses verwendet, zuletzt noch als Baubaracke der Arbeiter für die Strassenumgestaltung. «Das Gebäude ist in die Jahre gekommen und eine Sanierung würde sich finanziell nicht mehr lohnen», sagt Christoph Gander, Vorsteher des Hochbauamtes Nidwalden. Ausserdem sei man dank dem Neubau des Logistikgebäudes nicht mehr auf den Lagerraum angewiesen. Auf dem frei werdenden Platz seien vorerst keine neuen Hochbauten vorgesehen.

Sie haben hier einiges erlebt (von links): Christoph Gander, Vorsteher des Hochbauamtes Nidwalden, Kurt Zimmermann vom Team Logistik und Waffenplatzverwalter Theo Küchler vor der ehemaligen Soldatenstube. Bild: Manuel Kaufmann (Oberdorf, 9. November 2021)

Mit dem Abriss der früheren Kantine geht eine lange Geschichte zu Ende. Der Bau der Soldatenstube wird von der Fachstelle für Denkmalpflege auf die 1940er-Jahre geschätzt. Das Gebäude diente jahrzehntelang als Kantine für zahlreiche Soldaten und Offiziere, aber auch für die zivile Bevölkerung. Die Kantine wurde bis 2007 vom Unternehmen SV Group, das früher noch Schweizer Verband Soldatenwohl hiess, betrieben. Sie stand dabei aber nicht ausschliesslich den Armeeangehörigen zur Verfügung. «Die Kantine war öffentlich, viele Handwerker waren hier etwa zum Znüni», erzählt Christoph Gander.

Soldatenstube bleibt vielen in guter Erinnerung

Manch ein Nidwaldner, der bis 2003 die Rekrutenschule (RS) oder einen Wiederholungskurs (WK) beim Gebirgsschützen-Bataillon 12 absolviert hat, wird noch gute Erinnerungen an die Soldatenstube haben. Christoph Gander war selbst einmal Rekrut des «Schützen Zwölfi». «Im Jahr 1993 absolvierte ich hier die RS. In der Soldatenstube gab es für uns häufig eine Zwischenverpflegung», erinnert sich Gander.

Drei Jahre vor Christoph Gander absolvierte Kurt Zimmermann hier die Rekrutenschule. «Wir waren sehr froh, wenn wir hier jeweils kurz an die Wärme konnten», sagt Zimmermann, der die Soldatenstube bereits vor seiner RS bestens kannte. Denn Zimmermann wuchs gleich nebenan im Restaurant Schützenhaus auf. Er erinnert sich noch gut an den damaligen Betrieb: «Damals wurde in der Soldatenstube noch selber gekocht und gebacken.» Auch Getränke und Süssigkeiten wurden verkauft. «Auf dem Schulweg gingen wir dann manchmal hinein und kauften uns etwas Süsses», erzählt Zimmermann. Jetzt arbeitet Zimmermann bereits seit über 20 Jahren im Team Logistik auf dem Waffenplatz Wil im Zeughaus neben der Soldatenstube.

Bedauern, dass nichts Neues draus wurde

Waffenplatzverwalter Theo Küchler findet es schade, dass man aus der Soldatenstube nichts Neues gemacht hat. «Dies hätte man allerdings 2007 tun sollen, als das neue Kursgebäude auf der anderen Strassenseite gebaut wurde.» Das neue Kursgebäude erhielt eine eigens Bistro, was das Ende der Soldatenstube bedeutete. Da das Bistro Bonito innerhalb des Waffenplatzes liegt, kann es nicht, wie früher die Soldatenstube, von der Öffentlichkeit genutzt werden.

Trotz all den guten Erinnerungen an die «Gondelistube» sind sich die drei einig: Aus baulicher Sicht müsse das Gebäude definitiv zurückgebaut werden. Und obwohl die Soldatenstube rege gebraucht wurde – traurig werden sie nicht sein, wenn das Gebäude am Montag abgerissen wird.