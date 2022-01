Vor über 200 Jahren führte Pestalozzi ein Waisenhaus in Stans

Tag der Bildung Vor über 200 Jahren führte Heinrich Pestalozzi ein Waisenhaus in Stans: «Unter zehn Kindern konnte kaum eins das Abc» Nach dem Einfall der Franzosen im Jahr 1798 wurden einige Nidwaldner Kinder zu Waisen. Der Zürcher Pädagoge Johann Heinrich Pestalozzi wurde daraufhin mit dem Betrieb eines Waisenhauses in Stans betraut – allerdings nicht lange. Ein Beitrag anlässlich des Internationalen Unesco-Tages der Bildung. Carl Bossard Jetzt kommentieren 24.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es kamen «viele mit Hudeln, die mit Ungeziefer beladen waren, viele hager, wie ausgezehrte Gerippe, mit Augen voll Angst und Stirnen voll Runzeln der Sorge» – «andere vom Elend erdrückt». So erlebt Johann Heinrich Pestalozzi (1746–1827) die Ankunft der kriegsversehrten Kinder in seinem Stanser Waisenhaus. Es ist Anfang Dezember 1798 – im ersten Jahr der Helvetischen Republik (1798–1803).

Auf dieser Federzeichnung von Konrad Grab – entstanden vor 1900 – ist zu sehen, wie Pestalozzi die Waisenkinder empfängt. Bild: Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern

Warum diese Not? Die Französische Revolution von 1789 wirkt damals wie ein Vulkanausbruch. Die revolutionäre Lava des politischen Umbruchs wälzt sich über den ganzen Kontinent. Napoleons Truppen besetzen auch die Schweiz. Verschiedene Kantone kapitulieren. Im Frühling 1798 bricht die Alte Eidgenossenschaft zusammen und in Aarau installiert sich die Helvetische Regierung.

Die neue Zentralbehörde verlangt den Eid auf die Helvetische Einheitsverfassung. Obwalden stimmt zu, die Nidwaldner lehnen ab und verwerfen sie. Vermittlungsversuche scheitern. So kommt es zur angedrohten militärischen Invasion. Am 9. September 1798 erobern französische Einheiten unter dem Kommando von General Schauenburg den kleinen Freistaat – gegen einen zwar heroischen, aber letztlich aussichtslosen Widerstand.

Elffache Übermacht und unvorstellbares Elend

1600 Nidwaldner kämpfen gegen eine fremde Übermacht von 17’700 Berufssoldaten. Rund 100 Franzosen und 100 Nidwaldner verlieren in den erbitterten Kämpfen ihr Leben. Weitere 300 Frauen, Männer und Kinder sterben bei den Racheakten der Besatzungsarmee. Über 330 Häuser und gegen 200 Ställe gehen in Flammen auf, fast zehn Kirchen und Kapellen werden zerstört. Die Gegend ist «zum grössten Teil verbrannt und verwüstet», berichtet Schauenburg – weitherum schwarze Brandruinen und unerhörtes Leid als Folge der Strafexpedition.

Die überall greifbare Not trifft vor allem die Kinder, aber nicht nur. Die Leute hausen zum Teil in armseligen Hütten, «die sie zur üssersten Noth gegen Wind und Wetter schützen». Die Bevölkerung leidet. «Das Elend ist unbeschreiblich gross und es wachst mit jedem Tag», schildert ein Regierungsbeamter die Lage im Winter 1799. Er fügt bei: Kälte und Frost hätten die wenigen Kartoffelvorräte vernichtet. In der Not würden die Leute nun verdorbene Knollen essen, was sie krank mache.

Ein zuversichtliches «Ich gieng gern»

Im Rahmen des drängenden Wiederaufbaus will die helvetische Regierung in Stans ein Erziehungs- und Armenhaus einrichten – für Kinder ab sechs Jahren. Die Aufgabe ist enorm schwierig. Gesucht wird dafür ein Katholik, doch er lässt sich nicht finden. So fällt die Wahl auf den Protestanten und Sympathisanten der Helvetischen Republik, Johann Heinrich Pestalozzi. Ob er sich der Klippen bewusst ist? Kaum. «Ich gieng gern», konstatiert er voller Zuversicht. Am 7. Dezember 1798 zieht er ins Frauenkloster ein. Doch er trifft auf eine Baustelle, und zudem ist das Gebäude «zu dem Zwecke eines Waisenhauses [mit] einer beträchtlichen Anzahl Kinder keineswegs eingerichtet».

Der Klosteranbau von 1730, gesehen vom St.-Klara-Rain aus. Pestalozzi lebte im Erdgeschoss. Bild: PD / Urs Haller

Mitte Januar 1799 wird das Waisenhaus offiziell eröffnet – mit 45 Kindern. Noch finden sich überall Schutt und Schmutz. «Der Mauerstaub füllte alle Gänge», schreibt Pestalozzi. Das «vollendete das Unbehagliche des Anfangs». Und er ergänzt: «Ich musste im Anfang die armen Kinder wegen Mangel an Betten des Nachts zum Theil wieder heimschicken. Diese kamen dann am Morgen mit Ungeziefer beladen zurück.»

Äusserst schwierige Alphabetisierung

Schon bald betreut Pestalozzi über 80 Kinder, nur eine Haushälterin hilft ihm. Die Aufgabe erfordert fast übermenschliche Kräfte. Wie anspruchsvoll sich seine Mission gestaltet, zeigt sich auch in der kaum vorhandenen Alphabetisierung der Waisen. «Unter zehn Kindern konnte kaum eins das Abc», klagt er. Lesefähigkeiten seien «wahrlich ein seltenes Glück». Und weiter: «Von anderm Schulunterrichte war noch weniger die Rede.»

Bei Renovationsarbeiten im ehemaligen Schulzimmer Pestalozzis im Kloster St. Klara gefunden: Der ausgetretene Kinderschuh soll einem Waisenkind gehört haben. Bild: PD / Urs Haller

«Der gänzliche Mangel an Schulbildung» der Kinder entmutigt Pestalozzi jedoch nicht, im Gegenteil. «Ich war von Morgen bis Abend so viel als allein in ihrer Mitte. Sie waren bey mir, und ich war bei ihnen. Ihre Suppe war die meinige, ihr Trank war der meinige.» Schon bald stellen sich sichtbare Erfolge ein: «Das Lernen war [den Kindern] ganz neu, und sobald einige sahen, dass sie es zu etwas bringen, so ward ihr Eifer unermüdet. Kinder, die in ihrem Leben kein Buch in der Hand gehabt, kamen in wenigen Wochen, dass sie mit dem grössten Interesse vom frühen Morgen bis an den späten Abend fast unablässig lernten.»

Das jähe Ende von Pestalozzis Traum

Für Pestalozzi erfüllt sich ein Traum: Arme in mitmenschlicher Verantwortung erziehen, dem «Volk im Zwilch» helfen. Darin verdichtet sich die Sehnsucht seiner erzieherischen Existenz. Doch der Traum endet jäh. Helvetische und französische Truppen brauchen die Räume des Waisenhauses als Kaserne und Militärlazarett. Am 8. Juni 1799 entzieht ihm die Regierung den Auftrag. Enttäuscht schreibt Pestalozzi: «Das waren meine Träume. Ich musste Stans verlassen, da ich jetzt so nahe an ihrer Erfüllung zu seyn geglaubt habe.» Ausgelaugt folgt er der Einladung eines Bekannten und zieht sich zur Kur ins bernische Gurnigelbad zurück. In einem langen Brief an einen Freund beschreibt und analysiert er sein kurzes Wirken in Nidwalden. Der «Stanser Brief» gilt heute als prägnantestes Dokument zu Pestalozzis pädagogischer Haltung und erzieherischem Denken.

Pestalozzis «Stanser Brief» Fünf Monate wirkt Pestalozzi als Erzieher, Helfer und Lehrer im kriegszerstörten Stans – dann endet sein Experiment. Im «Brief an einen Freund über seinen Aufenthalt in Stans» zieht er Bilanz. Das Schreiben ist ein bewegendes Dokument pädagogischer Schaffenskraft: Im Zentrum von Pestalozzis Bemühen steht die Beziehung der Kinder untereinander. Sie bildet das Fundament einer Erziehung zur Mitmenschlichkeit. Pestalozzi will Ernst machen mit einer der gewaltigsten Ideen der Aufklärung: dass die Welt verbesserbar sei – über die Erziehung der Kinder und dass man alles zusammen entwickeln müsse. Dazu zählte man die Gefühle im Herzen, den Scharfsinn im Kopf und die Geschicklichkeit der beweglichen Hand. Pestalozzi hat es begriffen, hat es gelehrt, und meistens sei er in der Praxis gescheitert, schreibt der Literat Peter von Matt. Aber versucht habe er es mit einer nie versiegenden Leidenschaft, auch in Stans. (cbo)

Immerhin 22 Kinder können damals im Waisenhaus bleiben. Sie haben weder Eltern noch Verwandte. Die Lage des Heims verschlimmert sich jedoch und bald sind es nur noch 13 Knaben und Mädchen. Sie «sehen blass und hager wie der Tod aus», beschreibt ein Regierungsbeamter das Schicksal dieser «armen Geschöpfe». Auf Geheiss der Helvetischen Regierung in Aarau übernimmt der Stanser Pfarrer Joseph Maria Businger Pestalozzis Institution. Danach blüht sie langsam wieder auf. Dennoch schliesst die neue Nidwaldner Kantonsregierung 1802 das Waisenhaus.

Für diesen Artikel verwendete Literatur:

- Pestalozzi über seine Anstalt in Stans [kurz: «Stanser Brief» von 1799] (1997). Interpretation und Einleitung von Wolfgang Klafki. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

- Kurt Messmer: Nidwalden 1798 – Erinnerung ist machbar.

- Marita Haller-Dir (2015): «Die grösste Herzlichkeit für mein Werk fand ich bey den Kapuzinern und Klosterfrauen.» Johann Heinrich Pestalozzis Zeit in Stans vom 7.12.1798 bis zum 8.6.1799, in: Der Geschichtsfreund, Bd. 168.

- Peter von Matt (2001): Die Wahrheit und die Bajonette, in: Ders., Die tintenblauen Eidgenossen. Über die literarische und politische Schweiz. München/Wien: Carl Hanser Verlag.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen