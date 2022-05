Nidwalden Vorstösse sollen schneller umgesetzt werden Mit einer Parlamentarischen Initiative wollen die Fraktionen im Landrat Fristen für die Bearbeitung überwiesener Vorstösse setzen. Martin Uebelhart Jetzt kommentieren 10.05.2022, 05.00 Uhr

Blick in den Landratssaal in Stans. Bild: Archiv Nidwaldner Zeitung

Landrätin Iren Odermatt (FDP, Dallenwil) hat eine Parlamentarische Initiative eingereicht. Mit dem Vorstoss will sie erreichen, dass Regierung und Verwaltung überwiesene Vorstösse des Landrats innert einer gewissen Frist umsetzen. Parlamentarische Vorstösse seien ein wichtiges Werkzeug für die Einleitung einer Verfassungsänderung oder für Anregungen, Änderungen oder Ergänzungen in der kantonalen Gesetzgebung, schreibt Iren Odermatt in ihrer Eingabe. «Wiederholt musste ich in meinen zwei Legislaturen als Landräten feststellen, wie unterschiedlich zügig – oder eben nicht – vom Landrat überwiesene Vorstösse durch den Regierungsrat bearbeitet werden.

Iren Odermatt, Landrätin FDP, Dallenwil. Bild: PD

Mit der Initiative möchte Iren Odermatt eine Anpassung des Landratsreglements erreichen. Dort soll künftig festgeschrieben sein, dass der Regierungsrat gutgeheissene Motionen und Postulate innert zwei Jahren zu erfüllen habe. Ein Postulat soll die Regierung erfüllen, indem er in einem separaten Bericht, im auf die Gutheissung folgenden oder darauffolgenden Rechenschaftsbericht oder im Rahmen einer Vorlage Bericht erstattet. Ein neuer Artikel soll Fristversäumnisse der Regierung bei Motionen regeln. In diesem Fall soll der Landrat die Möglichkeit haben, die Motion einer ständigen Fachkommission zur Erfüllung überweisen. Die Kommission könne sich unmittelbar an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wenden und diesen zur Erfüllung der Motion Aufträge erteilen.

Verbesserung der Zusammenarbeit

Die Parlamentarische Initiative sei ein selten genutztes Instrument, sagt Iren Odermatt auf Anfrage. Sie erachte es als staatspolitisch wichtig, dass diese Fristen geregelt würden, hält sie fest. Andere Kantone würden entsprechende Fristen für die Umsetzung überwiesener Vorstösse kennen. «In Nidwalden werden wir mitunter vertröstet», sagt Odermatt. Wo es jeweils harze, bei der Regierung oder der Verwaltung, sei schwierig zu eruieren. In ihren Überlegungen geht sie auch davon aus, dass eine zügige Umsetzung von Vorstössen die Zusammenarbeit zwischen Regierung und Parlament zusätzlich verbessern könnte.

Alexander Huser, Landrat Grüne, Ennetbürgen. Bild: Matthias Piazza

Die Initiative haben auch Vertreter der weiteren Fraktionen im Landrat unterzeichnet. Alexander Huser (Grüne, Ennetbürgen) glaubt, dass die angedachten neuen Regeln im Landratsreglement das Vertrauen in die Arbeit der Regierung stärkten, aber auch in die Arbeit der Landrätinnen und Landräte.

Bruno Christen, Landrat Mitte, Buochs. Bild: PD

Bruno Christen (Mitte, Buochs) erscheint es zielführend, ein Mittel zu erhalten, mit dem der Landrat Vorstösse selbst in die Hand nehmen könne, wenn etwas sehr lange bei der Regierung liegen bleibe. Christen erwähnt als Beispiel die Motion zum Denkmalschutz.

20 Stimmen für vorläufige Unterstützung

Markus Walker, Landrat SVP, Ennetmoos. Bild: PD

Markus Walker (SVP, Ennetmoos) betont, dass es Vorstösse aus sämtlichen Fraktionen betreffe. Er hat bei einem eigenen Vorstoss erlebt, dass es zuweilen lange dauern kann, bis die Umsetzung folgt. «2015 habe ich die Motion zur Umfahrung Stans West eingereicht», sagt er. Jetzt komme die Vorlage zu dem Strassenbauprojekt nach 7 Jahren im Juni ins Parlament und wohl im kommenden Herbst vors Volk. «Natürlich braucht ein solches Vorhaben seine Zeit, doch man hätte das schneller machen können.»

Am Mittwoch berät der Landrat über die vorläufige Unterstützung der Initiative. Laut dem Landratsreglement braucht es dafür mindestens 20 Stimmen. «Angesichts des in den Fraktionen breit abgestützten Anliegens gehe ich davon aus, dass der Vorstoss dieses Quorum erreichen wird», so Iren Odermatt.

