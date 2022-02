Nidwalden wählt Vier Fragen an die Kandidaten und Kandidatinnen für die Regierung Allen elf Kandidierenden für die Regierung hat die Redaktion vier Fragen zu politischen Themen gestellt. Die Ant­worten geben ein gutes Bild ab, wie die Politikerinnen und Politiker denken. Jetzt kommentieren 17.02.2022, 05.00 Uhr

Michèle Blöchliger, bisher, SVP, Hergiswil, 1967

Laut dem Bericht von 2017 ist davon auszugehen, dass bei 16 500 bis 18 000 Flugbewegungen eine schwarze Null (Abschreibungen berücksichtigt) erreicht werden kann. Dafür müssen die Einnahmen aus dem Flugbetrieb (Handling am Boden, Hangaring, Vermietung von Büros und Aufenthaltsräumen sowie Treibstoffverkauf) mit den Aufwendungen (Löhne, Treibstoffeinkauf, Gebäudeunterhalt, Pisten und Rollweg sowie Baurechtszinsen) im Gleichgewicht sein.

Joe Christen, bisher FDP, Stans, 1964

Wie es bereits in der Botschaft zum Objektkredit ausgeführt worden ist, kann der Flugplatz Buochs erst dann selbsttragend arbeiten, wenn alle Investitionen getätigt worden sind. Dazu gehört natürlich insbesondere der Bau der Hangars, wo die Flugzeuge eingestellt und entsprechend Mieterträge generiert werden können. Somit ist es unabdingbar, dass nun endlich die entsprechenden Bewilligungen rechtskräftig werden.

Othmar Filliger-Henggeler, bisher, Die Mitte, Stans, 1965

Der Flugplatz Buochs ist für den Kanton und die Pilatus Flugzeugwerke AG von strategischer Bedeutung. Um das Ziel eines kostendeckenden Flugbetriebes zu erreichen, muss der eingeschlagene, von der Nidwaldner Bevölkerung gestützte Weg fortgeführt werden. Wir sind auf Kurs. Das Umnutzungsverfahren ist weit vorangeschritten. Die notwendigen Investitionen in den Flugplatz sind in Planung. Aktuell führen aber zwei Beschwerden zu Verzögerungen.

Karin Kayser-Frutschi, bisher, Die Mitte, Oberdorf, 1967

Die vom Volk gesprochenen 10 Millionen Franken für die Modernisierung des Flugplatzes müssen investiert und umgesetzt werden. Die Beteiligung des Kantons dient der Wahrung der öffentlichen Interessen im Rahmen der Weiterentwicklung des Flugplatzes. Mit der Modernisierung, die je hälftig durch den Kanton und die Pilatus Flugzeugwerke finanziert werden, sind die Voraussetzungen geschaffen, dass der Flugplatz selbsttragend betrieben werden kann.

Res Schmid, bisher, SVP, Emmetten, 1958

Im November 2017 stimmte das Nidwaldner Volk mit einer Zweidrittelmehrheit der zivilen Nutzung des Flugplatzes zu. Die nachfolgende Beschwerde der Gegner wurde vom Bundesgericht abgewiesen. Seither hindern die Gegner den Start des bewilligten Neubaus des Flugplatzes mit Einsprachen. Alle warten dringend auf die neue Unterhaltshalle. Sobald die neuen Hangars und Abstellplätze zur Verfügung stehen, kann der Flugplatz selbsttragend betrieben werden.

Urs Lang, neu, Aufrecht Nidwalden, Dallenwil, 1979

Es ist nicht Aufgabe des Kantons Nidwalden, einen kommerziellen Flughafen zu betreiben und entsprechende Erträge zu generieren. Der Flugplatz Buochs soll den flugnahen Betrieben als Werkflughafen zur Verfügung stehen und entsprechend finanziert werden.

Armin Odermatt, neu, SVP, Büren, 1970

Das oberste Ziel ist es, dass die Sicherheit vom Flugplatz Buochs gewährleistet ist. Erst wenn die Erträge aus dem Verkauf von Treibstoff und aus den Erträgen vom Flugbetrieb sowie die Einnahmen aus den Landegebühren und den Erträgen Hangaring voll zum Tragen kommen, sollte der Flugplatz auch selbsttragend sein. Falls das immer noch nicht reichen würde, dann könnten die Gebühren immer noch angepasst werden.

Judith Odermatt-Fallegger, neu, FDP, Oberdorf, 1963

Mit der Nutzung des ehemaligen Militärflugplatzes als ziviles Flugfeld sowie der Beteiligung des Kantons an der Airport Buochs AG sind wesentliche Grundlagen für den Erfolg geschaffen. Nun müssen die gutgeheissene Modernisierung am Flugplatz rasch realisiert und neben den Pilatus Flugzeugwerken weitere Betriebe angesiedelt werden. So können zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen und der Betrieb des Flugplatzes selbsttragend gestaltet werden.

Therese Rotzer-Mathyer, neu, Die Mitte, Ennetbürgen, 1964

Das Verfahren um die Bewilligung für den zivilen Betrieb ist beim Bundesverwaltungsgericht hängig, nachdem Einsprecher den Entscheid des Bundesamtes für Zivilluftfahrt weitergezogen haben. Es ist wichtig, dass dieses Verfahren so rasch als möglich abgeschlossen werden kann, damit die Rahmenbedingungen klar sind. Für die Flugzeugindustrie in Nidwalden, vor allem für die Pilatus Flugzeugwerke, ist dieser Flugplatz von zentraler Bedeutung.

Dominik Steiner, neu, FDP, Ennetbürgen, 1973

Basierend auf dem Grundlagenpapier (13. 9.2011) geht die Betriebsgesellschaft davon aus, fünf Jahre nach Erstellen der neuen Infrastruktur selbsttragend sein zu können. Die Einnahmen könnten anschliessend einerseits durch Vermietung der Hangars und durch Landegebühren generiert werden, andererseits durch einen effizienten Ablauf des Betriebs. Der Bau der Infrastruktur ist abhängig davon, wie rasch die Bewilligungen dafür erteilt werden können.

Peter Truttmann, neu, GLP, Ennetbürgen, 1965

Der Regierungsrat hat in der Abstimmungsbotschaft 2017 aufgezeigt, dass der moderne, sichere und selbsttragende Flugplatz Buochs ab 2025 rentabel ist. Jetzt gilt es, diese vom Nidwaldner Stimmvolk beschlossene Businessvariante nachhaltig, wirtschaftlich und zeitgerecht umzusetzen. Das Kernelement des Flugplatzbetriebes ist die verursachergerechte Finanzierung.

Michèle Blöchliger, bisher, SVP, Hergiswil, 1967

Gerechtigkeit und Chancengleichheit und damit auch Fragen der Gleichstellung sind für mich zentral und waren ein wichtiger Auslöser dafür, dass ich den Beruf als Anwältin gewählt habe. In erster Linie achte ich jedoch bei der Personalselektion darauf, welche Kompetenzen, Fähigkeiten und Erfahrungen jemand ­mitbringt – egal, ob Frau oder Mann. In meiner Direktion ist die überwiegende Mehrheit des Kaders weiblich.

Joe Christen, bisher FDP, Stans, 1964

Davon bin ich definitiv überzeugt! Als Arbeitgeber Kanton Nidwalden zum Beispiel spielen die Geschlechter absolut keine Rolle. Auch was die Lohnfrage betrifft: Da liegen in der kantonalen Verwaltung die Differenzen unter 3 Prozent, Tendenz weiter abnehmend. Ebenso sind bei uns viele Chefposten von Frauen besetzt. Das ist wichtig und gut so.

Othmar Filliger-Henggeler, bisher, Die Mitte, Stans, 1965

Aus eigener und nächster Erfahrung kann ich festhalten, dass ich als Volkswirtschaftsdirektor auf zahlreiche bestens qualifizierte, motivierte und zufriedene Mitarbeitende beiderlei Geschlechts zählen darf. Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern ist mir sehr wichtig. Arbeitsbedingungen und Löhne werden durch den Kanton periodisch überprüft und bei ­Bedarf angepasst. Nidwalden muss auch in Zukunft ein attraktiver Arbeitgeber sein.

Karin Kayser-Frutschi, bisher, Die Mitte, Oberdorf, 1967

Der Kanton Nidwalden fördert auf der Basis des Bundesgesetzes für Gleichstellung aktiv die Gleichstellung in der Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Bildung und lebt die Vorbildfunktion als Arbeitgeber. Zum Beispiel setzt der Kanton die Lohngleichheit von Mann und Frau bei ­gleicher Arbeit konsequent um. Ich will aber keinen Hehl daraus machen, dass es in Sachen Gleichstellung auch bei uns noch einiges zu tun gibt.

Res Schmid, bisher, SVP, Emmetten, 1958

Der Gleichstellung von Mann und Frau wird in Nidwalden gut nachgelebt, es bedarf hie und da aber noch der Optimierung. Die Geschlechterpolitik umfasst die Themen Familie, Ehe, Kinderbetreuung, Gendermainstreaming, Migration und Integration. Dabei bleiben die Unterschiede zwischen Frau und Mann zu respektieren und zu würdigen. Die Genderschrift lehne ich ab, in Würdigung der deutschen Sprache. Die Zuwanderung belastet die Gleichstellung sehr stark.

Urs Lang, neu, Aufrecht Nidwalden, Dallenwil, 1979

Die Gleichstellung von Mann und Frau ist in der Verfassung verankert. Der Staat hat diesen Aspekt in den vergangenen Jahren unterstützt, was auch richtig war. Nun obliegt es jedem Einzelnen, die Chancengleichheit von Mann und Frau in seinem Alltag auch zu leben.

Armin Odermatt, neu, SVP, Büren, 1970

Meiner Meinung nach ist der Kanton Nidwalden auf einem sehr guten Weg, die Geschlechter gleichzustellen. Zum Beispiel bieten immer mehr Arbeitgeber Jahresarbeitszeit, flexible Arbeitszeitmodelle, Teilzeit und Homeoffice an. Dies bietet viel Freiraum zur Familienbetreuung, egal, ob Mann oder Frau. Auch bei der Lohngleichheit steht der Kanton Nidwalden sehr gut da, wie es in einem Bericht der «Luzerner Zeitung» vom 23. September 2021 heisst.

Judith Odermatt-Fallegger, neu, FDP, Oberdorf, 1963

Frauen verdienten 2021 in der kantonalen Verwaltung weniger als ihre männlichen Kollegen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass sie in Teilzeitpensen und in Funktionen in niedrigeren Lohnbändern tätig sind. Eine Gleichstellung kann erreicht werden, dass sich zukünftig mehr Frauen für Funktionen in höheren Lohnbändern zur Verfügung stellen und die Voraussetzungen geschaffen werden, dass Frauen Familie und Beruf vereinbaren können.

Therese Rotzer-Mathyer, neu, Die Mitte, Ennetbürgen, 1964

Derzeit kandidieren vier Frauen für den Regierungsrat. Dies zeigt, dass sich auch in Nidwalden in Sachen Gleichstellung einiges getan hat. Für junge Eltern ist aber die Vereinbarkeit von Beruf und Familie nach wie vor eine Herausforderung. Es braucht günstigere Kinderbetreuungsmöglichkeiten und ausserschulische Angebote für den Mittelstand und die Abschaffung der Heiratsstrafe bei den Bundessteuern.

Dominik Steiner, neu, FDP, Ennetbürgen, 1973

Ich denke, im Grundsatz trifft das zu. Der Kanton kann hierzu sogar eine Vorreiterrolle einnehmen, um eine Lohn- und Chancengleichheit als Arbeitgeber zu schaffen. Meiner ­Meinung nach muss in der Bevölkerung ein Umdenken stattfinden, damit in der Gesellschaft gleiche Chancen für alle gewährleistet werden können.

Peter Truttmann, neu, GLP, Ennetbürgen, 1965

Die Gleichstellung der Geschlechter ist für mich selbstverständlich. Dort, wo das noch nicht der Fall ist, muss man das korrigieren. Wie man in Bundesbern bei den Diskussionen über geschlechtergerechte Renten und Steuern sieht, ist das oft recht kompliziert. Gut, scheut sich auch der Kanton nicht vor solchen Prozessen. Ein Beispiel: Viele Gemeinden bauen Tagesstrukturen in den Schulen auf oder aus. Da soll der Kanton den Gemeinden Hand bieten.

Michèle Blöchliger, bisher, SVP, Hergiswil, 1967

Der Fachkräftemangel betrifft alle und ist nur in gemeinsamer Zusammenarbeit zu bewältigen. Die Zentralschweizer Kantone sind deshalb seit Jahren daran, Bestrebungen aktiv zu unterstützen, mehr Pflegepersonal auszubilden (Spitex NW: Beitrag pro Ausbildungsplatz). Dafür arbeiten wir mit Xund (Bildungszentrum Gesundheit Zentralschweiz) zusammen. Nebst dem Lohn sind etwa Öffnungszeiten von Kitas, erweiterte Betriebszeiten im ÖV wichtige Faktoren.

Joe Christen, bisher FDP, Stans, 1964

Um die Situation zu verbessern, sind verschiedene Aspekte zu beachten. Einerseits geht es darum, das Pflegepersonal zu behalten, und andererseits neue Auszubildende für den Beruf zu gewinnen. Dazu müssen die Anstellungsbedingungen attraktiver gestaltet werden. Um die hohe Qualität der Pflege weiterhin zu gewährleisten, muss auch genügend Zeit pro Patient zur Verfügung stehen. Ein erster Schritt wurde mit der Annahme der Pflegeinitiative erreicht.

Othmar Filliger-Henggeler, bisher, Die Mitte, Stans, 1965

Unsere Gesundheitsversorgung ist auf ausreichendes und gut ausgebildetes Personal angewiesen. Hierzu zählen auch die Pflegerinnen und Pfleger. Deren Situation wird sich durch die Umsetzung der Pflegeinitiative verbessern. Diese soll regional koordiniert erfolgen. Aspekte wie Arbeitszeiten, Aus- und Weiterbildungen oder Löhne sind gemeinsam durch die Sozialpartner (Arbeitgeber, Arbeitnehmer) regelmässig zu analysieren und auszuhandeln.

Karin Kayser-Frutschi, bisher, Die Mitte, Oberdorf, 1967

Die angenommene Pflegeinitiative legt die Grundlage zur Verbesserung der Pflegeberufe. Der Bund muss jetzt Vorschläge ausarbeiten, wie die Arbeitsbedingungen, die Entlöhnung und die beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten verbessert werden. Die Arbeitgeber im Kanton sollen durch attraktive Arbeitsbedingungen, durch gezielte Personalentwicklung, eine gute Betriebskultur und angemessene Entlöhnung die Attraktivität der Pflegeberufe stärken.

Res Schmid, bisher, SVP, Emmetten, 1958

Die Babyboomer-Generation wird den heute unbestrittenen und sichtbaren Mangel an Pflegepersonal noch akzentuieren. Neben einer höheren Wertschätzung und Entlöhnung, welche die Attraktivität verbessern sollen, ist die Zulassung von Pflegepersonal mit praktischer Eignung und Fähigkeit, ohne Maturitätsvorschulung, unbedingt zu fördern. Ansonsten verlieren wir diese wertvollen, motivierten Persönlichkeiten. Unser Spital könnte dabei wegweisend sein.

Urs Lang, neu, Aufrecht Nidwalden, Dallenwil, 1979

Als Aussenstehender ist es schwierig, konkrete Vorschläge zu unterbreiten. Nachdem in den vergangenen zwei Jahren Medien und Verantwortliche des Gesundheitswesens in einem ständigen Alarmismus den Zusammenbruch der Spitalinfrastruktur prophezeit haben, wäre eine objektivere Wahrnehmung wünschenswert.

Armin Odermatt, neu, SVP, Büren, 1970

Die ganze Problematik rund um das Coronavirus hat aufgezeigt, wie es um unser Pflegepersonal steht. Darum wurde auch die Volksinitiative «Für eine starke Pflege» an der Urne am deutlichsten angenommen. Bei der Ausarbeitung zum neuen Verfassungsartikel ist jetzt zuerst das Bundesparlament gefordert. Gemeinsam müssen wir jetzt wieder das Vertrauen des Pflegepersonals zurückgewinnen und den Alltag der Pflegekräfte verbessern.

Judith Odermatt-Fallegger, neu, FDP, Oberdorf, 1963

Bund und Kantone sollen zusätzliche Gelder für die Ausbildung von Pflegekräften budgetieren, um den Fachkräftemangel zu bekämpfen und die Pflegeinitiative umzusetzen. Auch muss der Attraktivität der Pflegeberufe weiterhin Sorge getragen werden. Sinnvoll sind Anreize für Wieder- und Quereinsteiger/-innen, beispielsweise in Form von Unterstützung bei der individuellen Aus- und Weiterbildung und bei der Überbrückung von Lohnausfällen in dieser Zeit.

Therese Rotzer-Mathyer, neu, Die Mitte, Ennetbürgen, 1964

Das Kantonsspital Nidwalden hat eine hohe Patientenzufriedenheit und gilt als Vorzeigespital. So konnte es letztes Jahr einen Rekord bei den Geburten verzeichnen. Für das Personal sind Wertschätzung, gute Arbeitsbedingungen sowie ein angemessener Lohn zentral. Es ist wichtig, dass sich der Regierungsrat beim Spitalverbund Luks dafür einsetzt, dass sich die Situation für das Pflegepersonal verbessert.

Dominik Steiner, neu, FDP, Ennetbürgen, 1973

Die Frage müsste eher lauten: Was kann der Kanton beitragen? Nach wie vor besteht das Problem, dass wir zu wenig Personal rekrutieren können. Die Anerkennung ist hoch, die Entlöhnung im Vergleich zu anderen Berufsgruppen gut, wenn die Aufgaben auf weniger Personen verteilt werden, ist die Belastung für den Einzelnen zu hoch. Eine Möglichkeit bestünde darin, Personal aus dem Ausland anzustellen. Was wiederum zu weiteren Herausforderungen führt.

Peter Truttmann, neu, GLP, Ennetbürgen, 1965

Das Spital Nidwalden steht im schweizweiten Vergleich finanziell sehr gut da. Das wäre ohne eine gute interne Personalpolitik nicht möglich. Aber die Pandemie hat die Grenzen des ganzen Gesundheitswesens aufgezeigt. Richtigerweise wurde deshalb im November die nationale Pflegeinitiative vom Volk angenommen. Im Zuge der Umsetzung der Initiative sollen auch die Löhne der Pflegenden im Gesundheits­wesen neu beurteilt werden.

Michèle Blöchliger, bisher, SVP, Hergiswil, 1967

Unser Kanton Nidwalden, zwischen Innovation und Tradition, gelegen im Herzen der Schweiz, mit sehr guter Verkehrsanbindung. Der Vierwaldstättersee, die Nidwaldner Berge mit den Bergbahnen und die stilvollen Dörfer veranschaulichen das, was Nidwalden auszeichnet: Lebensqualität. Beruf und Freizeit – eine einzigartige Harmonie. Ein mildes Steuerklima und das Dienstleistungsverständnis gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern runden dieses Bild ab.

Joe Christen, bisher FDP, Stans, 1964

Wohnen, leben und arbeiten, wo andere Ferien machen!

Othmar Filliger-Henggeler, bisher, Die Mitte, Stans, 1965

Nidwalden – zwischä hechä Bärgä und See,

Karin Kayser-Frutschi, bisher, Die Mitte, Oberdorf, 1967

Mit traditionellen Wurzeln eine innovative Zukunft gestalten.

Res Schmid, bisher, SVP, Emmetten, 1958

Als ehemaliger Militär- und Testpilot habe ich den Kanton Nidwalden vielfach hoch und tief überflogen und seine Vielfalt und Schönheit bewundert. Hier zu wohnen, ist ein Privileg. Der Kanton Nidwalden ist Gründungsmitglied unserer einmaligen freiheitlichen, föderalistischen und unabhängigen Gemeinschaft. Er beheimatet ein offenes, stolzes Volk mit innovativer, arbeitsamer und hoher Wirtschaftsschöpfung. Drum: «Miär hend Sorg zu Nidwalde, und dui?».

Urs Lang, neu, Aufrecht Nidwalden, Dallenwil, 1979

Mitten in der Schweiz. Zwischen Alpen und Mittelland. Umgeben von Bergen und Seen.

Armin Odermatt, neu, SVP, Büren, 1970

Nidwalden

Moderne trifft auf Tradition.

Bodenständiges trifft auf Hightech.

Berg trifft auf See.

Landschaft, so wunderschön, treffend gemalt wie in einem Bilderbuch.

Das gibt es nur bei uns, Nidwaldä isch ä Träffer!

Judith Odermatt-Fallegger, neu, FDP, Oberdorf, 1963

Mein Slogan lautet «Tradition trifft Innovation». Nidwalden liegt im Herzen der Schweiz in einer einzigartigen Landschaft, ist einfach erreichbar und gut vernetzt. In Nidwalden leben freundliche, bodenständige Menschen mit tiefen Wurzeln. Dennoch sind sie weltoffen, aufgeschlossen und innovativ. Der Kanton bietet moderne Infrastrukturen und tiefe Steuern und somit ein ideales Umfeld zum Wohnen und zum Arbeiten in allen Lebensphasen.

Therese Rotzer-Mathyer, neu, Die Mitte, Ennetbürgen, 1964

«Nidwalden – der Schlüssel zum Paradies!»

Dominik Steiner, neu, FDP, Ennetbürgen, 1973

Ganz ehrlich, mir gefällt der aktuelle Slogan «im Härz deheime», weil er es exakt auf den Punkt bringt. Wir leben an einem wunderschönen Flecken Erde, sind im Herzen von Europa zu Hause, haben eine intakte Natur, den See vor der Haustüre und die Berge im Rücken. Was will man mehr?!

Peter Truttmann, neu, GLP, Ennetbürgen, 1965

Global denken – nidwaldnerisch handeln!

