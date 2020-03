Nidwalden: Wanderer am Pilatus schwer verunfallt Ein Schneefeld wurde einem 26-jährigen Wanderer zum Verhängnis. Er musste mit schweren Verletzungen ins Kantonsspital Luzern geflogen werden. Florian Arnold 29.03.2020, 00.28 Uhr

Am Samstag, 28. März, zirka um 8 Uhr, ist ein Wanderer beim Aufstieg in Richtung Pilatus auf einem Schneefeld ausgerutscht und abgestürzt. Dies teilte die Kantonspolizei Nidwalden am Samstagabend mit. Der 26-Jährige hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen.